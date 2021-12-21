如果需要对即将过去的一年进行总结，“元宇宙（Metaverse）” 可以算得上是科技领域在今年所呈现的一条主线所在。

1992 年，美国科幻小说家尼尔·斯蒂芬森（Neal Stephenson）在其名为《雪崩》的小说中描绘了这样的一个更具沉浸感的网络场景：用户可以通过个人 VR 眼镜或通过公共 VR 眼镜进入，并能与彼此进行交互。同时，在这个虚拟世界中，土地可以被购买或在上面开发建筑，而个人用户可以为任何形式的化身出现···斯蒂芬森把这个幻想世界称之为 “Metaverse”（亦即所谓的 “元宇宙”），而这个词语在很长一段时间内都只是一种小众的象征。

随着时间来到近 30 年后的今天，在线上虚拟演唱会、NFT 艺术作品、虚拟形象代言人、虚拟游戏社交平台等众多具体形式的不断丰富下，人们正在从元宇宙这个概念中汲取更多灵感，并为推进其出现不断构建更多可能。彭博社预测，至 2024 年，元宇宙全球市场份额有望从 2020 年的近 5000 亿美元增长至 8000 亿美元左右，实现超 13% 的复合年增长率。

基于这一背景，有观点认为，元宇宙之所以正在承载着如此高的期望是因为它代表了下一代互联网表现形式，能够充分基于虚拟与现实场景间的相互结合为人们带来更加具有交互感的体验。也有人士对此表示质疑——从覆盖日常所需的工作和娱乐休闲方式再到催生出新的产业链，对当前的普通用户来说，元宇宙正在愈发包罗万象的可能性可能更像是一种属于资本市场的狂欢。

目前，外界对元宇宙的认知大多来自于像 Roblox 或者 NFT 这样的来自于科技互联网行业中的时下焦点。但元宇宙所代表的并不仅仅只是某一种偶然出现的技术概念，并且也并非是依仗一家企业之力就能得以建成。作为一个 “宇宙” 意义层面上的广阔范畴，元宇宙集合了物联网、网络传输及网络运算、人工智能、电子游戏、感知交互、区块链等前沿领域中的众多技术应用及技术展望。而随着这些技术领域和应用场景的不断发展，它所能包含的含义也在随之时刻变化。这时，与其去探寻元宇宙最终会以何种方式呈现，它能够经由何种方式得以呈现或许显得更为实际。

在主流观点看来，元宇宙的形成大致将会是来自这三个层面的努力，它们分别是对现实技术的融合扩展（基于 AR/VR/MR 等现实增强技术）、通过数字孪生将现实世界映射到虚拟世界（基于大数据、人工智能、物联网、机器学习等技术）、以及对其中的经济体系的完善与构建（基于区块链及数字经济等技术）。从这些角度出发，可以看到，元宇宙的落地与否会在很大一部分程度上取决于这些层面领域的发展程度。而在这个过程中，汇聚了深厚对应行业基础的伦敦则或许正在成为其中的 “领路人”。

作为英国最大的科技企业集中地，伦敦在沉浸式科技领域也有着无与伦比的优势。在英国的 1200 家沉浸式企业中，有半数位于伦敦。同时，伦敦有 7 所大学在提供与沉浸式科技相关的一系列课程和学位，用以满足人才上的需求。而位于伦敦国王十字知识园区的 Digital Catapult 也是欧洲领先的创新中心，专注于沉浸式科技和创意产业。

在人工智能方面，数据指出，目前，伦敦已拥有 758 家人工智能公司（其中有 645 家企业以伦敦为总部所在地），是柏林和巴黎总和的两倍之多。此外，伦敦的人工智能供应商新增速度已达到每年 42%，显著快于全球每年 24% 的速度。再加上伦敦对人工智能人才及资本的强大吸引力，有观点认为，伦敦已经成为了欧洲人工智能之都。

而把目光继续转移到其他相关领域。以游戏和区块链产业为例，在伦敦，已有 614 家游戏开发商和发行商在此驻足，并且其中更有着诸如游戏税收减免政策、超过 30 万的拥有 VR/AR 开发经验的从业开发人员、以及如英国最大的电竞游戏馆——Red Bull Gaming Sphere 等相关产业基础迸发出的浓厚生态氛围。另一方面，基于 Big innovation Centre 智库近期发布的报告，作为欧洲的金融中心，伦敦也已被当作区块链行业的全球枢纽，并且也正在成为该行业中的创新和投资中心。报告称，英国 520 家区块链公司中有 450 家位于伦敦。而得益于伦敦对行业资源的高度整合及创新体系，伦敦的这一地位也将继续保持领先。

从元宇宙开始，已经彻底改变了人们日常行为方式的互联网行业正在于此进入一个新的迭代阶段。当然，无论是日益高涨的期待还是理应更加谨慎的态度，不难发现，尽管这一早在上世纪末时就已出现的概念至今仍正值起步，它所展现出的想象空间却早已挣脱了维度的束缚。如 Lockwood Publishing 营销总监 Marja Konttinen 在 SVC2UK SUMMIT 2021 上所指出，“元宇宙是一面能够映照现实的镜子···它来自现实，却又远超真实。”

您也可以浏览以下视频了解更多SVC2UK SUMMIT 2021关于元宇宙的内容探讨。