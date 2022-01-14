在去年 10 月份我栏目对Thrasio收购印度耐用消费品电商品牌 Lifelong Online 的报道中，笔者曾指出，这笔预计为 1 到 1.5 亿美元收购的到来也伴随着 Thrasio 对印度市场进行高达 5 亿美元投资的传言。现在，这一传言已然得到了 Thrasio 的肯定。

近日，Thrasio 首席执行官 Carlos Cashman 在接受外媒采访时表示，公司正在推进这一计划，因为 “从长远来看，印度将成为一个重要市场。”

据悉，就该公司对 Lifelong Online 的收购事宜而言，尽管收购尚未结束，目前，Thrasio 已经为其支付了 1.5 到 2 亿美元的资金，且后者已经更名为 Lifelong, a Thrasio company。此外，作为收购结果的一部分，Lifelong 的联合创始人 Bharat Kalia 将会领导 Thrasio 在印度的运营——如笔者在当时曾指出，收购完成后，Thrasio 将通过 Lifelong 建立并运营其印度业务。

针对这笔收购，Cashman 强调称，这次也是 Thrasio 成立三年以来首次同美国本土市场之外的合作伙伴展开合作。而他也进一步指出，早在一年前时，他就已经在关注印度市场。据他介绍，之所以如此看重该地区是因为，虽然目前在印度大肆收购品牌并将它们整合在一起的机会不如在欧洲和中国那么明显，“但它正在到来。这里是一个更大的市场，并且这种机遇会来得更快···这里不仅是市场增长最快的地区，而且也极具吸引力。目前，对如此大的市场的投资承诺却显得十分稀少。”

据了解，去年，Thrasio 已经获得了超 10 亿美元的收入。而就未来的发展而言，Cashman 认为，印度市场有望在未来一到两年内为公司业务提供达两位数的百分比份额。“我希望看到印度的比例最终能够增长到所有部分的 25% 到 50%，我正在看好未来的五到十年。”

值得一提的是，就看好印度 D2C 赛道的选手而言，Thrasio 并不孤单。

截至去年，已经有Mensa Brands和GlobalBees两家 Thrasio 模式的印度企业加入了当地独角兽阵营，并且其中，Mensa Brands 创下了仅需 6 个月就成为独角兽的记录，GlobalBees 则以其 1.5 亿美元的 A 轮融资（去年 7 月份完成）创下了印度创投领域同轮次的规模之最。而当地的其他竞争对手（比如 10Club 和 GOAT Brand Labs）同样也是在去年间不断获得大规模金额的融资——在今年，我们很可能会见证更多的独角兽从中出现，并且也将会让这片赛道充满更加激烈的竞争。