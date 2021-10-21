10 月 21 日，第十一届中国管理·全球论坛暨第十四届中国管理模式杰出奖颁奖盛典于上海成功举行。该活动由中国管理·全球论坛组委会、中国管理模式 50 人+论坛（以下简称 “C50+”）主办，九如城和金蝶集团联合承办。

C50+成员与数百位海内外管理学者、知名企业领导者共襄盛会。据悉，“学习型组织之父” 彼得·圣吉在线实时参与了圆桌讨论环节，现场出席本次大会的嘉宾包括北京大学国家发展研究院 BiMBA 商学院院长陈春花，金蝶集团董事会主席兼 CEO 徐少春，原上海交通大学安泰经济与管理学院院长王方华，九如城创始人、年度轮值企业家召集人谈义良，大汉集团董事长傅胜龙，青岛理工大学商学院教授、科技处副处长乐国林，清华大学经管学院教授马旭飞，东南大学党委书记左惟教授，远东控股集团创始人、董事局主席、党委书记蒋锡培等近 30 位 “C50+” 成员。高规格的出席嘉宾，以及具有深刻洞察的管理理念与实践分享，吸引了现场近 300 位与会嘉宾，以及线上近 10 万人次的高度关注。

据了解，出席此次会议的嘉宾还包括原中国人民大学商学院院长毛基业教授，香港创业创新研究院联合创始人、院长曹仰锋博士，深圳光峰光电 CEO 薄连明，达实智能集团董事长刘磅，白象集团董事长姚忠良，上海国家会计学院党委副书记兼纪委书记副院长刘勤教授，华联集团董事长徐爱华，原北京工商大学副校长谢志华，一心堂集团董事长阮鸿献，奥康集团董事长王振滔，上海来伊份股份有限公司联合创始人郁瑞芬，东南大学经管学院杜运周，中国人民大学商学院教授刘军，晶澳科技总裁牛新伟等，以及 12 家获得 “2021 中国管理模式杰出奖” 的企业高管代表。

“学习型组织之父” 彼得·圣吉：疫情加速数字化进程，长期价值要回归本源

被誉为 “学习型组织之父” 的彼得·圣吉，分享了其对世界管理发展的看法。他表示 “整个 COVID 大流行就是数字化快速推进的加速器，但是数字化的进程，很大程度上是去人性化的过程”，而要对抗这种 “去人性化”，就要 “不能仅仅只思考数字化，而必须要思考我们对作为人类的认知和理解。”

在随后的圆桌对话中，彼得·圣吉就 “心智模式”、管理的 “本源”、“企业的组织理论发展”、“中国的管理模式”、“数字化时代的组织变革” 等问题，和陈春花、徐少春、王方华展开对话。

图为彼得·圣吉在线参与圆桌讨论。台上嘉宾从右依次为徐少春、陈春花、王方华

就管理模式的 “本源” 而言，彼得·圣吉在圆桌讨论中表示，谈 “本源” 要回到 “人” 的因素。乍看之下，在不同文化背景成长起来的人是有差异的。但是从更宏观的视角下，人与人之间并没有太大的差异。这意味着无论是西方管理还是中国管理模式，底层逻辑都是相同的：例如说，“寻找 ‘本源’ 要回到个人因素去看。我们每个人都有不同的背景，来自于不同的国家和不同的地区，可能会有不同的成长环境，不同的文化，但是作为人类而言，每个人可能都会有一些更深的信念或者说信仰。如果在一个全球范围去看，这些信念和信仰并没有那么的不同。也就是说，无论是来自中国或来自西方，他们可能都相信 ‘善良’ 是最重要的，不是说什么都为了金钱。像这种来自个人内心深处的信仰，其实是没有太大不同的。”

而徐少春则表示，心智模式是我们内心深处的顽固认知，打破它就需要 “明心和净心，让人回到初心，‘放下小我，成就大我’，这样，个体既能够表达真实的自己，同时又能够跟组织融为一体，实现真正的大我。”

陈春花谈到在企业的组织理论发展过程中，最初的阶段是关心机械的效率胜过于关心人，当学习型组织理论提出之后，我们就关注到了 “人” 在其中的作用。比如说，我们 “今天看到组织管理模式真的发生了基本的变化。最早的时候是控制命令式，管理者有非常强的权威性。接下来回归到人的价值贡献当中来，就有了服务指导式，这个时候管理者主要拥有的是成就感，如何看到组织绩效获得和人的成长。来到数字化时代，我们会发现组织管理核心变成了激活赋能式，这个时候管理者可能就得 ‘无我’ 了。”

群英汇聚：共商中国管理模式

针对大会主题 “长期主义 价值共生”，众企业家与学者们也各抒己见。谈义良表示，“用企业的永续经营，推动行业的良性循环，这是每一个企业家都乐意看到和希望达成的共融之力，所以长期主义是企业发展之道和成功之本”。

谈到长期主义，蒋锡培说，“持续为客户提供极致产品和服务也是长期主义价值共生的保证。我们在 25 年前就提出来，我们要跟全球 500 强、以及中国的优秀企业建立长期的伙伴关系，因为只有这些企业才能代表现在的竞争实力和未来的发展潜力”。

关于在数字化转型中 “一把手” 的作用，原中国人民大学商学院院长、教授毛基业认为 “数字化转型是生产关系的转变。数字化转型必须要有组织架构的调整，它是一把手工程”。

会上，多位企业家还分享了中国管理模式的实践探索成果，包括企业哲学白皮书、领导力模型等。徐少春表示，关于领导力，就是高绩效企业领导者表现出的一组关键领导行为。而这些行为会激励企业的员工，都朝着要去的方向前进。就领导力而言，徐少春认为，一部分体现在坚持 “以客户为中心，长期坚持专业主义”，这里包含了客户洞察、整合共赢、变革创新和系统构建；另一部分体现在 “以奋斗者为本”，长期坚持明心净心，这也包括了战略雄心和战略执行力。与此同时，“金蝶领导力模型” 在会上发布，徐少春向与会嘉宾详细阐释了金蝶的管理实践成果。

此外，包括北新建材董事长王兵分享了《使命引领 创新驱动：北新建材 “双线择优” 管理模式》、东方国际（集团）有限公司总裁季胜君针对《坚守战略初心，强化创新突破，实现价值共创》、光峰光电集团 CEO 薄连明对《数字时代构建企业整体动态适配型组织》发表了各自的洞见、香港创业创新研究院联合创始人院长曹仰锋博士就《黑海战略：万物互融时代企业的新战略》进行了诠释、青岛理工大学商学院教授、科技处副处长乐国林阐述了《打造共生成长型组织文化赋能可持续增长》、大汉集团董事长傅胜龙对于《工匠精神，创造美好生活》进行了分享。

C50+洞察发布：创新、生态、数字

会上，马旭飞发布了 “中国管理模式 50 人”2021 年度洞察。马旭飞表示，通过对数十家企业的调研总结出了 C50+的 2021 年年度洞察三大要点：创新、生态、数字。中国企业所展现的 “长期主义 价值共生”，就是中国管理模式的内涵之一。

在数字时代，“长期主义” 属性的企业 “创新”，以及体现 “价值共生” 的企业 “生态”，都需要通过 “数字” 来赋能实现。在长期只有技术进步是增长的来源；创新从本质上看，是具有 “长期主义” 属性的；“生态” 是 “价值共生” 应有之义，即在动态和稳定当中找平衡，就需要在组织内外部和企业上下游建立伙伴关系，形成共识和交流的平台；“数字” 即数字化转型，大部分企业已经完成了从 “要不要” 到 “怎么做” 的认知跃迁。数字化转型需要有 “打持久战” 的准备，需要对组织心智和基础设施的长期投资；需要重新定义业务范围、产品服务、运营方案、客户连接、和生态体系等。因此，“数字化转型” 需要 “长期主义 价值共生” 的理念支持，同时进一步赋能创新和生态。

第十四届中国管理模式杰出奖榜单揭晓：长期主义与价值共生

据悉，论坛现场揭晓了 2021 年中国管理模式杰出奖年度榜单。

会上，东方国际（集团）有限公司、海信集团控股股份有限公司、美的集团股份有限公司、北新集团建材股份有限公司、陕西鼓风机（集团）有限公司、东方希望集团有限公司荣膺第十四届中国管理模式杰出奖。

上海百润投资控股集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、元气森林（北京）食品科技集团有限公司获得中国管理模式创新奖。

此外，大会还颁发了中国数字化突破实践奖给物美科技集团有限公司、伽蓝（集团）股份有限公司、上海第一财经传媒有限公司，该奖项是应新时代背景，针对数字化领域具有创新突破的管理实践而设的奖项。