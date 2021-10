近年来,在浙江科技创新已进入从量的积累向质的飞跃、从点的突破向系统能力提升的关键阶段,还将继续推进优势产业链向中高端跃升,打造一批世界级先进制造业集群。为推动两地加快多元化发展。

为促进浙江全产业链飞速发展,吸引更多优质的国际企业和资本落地浙江,10 月 29 日 14:30-16:30,BEYOND 国际科技创新博览会组委会将与中共拱墅区委、拱墅区人民政府在杭州市拱墅区中国智慧信息产业园 G 座共同举办 “ROAD TO BEYOND 超越之行 (浙江·杭州站) 科技创新赋能与产业革新论坛” 活动,使本地企业与国际资源接轨,加强两地科技产业的的交流与合作。

届时,澳门贸易投资促进局代表、杭州拱墅区政府代表以及澳门科技总会负责人也将亲临现场,全面介绍 “BEYOND 国际科技创新博览会” 各项筹备进展情况。澳门代表企业与浙江本地企业共聚一堂,一起探讨科技创新赋能与产业革新。

本次活动将关注哪些亮点话题?

●澳门与内地科技创新企业的新机遇

中国政府支持澳门经济适度多元发展、不断推进具有澳门特色的 “一国两制” 实践,双方共同推进高质量建设粤港澳大湾区、推动两地经贸合作高质量发展。此次活动邀请到动点科技创始人兼 CEO,BEYOND 国际科技创新博览会联合创始人卢刚;澳门科技总会监事长卢世豪;澳门杭州联谊会会长高继胜;小米集团独立非执行董事 王舜德,深入解读双方合作发展给澳门与内地科技创新企业的新机遇。

●“危机” 促进多元化产业发展

推动澳门经济适度多元发展、解决澳门过度依赖博彩业和旅游业的的现状,是中央关于澳门发展的战略谋划和部署,也是保持澳门长期繁荣稳定的必然要求。此次活动邀请到微链总裁柳荣军;光联集团副总裁陈艺元;浙江大学微小卫星研究中心主任、浙江众星志连科技有限责任公司董事长金仲和,解读多元化产业发展。

●科技创新赋能品质生活

随着生活节奏不断加快,人们对生活水平要求越来越高。我们每个人都能够深刻地感受到城市的智能升级带来的变化,大众享受到智慧生活的便利,幸福感不断提升。此次活动邀请到华旦天使投资董事总经理张洁;普强科技华东区副总裁张治;澳门科技大学研究员邬燕琪博士;Trusense 浙江大学生命科学学院研究员王勇 ,将就科技创新赋能品质生活进行深入讨论。

BEYOND 国际科技创新博览会 2021 将于 12 月 2-4 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行,以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点,聚焦前沿科技,展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。

BEYOND 将成为澳门链接全球科技创新产业的重要平台,旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一,链接亚太地区和全球科技生态。展区设立近 5 万平面积,覆盖四大领域影响力科技,生命科学,新基建、智慧城市与生活,未来科学,吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业等参展企业,以及邀请全球的生态伙伴,政府机构及国家大使以及全球资本和媒体参与共谋国际盛事。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与,同期线上线下的双重形式举办数十场主题论坛,涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域,以及国际投融资峰会,国际资本对接会,创新路演等等,邀请全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势,共赴这场全球科技创新者盛会。

