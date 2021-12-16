各位读者好，在进行了今年 10 多次的报道后，本周，我们又迎来了 Byju’s 的头条。

据彭博社援引知情人士消息指出，印度在线教育巨头 Byju’s 正在同一家名为 Churchill Capital 的投资机构（为美国 SPAC 界知名人士 Michael Klein 所拥有）谈判，以寻求与后者的 SPAC 公司进行合并继而在美国 SPAC 上市。

消息人士称，Churchill Capital 并非 Byju’s 的唯一意向 SPAC 合并机构，但该公司与 Churchill Capital 的谈判进度却是处于最深入的阶段。据悉，Churchill Capital 旗下的 SPAC 公司 Churchill Capital VII 曾于今年 2 月份时募集了超 13 亿美元资金并已于纽交所上市。

而就 Byju’s 的意向 SPAC 合并机构而言，另有消息人士指出，Byju’s 此前曾与 MSD Acquisition 和 Altimeter Capital Management 讨论过相关事宜。值得一提的是，Altimeter 旗下的一家 SPAC 公司已同东南亚共享出行巨头 Grab 达成合并，且后者已于本月初时在纳斯达克完成 SPAC 上市。Grab 在当时的 SPAC 合并估值为 400 亿美元。

回到本次传言。根据知情人士透露的消息，基于目前的初步讨论条款，Byju’s 将为此次的 SPAC 上市募集近 40 亿美元的资金，并在其中寻求约 480 亿美元的估值。​不过，虽然这一消息有望最早在明年一月份时公布，但在此期间，Byju’s 或 Churchill Capital 仍有中止这一计划的可能，而 Byju’s 或许会选择在印度本地 IPO 上市。

针对 Byju’s 的上市规划，今年 8 月份时，包括摩根士丹利在内，已经有部分银行对其上市估值做出评估——如果这家企业得以成功上市，它的估值或许会高至 400 到 500 亿美元，而这正应证了 Byju’s 本次的 SPAC 估值规划。

根据市场调研机构 CB Insights 的数据，Byju’s 的现有估值已达到 210 亿美元。而该公司在去年底时的估值为 120 亿美元。如本栏目此前指出，自 Byju’s 在 2018 年跻身独角兽行列之后，在 2018 年到 2020 年两年内，它的估值一路飙升，从独角兽的 “入门价”10 亿美元一路飙升十倍突破至了百亿美元大关，并在今年不断达到历史新高（以及不断刷新当地的估值记录）。

另一方面，在本栏目的另一篇报道中，我们同样能够感受到 Byju’s 在今年以来的 “疯狂” 时刻。截止今年 11 月 23 日，Byju’s 所收购的企业正在指向 10 家之多（事实上在随后到现在的期间内，又先后传出 Byju’s 将收购 Superset 和 GeoGebra 两家企业）。根据这篇报道，今年，Byju’s 在收购方面的花销及预算已超 26 亿美元，而该公司在今年时的融资总数为 20 亿美元左右。