对于动点科技近期评测的影音产品来说，Sonos 可能没有那样悠久的历史。然而这家成立还不到 20 年的音响企业，创新、追求极致体验和互联网探索精神都是其鲜明的品牌印记。近期，Sonos 正式在中国推出了超便携智能音响 Sonos Roam SL，那么接下来就跟随动点科技来一探究竟吧。

外形精致，做工扎实

首先包装设计得就很巧妙，抽屉式米色包装，原材料由 100% 可持续的纸张制成，并且采用了最大程度降低墨水用量且不包含一次性塑料的新型设计，后者和 iPhone 13 今年的环保包装理念趋同。

一共有暗影黑和月光白两款颜色，动点科技拿到的是月光白款。得益于 Sonos 出色的设计，Roam SL 拥有握持舒适的三角柱体外形，而且仅有一瓶水大小，不足 500 克的超轻重量大大减轻了携带负担，便于收纳在任何包袋中。在室内摆放也十分美观，用户可以竖直放置 Roam SL 以减小占地空间，也可以水平放置以提高稳定性。

简洁的机顶为音量歌曲切换等三键播放控制，机身背部一棱线处是 USB-C 接口和实体电源键。不过这个电源键的反馈不太明显，需要比较大的力气按压下去，好处是不容易误触。机底的硅胶端看起平平无奇，实际上是无线充电的区域，可以搭配磁吸式无线充电底座来随时补充电量。

音响两端的硅胶端盖是一个很棒的设计，如果不小心跌落可以形成缓冲，在一定程度上有利于音响的保护，从而提升产品耐用性。同时 Sonos Roam SL 防尘防水性能符合 IP67 等级，在户外也可以放心使用。

小身形大能量

无论是传统音响还是智能音响，音质都应该是其中的关键所在。

Roam SL 拥有一个定制的 Racetrack 中低音扬声器和一个高音扬声器，特别设计的三角形外形对声音有特别的优化，并有 2 个 H 类功放匹配扬声器单元和独特的声学结构。需要指出的是，H 类功放类似于市场上主流的 AB 类功放。AB 类功放则界于甲类和乙类之间，有效解决了乙类放大器的交越失真问题，效率又比甲类放大器高，因此获得了极为广泛的应用。而 H 类功放供电部分采用可调节多级输出电压的开关电源，自动检测输出功率进行供电电压的选择，因此电源效率更高了。

同时，Roam SL 还由奥斯卡获奖音响工程师专门调音，以小巧尺寸呈现原本更大型音响才能拥有的清晰度、深度和饱满度，能够让用户享受更极致的人声体验、现场还原度和浓厚氛围。

实际测试中，我们选取了电影《悲情城市》的主题曲和王菲的《湾》来进行测试。聆听过程中，前者逐渐增强的鼓点和激扬的乐器敲击都能够通过音响传达情绪，一个家族的兴盛哀败、主角命运的浮沉，伴随着沉郁顿挫的音律，很容易就浮现眼前了。而后者的人声在 Roam SL 的演绎下也十分通透柔缓，时而低回，时而高亢的旋律，仿佛在将团聚的故事娓娓道来。

便捷易用的操作体验

没用过 Sonos 音响的朋友，可能在第一次上手会发现 Roam SL 的配对比较特别。产品开机后跟随 Sonos App 里的指示，其中有一个 NFC 标签的配对操作，在 Wi-Fi 设定好之后需要使用者把手机的 NFC 板块贴近音响，让手机可以读取蓝牙信息。之所以采用 Wi-Fi、蓝牙双模应该是考虑到大部分国内用户对蓝牙连接更为熟悉，而 Roam SL 能让传统 Sonos 音响也通过蓝牙播放，优化了老用户的使用体验。

这一套操作使得 Roam SL 能无缝切换播放模式。当用户在家中聆听时，Roam SL 将连接到系统并通过 Wi-Fi 流式播放；当用户外出时，Roam SL 会直接切换到蓝牙连接模式并自动与我们的移动设备重新配对。

Roam SL 的无缝连接功能，还支持通过 Sonos App 解锁整个系统的蓝牙流式播放，使用蓝牙流式播放时，可以将任何 Sonos 音响与 Roam SL 并为一组，从而在家中组合成家庭影院，以达到更好的聆听体验。

Wi-Fi 蓝牙双模的优势还不止这些。传统便携音响只有蓝牙一种连接方式，用户在选择想听的音乐时，需要在不同音乐 App 间进行切换，Roam SL 则还可以通过 Wi-Fi 连接 Sonos 网络音乐服务，该服务能将不同版权归属的音乐在同一个播放列表中播放，避免了切换不同音乐软件的繁琐，同时运行该服务的 Roam SL 在播放音乐时并不会影响手机等设备的正常使用。

另外，续航方面也可圈可点。Roam SL 一次充电即可享受长达 10 小时的连续播放，在休眠模式下电量可保持 10 天，因此可轻松应对任何使用场景。要进行充电，除了可以使用包装盒中随附的 USB-C 电缆对 Roam SL 进行 15W 快充，同时还可选购 Sonos 的定制磁性无线充电器或任何 Qi 无线充电器进行无线充电。

我们体验了一下 Sonos 的定制磁性无线充电器，发现其整体材质和 Roam SL 音响两端的硅胶端盖是一致的，保证了设计的统一性，在视觉上不会显得突兀。使用时只需音响底端轻轻一吸就可以吸附在专用底座上，不仅能充电，同时也便于 Roam SL 放置，而且相比市场上只有有线充电接口的大多数音响，Roam SL 无疑简化了充电步骤，也方便有续航需要的用户随时保持满电状态，避免了外出时想带上音响却发现没电的尴尬。

总结

Sonos 一贯以提供优秀的声音体验、体贴入微的家居设计美学、便捷的操作体验和开放的平台而闻名，这一次也通过轻松便捷的控制交互方式给到用户更丰富多元的音乐体验。Roam SL 的推出，完善了智能音响的版图，其仅有一瓶水大小的超轻重量和美观、耐用的设计，也让用户能随时随地去体验音乐，更好地应对室内和户外等各种使用场景，是今年值得一试的音频产品。