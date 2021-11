21 世纪是科学技术全面发展和科学理性充分发展的世纪,世界科技革命开始向更高的阶段迈进,从年初 “碳中和” 的疯狂炒作到这段时间火到天际的 “元宇宙”,当下很多关于科技话题热度高居不下,未来还会有更多的前沿科技和新兴理念层出不穷。

BEYOND 国际科技创新博览会将于 11 月 9 日强势开幕,持续一个月线上会议,线下将于 12 月 2 日到 4 日在澳门威尼斯人金光会展中心展开,以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点。聚焦前沿科技,展现科技在现今和未来社会各行业的影响力,旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一。

展区设立四大领域主题

汇集全球创新与前沿科技

BEYOND 国际科技创新博览会展区涵盖四大主题,即:影响力科技,生命科学,新基建、智慧城市与生活,未来科技。

# 影响力科技

科技应该被越来越多的用于解决人与环境协调发展过程中出现的各种困难与问题。影响力科技将重点关注:可持续与清洁能源、可再生材料/可回收材料、回收技术、新能源汽车技术、智能电网、零排放/零污染制造、环境保护技术、植物性食品、动物肉替代、功能性食品、可持续农业、农业机器人和无人机等领域。

# 新基建、智慧城市与生活

“新基建” 是立足于高新科技的基础设施建设。智慧城市建设是 “新基建” 必不可少的一部分。新基建、智慧城市与生活领域将重点关注5G、人工智能、大数据技术、云计算基础设施、物联网、工业互联网、移动出行、智能安防、智能供应链、智慧零售、地产科技、金融科技、教育科技、智能家庭、娱乐和电子竞技、美妆科技、按需服务,社交与旅游科技等方面。旨在提高大众幸福感。

# 生命科学

生命科学既是研究生命的科学, 也要服务于生命。生命科学将重点关注:创新医疗设备、新药品研发、免疫学和基因治疗、小分子,多肽和蛋白质技术、病人监测系统、医学影像和导航技术、生物标记和生物传感器、外骨骼技术、新材料、个人健康管理和电子健康系统、医疗设备制造技术、绿色生物技术等方面。生命科学守护每一个人,让人们远离疾病,健康美丽。

# 未来科技

未来科技给人类留下了无限的想象空间和科研前景,不断把未知变为已知,这是我们人类伟大的真谛,也是弘扬探索精神之目的。未来科技将重点关注:外空间技术,量子计算,基因工程等等,BEYOND 将联合全球高校实验室、知名研究机构,和来自全世界的前沿科技公司,投资机构,大企业创新中心,一起为代表未来的实验性科技技术和应用提供一个舞台,帮助其更快的发掘潜在商业价值。

■ 确认参展企业代表:阿里巴巴、澳门电讯、澳门中银、德勤、复星集团、工银澳门、光控母基金、海康威视、恒健控股、华大基因、华为、华西医院、极米科技、丽珠医药、南光集团、商汤科技、腾讯集团、小鹏汇天、亿航、正泰集团、中国电信、中国建材集团、中国建筑国际、中国石化、中国太平、中铁建、中国土木工程(澳门)有限公司、中邮器材等

■确认参展展团:贵州省展团、江苏省展团、四川省展团、浙江省展团、深圳市科学创新委员会展团、HKX 展团、微软加速器展团、英伟达展团、粤港澳大湾区协同创新研究院展团、中关村科学城展团等

更多展商、展团将持续公布……

线下线上近百场垂直活动

全球合作伙伴倾情加入

BEYOND 国际科技创新博览会已接洽来自近 30 个国家和地区的合作伙伴,其中来自中国澳门、中国香港、马来西亚、日本、印度、新加坡、泰国、越南等的BRINC, Business Angel Network of Southeast Asia (BANSEA), ChinaEU, FinStepAsia, IdeaSpace Foundation, Jumpstart Magazine, RevvX, Samurai Incubate, SmartFactory Kunshan, True Digital Park, WORQ, YellowBlocks等合作伙伴(以上按首字母排序)已确认达成合作,协同共进为全球科技创新的繁荣贡献力量。

BEYOND 国际科技创新博览会将举行盛大开幕式及近百场次主题论坛,深入剖析和挖掘涉及科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等行业的风向和技术革新和产业创新内核。

鉴于全球疫情形势,BEYOND EXPO 2021 将采用线上线下结合的模式,以接纳世界各地的观众。BEYOND Virtual 线上大会将于 11 月 9 日正式开幕,邀请了全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势,如西门子全球执行副总裁、西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松博士;平安集团联席首席执行官陈心颖;联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee(常启德);谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont;汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建;艾社康董事长、主席、中美健康峰会组织理事长威廉·哈兹尔廷;NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh(以上嘉宾排序按照开幕式演讲顺序排列)。同时 BEYOND 线上大会还特别邀请到鸿海富士康科技集团创办人郭台铭,他将发表关于在亚太地区的科技发展愿景的主题演讲。以上行业大咖将为全球观众带来最新行业风向和干货。

推动科技创新与全球资本融合

多样投融资活动邀你参与

BEYOND 国际科技创新博览会着眼全球投融资发展,立足科技创新及其对各个产业的影响。12 月 3 日剧院会场将全天设置 BEYOND 国际投融资峰会,邀请顶级投资人莅临现场发表演讲,更有国际权威投资大咖以云演讲远程连线参与。同时博览会期间,将在展区内设置投融资活动区 (Investment Activities Area),投融资活动将包含三个部分:1、 国际投融资峰会(12 月 3 日全天)2、 国际资本对接会(12 月 2-3 日下午)3、 创新路演(12 月 3-4 日上午)

# 国际投融资峰会

BEYOND 国际投融资峰会邀请全球顶尖投资人参与讨论,为创业者提供创新创业的真知灼见,目前已正式确认参与的嘉宾还包括:IDG 资本创始董事长熊晓鸽先生、创新工场董事长兼首席执行官李开复博士、光速中国创业投资基金创始合伙人宓群先生、Infinity 集团创始人及管理合伙人 Amir Gal Or (高哲铭) 先生、 500 Startups 创始合伙人兼首席执行官 Christine Tsai(蔡李成美)女士、经纬中国创始管理合伙人徐传陞先生、淡马锡中国区总裁兼全球企业发展联席总裁吴亦兵先生、法国欧瑞泽基金集团董事总经理兼亚太中国区总裁陈永岚先生等,更多国内外知名投资机构和投资人也将近期逐一揭晓。

# 国际资本对接会

BEYOND 国际资本对接会旨在搭建一个高效的投融资对接平台,帮助拥有优秀的创新产品的企业与国际顶尖投资人进行一对一的高效沟通,为企业提供多元的交流和深度对接资源的机会。

# 创新路演

创新路演希望能给在 BEYOND 参展的企业能够提供平台,向观众介绍自己最优秀的产品和服务,借助 BEYOND 的影响力收获更大的市场。

投融资活动合作相关请联系:contact.sh@beyondexpo.com

BEYOND 年度科技大奖瞄准世界前沿

引领科技创新行业发展

BEYOND 年度科技大奖(BEYOND Awards)旨在发现和鼓励年度在各种行业领域中有杰出表现以及市场发展潜力和社会影响力的个人或科技公司的产品和服务。获奖公司不仅能够受邀深度参与 BEYOND 国际科技创新博览会期间展会,行业分会,创新路演等板块,还将有机会被邀请参加 BEYOND 官方贵宾晚宴和商务会面等邀请制闭门活动。

中国银行澳门分行确认成为 2021 年度 BEYOND 科技大奖(BEYOND Awards)独家冠名赞助商,赞助项目包括 BEYOND 科技创新大奖(BEYOND Technology Awards)和 BEYOND 科技影响力大奖(BEYOND Impact Awards)。通过严谨细致的评审,BEYOND 科技影响力大奖获奖的十家企业已经公布。12 月 3 日上午在 BEYOND 国际科技创新博览会上目睹 BEYOND 科技影响力大奖前十强在 DEMO STAGE 现场的风采。同时,12 月 4 日剧院会场举办 BEYOND 科技创新大奖颁奖典礼。

强大的组委会阵容全面升级

共同助力打造全球科技盛事

BEYOND 国际科技创新博览会,是由澳门科技总会主办,商务部外贸发展局、中国国际科技交流中心、国务院国资委规划发展局、中华医学会合办,动点科技、Forte Inc、南光国际会议展览有限公司作为承办单位,蓝迪国际智库为战略合作伙伴,澳门贸易投资促进局,粤港澳大湾区企业家联盟、京澳经济文化促进会、广东省工商联合会(总商会)、深圳市科技创新委员会、中关村发展集团作为支持单位,旨在成为全球科技产业新的聚焦点,打造一个国际化的舞台,让全球的企业更好的落地亚太市场。

参展报名,预购从速,请戳链接提交信息:https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/ 成为赞助商参与大会,请通过 bd@beyondexpo.com 联系,获取报价信息 限时优惠票已正式发售,请戳链接获取:https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/ 媒体通行证申请,请戳链接提交信息 https://tickets.technode.com/media-passcn.html

