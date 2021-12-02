动点出海获悉，印尼风投机构 AC Ventures 近日表示，该机构已为其第三只基金（Fund III）完成了超 2.05 亿美元的超额认购资本承诺。目前，该公司管理的资产已超过 3.8 亿美元。

AC Ventures 在一份声明中指出，该基金获得了当地及全球知名机构投资者的参与，其中包括世界银行所属的国际金融公司 (IFC) 以及阿布扎比发展控股公司 (ADQ) 旗下的风投机构 Disrupt AD。

据了解，Fund III 自去年 3 月首次收盘以来一直积极投资，并已完成 35 笔投资目标中的 30 笔。到今年底，该机构预计将部署超过 1 亿美元资金。而 AC Ventures 也透露称，该基金也将延续其战略目标，继续聚焦以印尼为重点市场的早期技术型初创公司及企业创始人。

AC Ventures 成立于 2019 年，由印尼 Agaeti Venture Capital 和 Convergence Ventures 两家风投机构合并而成。据介绍，在 AC Ventures 的早期投资组合中的 Xendit 和 Carsome 两家公司已经成为独角兽。另一方面，包括 Shipper、Stockbit、Ula、Aruna、Bukuwarung 和 Colearn 等其他 AC Ventures 投资企业也正在不断接近独角兽企业的 10 亿美元估值大关（这类企业通常被称为半人马企业/Centaurs）。

值得一提的是，上月初时，另一家印尼风投机构 Alpha JWC Ventures 也曾表示已完成旗下第三只基金（FUND III）的认购。据了解，这只超额认购的基金融资规模达到 4.33 亿美元，是东南亚地区规模最大的面向早期阶段（early-stage）公司的风投基金。

与此同时，新加坡风投机构 Antler 同样表示将会继续加码在印尼的投资。该机构曾在上月上旬透露，正计划在未来 4 年内于印尼投资至少 100 家公司，希望通过这项计划助力创业人士在此更好驻足的同时，也能让其更加充分地利用并发挥印尼生态系统中的独特机遇。

根据本栏目此前发布的内容，今年期间，印尼数字经济规模有望达到 700 亿美元，以近 40% 的份额在东南亚地区总数字经济规模中成为贡献最大的参与者。随着东南亚地区不断朝向其 “数字十年”（Digital Decade）下的 1 万亿美元 GMV 目标前进，在越来越多投资机构和初创企业的参与下，不难预料印尼的数字经济也将会展示出更大的发展潜力。