11 月 10 日,医疗 AI 企业武汉兰丁智能医学股份有限公司(以下简称 “兰丁股份”)宣布完成 3.2 亿元人民币 D 轮融资。本轮融资由阿里健康领投,以太投资参与跟投,华兴资本担任独家财务顾问。根据规划,完成融资后,兰丁股份和阿里健康将共同在武汉光谷打造可服务全球的世界首家 AI 肿瘤诊断云,为临床肿瘤诊断服务提供新模式,为 AI 健康产业开辟新赛道。

武汉兰丁是国内最早从事肿瘤早期诊断和检测的独立第三方专业机构,通过自主研发,开创了利用人工智能+大数据云平台技术进行癌症筛查的先河。人工智能宫颈癌筛查技术以其自动化、智能化、数字化、网络化和标准化的特点,结束了靠专家在显微镜下诊断癌细胞的历史,为基层医疗机构开展大规模宫颈癌筛查提供了高效率、高标准、低成本、易实施的技术方案。

兰丁股份董事长孙小蓉表示,本轮融资顺利完成之后,兰丁将建立世界首家 AI 肿瘤诊断云,让兰丁自主开创并成熟应用的大规模人群 AI 宫颈癌筛查服务模式逐步覆盖全国乃至全世界,为服务 WHO 加速消除宫颈癌全球战略做出应有贡献。与此同时,兰丁将加强与阿里健康的业务协同,快速拓展 TO C 市场,让业已成熟的人工智能细胞病理诊断技术逐步涵盖各种高发肿瘤的早期筛查和快速诊断。此外,兰丁还将建立人工智能医疗应用研究院,力争成为 AI 肿瘤诊断的标准制定企业。

阿里巴巴投资部执行董事苏志强表示,兰丁股份作为 AI 病理的龙头企业,经过 10 多年的探索,找到了 AI 真实落地的场景,不仅基于大量宫颈癌筛查样本开发了 AI 病理系统,缓解了国内病理医生短缺的筛查瓶颈,同时在多年探索中形成了在基层医疗落地的细致解决方案和配套软硬件,让 AI 技术和筛查服务体系真正落入社区和基层。阿里健康作为战略投资人,将与兰丁开展两方面的深度业务合作:一是共同为目标城市的医疗机构提供高质量和快捷的线上线下完整链路的宫颈癌筛查和检测服务;二是基于各自积累的资源、渠道和能力,共同开发围绕家庭的商业健康险以及与宫颈癌筛查相关的健康保障产品。

