为聚焦前沿科技,展现科技在现今和未来社会各行业的影响力,12 月 2 日至 4 日,BEYOND 国际科技创新博览会于澳门威尼斯人金光会展中心正式举行,以助力澳门成为全球科技创新产业的新焦点。

作为科技创新的重要推动力,金融资本也是科技创新生态中不可或缺的一部分。3 日,动点科技着眼于全球投融资领域发展,携手中国太平联合打造了国际投融资峰会,通过由六场线下圆桌会议以及两场远程线上演讲构成的全方位投融资国际交流平台进一步促进了创新创业者与全球顶尖投资人和各个行业跨界顶流大咖充分交流,继而推动科技创新和资本充分融合,实现创新应用的落地与繁荣。

在《变与不变:重新定位天使》圆桌讨论中,在春光里&丰厚资本创始合伙人杨守彬的主持下,创业工场创始人麦刚,英诺天使基金创始合伙人李竹,金慧丰资本董事长周丽霞,老鹰基金创始人刘小鹰也对天使投资近年来所见证的发展趋势和未来展望各自发表了自己的看法。

其中,针对杨守彬所提出的第一个问题 “什么是天使投资领域中的变化与不变”,麦刚指出,尽管这一领域正在愈发呈现出纷繁复杂的趋势,但其中的本质和规律仍处于一个不被变化的过程。因此,在面对热点和创新现象不断变化不断爆发的当前,“你必须要去了解这些东西,要去透过现象看本质···作为一位创业者,你所做出来的产品和服务要对客户有真正的价值,要保持自身的竞争优势和竞争壁垒,并且去做好团队。不要去考虑什么风口和政策,把这些根本的层面做好,你就远远超过了绝大部分同行。”

周丽霞认为,经过多年的积累与发展后,中国的天使投资领域正在从早期的个人到机构转变为天使机构成为头部、天使投资人大量出现的一种局面。而就其中的不变而言,作为一个天使投资从业者,她认为,天使投资项目相对较长的周期会是其首要体现所在。其次,天使投资人也需要有非常好的信息量和人脉资源,并且要去投一些自己熟悉的领域。“再有就是,我们需要去和更多投资人做朋友,要不断的去拓展自己的人脉圈子···真正的去做好天使投资人,我觉得这几点是始终不变的。”

李竹也在随后讲到,其中的不变始终在于一直在发生的变化。“因为我们早期投资时在看的这些主流赛道已经发生了非常大的变化,从消费转向了科技,从 to C 到 to B,然后再到互联网红利的褪去、手机用户的增长已经到达了瓶颈阶段。现在,互联网的唯一方向就是往产业数字化转变。然后向元宇宙或者平行世界这些方面去深化,从中打造下一代的互联网。”

因此,面对这种不变的变化,作为天使投资人不仅要去应对,还要去提前预见。而对于其中的从业者来说,不变的始终是对这个人的要求——除了前瞻格局,同时也要有 “分享精神、契约精神,以及还有找人的能力、学习的能力,能够让自己保持好奇心···才能去应对这些变化,不断地学习和观察前沿可能发生的一些事情。”

刘小鹰也进一步指出,基于自身对行业的洞察,他认为,由于对风险规避的需求以及对投资方法论的匮乏,与之前相比,“天使投资人变少了”。与此同时,他也表示,其中最大的变化,在未来 7 到 10 年内,科技领域对创业者门槛要求将会变得更高,其中的成功创业者将会主要集中在 “生意奇才”、“经营奇才”、“创新奇才” 这些在某一方面具有深厚背景的从业人员中。

于此,针对天使投资在未来的最大变化,另外几位嘉宾也发表了自身的不同观点。

麦刚称,在未来 20 到 30 年内,当前阶段的大部分工作都将会被人工智能自动化机器所替代,这是 “一定会发生的”。此外,由于可持续能源和生物合成技术的突破发展,在未来 30 到 50 年内,整个社会也将发生翻天覆地的变化。基于这些背景,投资者要支持创业者和相关企业倡导科技向善这样的理念。

周丽霞把最大变化的时间尺度定位了未来 3 到 5 年。她指出,“过去,我们投的项目大概得需要 10 年 8 年的时间才能成长为一个伟大的公司。但现在则是要在两年内看到,并且到 3 年、5 年就要基本成型。如果跑不出来,企业其实就非常难了···很明显,现在已经进入了一个创投快时代,未来对创业者的门槛要求会变得更高···成功会越来越快,同时成功也会越来越难。”

李竹则看到,就未来趋势而言,随着中国现代化进程的不断加快,“中国的创业领域可能在这两年才刚刚全面开始,一些最优秀的人才正在出来创业。” 在投资领域,“作为任何一个机构化的天使早期投资机构,可能都将会从分散投资走向集中投资,不是为了去追求概率而去追求效率···基于我们对行业的判断和认知从搏概率变为搏认知,这样才能适应未来的变化···就像巴菲特曾说过的,当我对一个行业不太了解的时候我会做分散投资。但是当我对一个行业非常了解、有认知的时候,我一定是去做集中投资。”

最后,杨守彬也总结道,天使投资领域正在经历一场变与不变的过程。与会嘉宾 “在共同做好天使投资方面取得了一致共识。但同时,大家对行业、对趋势、对创业的很多认知碰撞是也需要(并且也产生了)非共识的。在我个人看来,之所以如此热爱天使投资或如此热爱投资这件事情是在于,天使投资不仅是能够给我们带来财富的增长或者增值···其中最大的价值更在于不断引领和逼迫你的思想和认知不断升级,让自己不被时代抛弃。而这也是今天我们在思想认知上的碰撞所产生的一个结果。”

关于中国太平

中国太平保险集团有限责任公司,简称 “中国太平”,于 1929 年在上海创立,是我国历史上持续经营最为悠久的民族保险品牌,也是我国唯一一家管理总部在境外的中管金融企业。

中国太平源自太平保险、中国保险、民安保险三大民族品牌,1956 年根据国家统一部署,中国保险、太平保险停办国内业务,专营港澳和海外保险业务。1999 年所有境外国有保险机构划归中国保险股份有限公司管理。2000 年在港交所上市,是我国首家在境外上市的保险企业。2001 年以太平品牌在境内复业。2009 年统一 “中保”“太平”“民安” 三大品牌,更名为中国太平保险集团公司。2011 年列入中央管理,升格为副部级金融央企。2013 年完成重组改制和整体上市,正式更名为中国太平保险集团有限责任公司。