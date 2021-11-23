Byju’s在今年获得了太多关注。

动点出海获悉，印度在线教育 “十角兽（Decacorn）”Byju’s 正计划收购当地在线语言学习平台 Hello English 。据了解，本次收购谈判正处于后期阶段，收购金额约为 2500 万美元。

消息人士称，双方已经签署了相关条款文件，因而收购将会在不久内结束。此外，消息人士也指出，收购完成后 Hello English 团队和创始人将加入 Byju’s。

Byju’s 和 Hello English 尚未对此消息置评。不过，消息人士表示，此次收购标志着 Byju’s 将首次正式进入语言产品领域。与此同时，另有消息人士透露，Byju’s 也正计划将 Hello English 扩展到包括东南亚地区在内的印度海外市场。

根据 Crunchbase 数据指出，Hello English 成立于 2012 年，由 CultureAlley 改名而来。目前，Hello English 为一个基于云的在线语言学习平台，用户可以在该平台上学习英语、中文、土耳其语、印尼语、泰语等多种语言。此外，Hello English 还提供包含了英语口语、翻译、拼写、词汇和语法等方面的互动课程。

根据 Sensor Tower 的数据，Hello English 在 Android 和 iOS 平台上的下载量已超过 4200 万次。而在 2015 年时，Hello English 也曾获得由老虎基金领投的 650 万美元A 轮融资（当时该公司名为 CultureAlley）。

如本栏目指出，如果本次收购达成，Hello English 也将成为 Byju’s 在今年收购的第十家公司。今年以来，Byju’s 已经斥资近 26 亿美元收购了 Aakash、Toppr、Scholr、Great Learning、Gradeup、Hashlearn、Whodat、Epic、Tynker 九家企业（其中只有 Whodat 非在线教育企业，该公司主攻计算机 AR 领域）。

另一方面，如本栏目于上月初时的另一篇报道强调，截至今年 10 月份，Byju’s 已在今年获得了近 20 亿美元融资，其估值更是达到了 180 亿美元。

值得一提的是，今年期间，印度在线教育三巨头 Byju’s、Unacademy、Vedantu均在进行不同程度的大举收购。除本次的 Hello English 之外，三家企业在今年共完成了 15 笔左右的收购。其中 Unacademy 和 Vedantu 收购的企业数量分别为 5 家和 1 家。