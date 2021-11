总部位于新加坡的金融科技解决方案公司 Pace 今天宣布,该公司在 A 轮投资中募资 4000 万美元。该公司实现了客户 “先买后付”(BNPL)服务。参加本轮融资的投资者包括 UOB Venture Management(新加坡)、Marubeni Ventures(日本)、Atinum Partners(韩国)、AppWorks(台湾),以及来自日本和印尼的一系列家族理财办公室。之前的投资者 Vertex Ventures Southeast Asia、Alpha JWC 和 Genesis Alternative Ventures 也参与了此轮投资。

Pace 创始人兼首席执行官 Turochas ‘T’ Fuad 表示:“一些成功和成熟投资者对我们的投资,表明了他们对 Pace 是亚洲领先 BNPL 提供商的信心。这个地区有望成为世界上增长最快的 BNPL 市场。这轮投资将为 Pace 实现为所有人提供大众化金融服务的使命提供支持,帮助我们在日本、韩国和台湾的扩张铺平道路。”

UOB Venture Management 执行董事 Paul Ng 表示:“我们对 Pace 及其创始人清晰的愿景、快速的增长以及在 BNPL 支付和打造普惠金融方面的经验和进展印象深刻,而且对他们革新金融服务的能力始终抱有信心。我们很高兴通过这笔投资,与他们一起踏上前进的征程。”

Atinum Partners Co., Ltd 执行董事 Joon Oh 评论道:“亚洲的金融服务业不断变化,但 Pace 通过分析利用本地消费者曲线,成功确立了市场主导地位,以清晰的愿景将自己打造成一个领军者。我们希望通过这笔资金,让 Pace 能够继续为亚洲更多的人提供创新的金融科技服务。”

获得本轮投资后,Pace 现在是新加坡增长最快的多区域 BNPL 提供商。新资金将用于扩大技术、运营和业务发展,争取在 2022 年使成交总额周转率达到 10 亿美元,并在未来 12 个月内使用户群增长 25 倍。

到目前为止,Pace 在整个地区拥有 3000 多个销售点,这得益于 Pace 能够利用对当地客户的洞察力,将整体销售额提高了 25%,同时推动 Pace 快速增长的用户群重复购买。

Vertex Ventures 东南亚及印度地区管理合伙人 Chua Joo Hock 补充道:“自从领投种子轮融资以来,我们看到 Pace 取得了突飞猛进的发展。它在大幅扩大用户和商户方面表现卓著,旨在成为区域内领先的 BNPL 服务提供商。BNPL 将在亚洲变得更加普及,我们对 Pace 的持续投资再次证明了我们对 T 以及他的团队强大执行力和公司高速增长前景的信心。”

Pace 由 Turochas ‘T’ Fuad 于 2021 年成立,通过与监管机构密切合作,采用超本地方法(如整合市场上常用的支付方式与商家和消费者建立共鸣),成功发展了海外业务。每在一个国家或地區新上线业务,它都将再复制一个超本地框架。

目前,Pace 让消费者能够将购物账单分成 60 天内三次无息付款,通过全渠道体验帮助消费者做到可持续消费。

Pace 旨在为该地区的消费者打造普惠金融,帮助他们掌控和按自己的主张购物,同时帮助商家满足日益增长的消费者需求并提高销售效率。

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。