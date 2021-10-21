动点出海获悉，印尼最大科技集团GoTo于本周三宣布已与阿布扎比投资局（ADIA）达成协议，同意获得由后者私募股权部门提供的一笔 4 亿美元资金以作为其 IPO 前融资。GoTo 表示，本次交易为 ADIA 私募股权部门对东南亚科技领域的首次重要投资，并且也是该部门迄今为止对印尼规模最大的一笔投资。

ADIA 私募股权部门执行董事 Hamad Shahwan Al Dhaheri 称，对 GoTo 的投资符合该机构的多个核心投资诉求——如对快速发展的东南亚数字经济水平的关注。他指出，“我们看到了该地区的巨大潜力。尤其是就印尼而言，这里充满活力的经济环境不断鼓励我们继续深化在其中的步伐。”

据 GoTo 透露，ADIA 为其 IPO 前融资的首位投资者。而据知情人士表示，GoTo 的这轮 IPO 前融资规模计划将在15 亿美元左右。

GoTo（GoTo Group）是由印尼两大独角兽Gojek与 Tokopedia 在今年 5 月份时合并而成的新实体。Gojek 在当时指出，GoTo 将承载双方的的既有业务优势，即 Gojek 在共享出行、按需配送、金融服务以及 Tokopedia 的电商业务，成为一个全球唯一且高度互补的生态系统。

根据 GoTo 此前公布的数据，2020 年期间，两家公司达成的总交易价值达 220 亿美元，共计处理了超 18 亿笔交易。截至 2020 年 12 月，其平台上拥有 200 多万注册驾驶员和超 1100 万个贸易合作伙伴，每月月活用户达 1 亿。如本栏目此前强调，印尼 2020 年的 GDP 为 1 万亿美元左右，而 GoTo 的生态系统规模将占据印尼 GDP 的 2% 之多。

值得一提的是，此前曾有消息指出 GoTo 正与投资方洽谈，计划在印尼和美国双重上市。据悉，在完成其 IPO 前融资后，GoTo 的估值有望达到 300 亿美元。不过，由于印尼金融服务监管局（OJK）将对科技公司重新制定上市规则，GoTo 在印尼的上市计划也从今年底推迟至了明年初。而就 GoTo 的美国上市计划而言，有消息称 GoTo 希望以400亿美元估值在美国上市，其方式很有可能会是通过与SPAC合并来达成上市。