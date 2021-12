近期 Daniel Wellington 发布全新品类智能腕表装饰性外壳 DW-SWITCH。本次推出的智能腕表装饰性外壳是迄今为止 DW 制作工艺最复杂的产品之一。DW 创新性将 ICONIC MOTION 系列与苹果智能腕表相结合,呈现对智能腕表装饰性外壳设计的独特想法,新颖别致,延续潮流,镌刻经典。

DW-SWITCH 整体设计让智能腕表、外壳及合成橡胶 (FKM) 表带自成一体,FKM 表带以高科技含量著称,拥有更高品质的表面光洁度、质地及重量;此外,DW-SWITCH 的外壳部分,从壳胚加工成成品需要近 42 小时,经过 30 多道精密打磨工序打造永恒经典,记录生活轨迹的同时,彰显质感,装扮品味 。

此次 DW-SWITCH 推出三种颜色选择: 玫瑰金、银色与哑光黑,适用于苹果智能腕表的 4+5+6+SE 系列,随时随地变换佩戴风格。

IT 科技引领新势潮流,DW-SWITCH 将 IT 人士改造计划提上日程,谁说 IT 和新尚不能融为一体?用品味彰显态度,自在新主张,DW-SWITCH 用智能手表外壳转换科技人生,营造专属于 IT 人士的百变新潮。FROM IT to it,皆在腕间传递出新势力量,不被定义,自在非凡。