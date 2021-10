BEYOND 科技影响力大奖 (BEYOND Impact Awards) 致力于为引领未来、助推变革的企业提供一个共融共生、多元赋能、链接国内外 “科技 x 影响力” 生态的平台,致力于促进前沿创新技术颠覆现状,并为可持续的未来提供源源不断的动力。

在一年一度的 BEYOND 国际科技创新博览会上,BEYOND 科技影响力大奖将聚集来自全球的获胜者,向世界展示跨越各行各业的变革性创新,如何应对全球面临的最大挑战,并助推联合国 17 个可持续发展目标的实现。

Impact Bread 作为 BEYOND 国际科技创新博览会的全球合作伙伴,联合创办首届 BEYOND 科技影响力大奖。应时代发展需求,着眼于全球大势,首届 BEYOND 科技影响力大奖得到了国内外各界的支持。

评委阵容强大,云集来自 Blackstone, Breakthrough Energy Ventures, Fung Group, Intel, Liang Capital Partners, Sustainable Finance Institute, TPG Rise, Temasek Impact Investing 等全球顶级投资机构、知名企业的专业人士 (机构名称按首字母排序)。

经过严谨细致的评审,从影响力驱动、以市场为导向、颠覆性创新、可靠的团队、规模化&盈利性、影响力数据 6 个维度进行综合考量,最终从全球 33 个报名团队中角逐出前十强,呼应国际科技创新博览会的核心主题:影响力科技 (6 家), 新基建、智慧城市与生活 (2 家),生命科学 (2 家)。

(按公司品牌名拼音首字母排序)

影响力科技

Impact Tech

Carbon Upcycling Technologies (CUT) 是一家利用工业废物生产富含二氧化碳的纳米材料的清洁技术公司;总部位于加拿大。

CUT 通过专有技术从煤电厂、垃圾填埋场等地收集飞灰,捕获二氧化碳生产纳米材料。在改进混凝土、聚合物和粘合剂、能源存储、太阳能光伏等行业的产品和工艺,增加性能和价值的同时,也鼓励更多生产废弃二氧化碳的公司投资碳捕获技术。

简谐能源 (Fourier Energy) 是一家基于储能系统技术,提供适用于电网、微网、离网等多维场景解决方案的综合服务商。

自 2019 年实现核心 EnergyPack 储能系统的量产,简谐能源较传统储能系统降本 10%-15%,全系统寿命接近单体电芯寿命。为适用更广泛的应用场景并提高项目投资收益,简谐能源研发了智慧能量管理系统 Benjamin。简谐能源不仅满足了国内外对新能源发电项目的要求,弥补了传统储能架构的不足,未来将进一步深耕模块化电驱系统,模块化换电等方向。

乐设科技 (TRASHAUS)是一个回收材料追溯技术解决方案平台。

通过 IoT 设备高效数据获取手段,结合高性价比的高分子探针验证、区块链分布式存储等技术,乐设科技为消费品牌及整个回收行业提供端到端的全价值链条追溯信息解决方案,使每一件再生产品有源可溯,每一件 “垃圾” 获得再续生命的能力。

乐象永续科技 (美乐象象) 是一家提供 0 废水、0 固废、0 空气污染、0 碳排放可持续染料的科技公司。

采用合成天然活性基团的方法,乐象永续科技于 2017 年自主研发出世界首款不掉色的生物基染料,并已突破性地研发出 CMYK 四原色 (红黄蓝黑),拥有完整的染料色彩体系,解决了天然染料色彩暗沉、颜色少、色深度不够等问题。其产品不仅可以助力纺织业的绿色转型,还可以直接应用到化妆品彩妆、染发剂、油墨印刷、打印机墨盒、颜料、食品着色剂等跨界行业,后续还将进一步拓展生物基染料在生活中的应用并由此打造平台化的销售生态。

闪闪力量 (Twinkling Power) 是一家创造美味健康的植物蛋白休闲食品的科技公司。

结合国内首创全定制的湿法挤压设备与独创性复配多蛋白配方,闪闪力量研发出国内唯一的植物蛋白湿法挤出技术,创新性地将普通植物蛋白与柔性蛋白分子拼接,从而定向重组植物蛋白分子,制成结构和口感更优良的高湿植物蛋白食品。

碳中宝 (Carbonbase) 是一家为企业提供一站式碳中和解决方案 (碳盘查、碳资产管理、碳交易、碳中和数字化转型与绿色金融等) 的科技公司,促进从企业到个人完成碳中和的使命。

基于碳管理 SaaS 软件平台,通过构建一站式碳计算的流程,诊断碳排放来源和分布,碳中宝为企业提供精准的碳盘查与碳资产管理服务。同时,运用区块链技术,碳中宝能够让供应链上的碳足迹透明可视化,便于记录和追溯排放数据,去中心化管理,便于跟踪、验证数据及交互,提升效率和公信力。碳中宝在打造碳中和共融生态,联动企业和消费端需求,助力企业实现绿色升级转型的同时,盘活消费端共同参与和推动 “零碳” 进程。

新基建,智慧城市与生活

Infrastructure, Smart City & Living

Earthshot Labs是一个利用数据科学在全球范围内减缓气候变化的开源数据平台;总部位于美国。

在搭建了由数据科学家、气候企业家、投资者和领域专家组成的社区的基础上,Earthshot Labs 为土地所有者、投资者和决策者开发了首个全球开源遥感平台,用于生态系统监测和碳信用的分散核查,扩大全球再生土地管理的规模。

欧卡智舶 (Orcauboat)是一家为水环境综合治理提供一体化解决方案的国家级高新技术企业。

专注于水面无人驾驶技术研发和无人船 (水面服务机器人) 的打造与落地应用,欧卡智舶拥有行业最长无人驾驶里程数和全球首个水面无人驾驶样本集。产品赋能水域 “智舶” 多元场景,促进了水域环保向无人化、智能化和数字化方向的产业转型与升级。

生命科学

Life Science

精智未来 (ChromX Health) 是一家通过 MEMS 技术,并结合人工智能及呼气代谢组学,实现精准筛查、诊断、病情监测和智能健康管理的综合性健康科技公司。

自 2021 年自主研发了全球第一款床旁呼气分子疾病检测平台,精智未来已实现了对呼气中疾病标志物即时、定性、定量的分析,为疾病精准诊断、病情动态监测、流行病预防提供 ppt (万亿分之一) 级别的无创、智能、快速的突破性解决方案。

织生科技 (脑倍佳) 是一家从事脑科学领域研发和技术应用的科技公司。

通过基于人工智能和脑科学前沿技术,织生科技研发了老年认知症评估和干预管理系统,为医疗和为老服务机构提供认知症数字化解决方案,给有脑健康风险的老人提供从评估到线上线下干预的全流程服务。

特别鸣谢赞助商

在此,特别鸣谢 2021 年度 BEYOND 科技大奖 (BEYOND Awards) 独家冠名赞助商中国银行澳门分行的大力支持。

中国银行澳门分行赞助的奖项包括 BEYOND 科技创新大奖 (BEYOND Technology Awards) 和 BEYOND 科技影响力大奖 (BEYOND Impact Awards)。

中国银行澳门分行将为获奖企业提供银行基础服务、融资服务、商事服务、撮合服务等科创企业全生命周期服务,支持企业发展。

BEYOND 现场

12 月 2 日-4 日,BEYOND 国际科技创新博览会将在澳门威尼斯人金光会展中心举行。你将有机会于 12 月 3 日上午目睹 BEYOND 科技影响力大奖前十强在 DEMO STAGE 现场的风采。

同时在 3 天的博览会期间,将在展区内设置投融资活动区 (Investment Activities Area),设有国际资本对接会,创业者可以和投资人进行 1 对 1 的快速沟通,为企业提供多元的交流和深度对接资源的机会,并持续有优质企业在中心舞台进行创新路演,向市场和资本展示最新的科技创新产品和服务。

