作者：张淑英 编辑：Steven Lee

转眼间，2021 这个数字正式成为历史。

在适应了两年的疫情常态化后，各行各业的业绩终于有序反弹。以电影行业为例，国家电影局发布的数据显示，2021 年中国电影总票房为 472.58 亿元，同比增长超 131.46%，稳居世界第一。

不过受疫情影响相对较小的互联网行业在 2021 年却没有重现往日的辉煌。相反，裁员、股票大跌、巨额罚款等负面事件，成为过去一年中国互联网行业屡见不鲜的 “主旋律”。

前事不忘，后事之师。本文我们就与大家一起盘点下整个 2021 年曾经脍炙人口的经典语录。

Facebook 扎克伯格：“我不认为这是广泛地参与互联网，而是更加自然地参与互联网”

美东时间 2021 年 10 月 28 日，Facebook Connect 的年度大会上，Facebook 创始人扎克伯格就宣布公司将更名为”Meta”，并表示 5 年内 Facebook 要转型为一家元宇宙公司。

从 2019 年 6 月 18 日，Facebook 公布加密货币项目 Libra 白皮书，登上《华尔街日报》、彭博社、《纽约时报》等 20 家全球顶级媒体的头条，到 2014 年，Facebook 就斥资 20 亿美元收购了 VR 科技公司 Oculus，种种迹象都被看作是 Facebook 进军虚拟世界的关键。

深陷各种丑闻、公共安全问题的扎克伯格终于下定决心，不再将 Facebook 作为核心，把所有资源全部向元宇宙倾斜。Facebook 坚定地希望甩掉问世以来就牢牢被贴在身上的标签——社交媒体，要跳出发家领域社交媒体的 “舒适圈”，着力开拓元宇宙（metaverse）。

“医药长子” 华北制进军奶茶赛道

12 月 12 日，华北制药旗下 “甄饮子” 正式开启招商预热，摩拳擦掌要进入火热的奶茶赛道。

作为老牌药企，华北制药前身华北制药厂是中国 “一五” 计划期间的重点建设工程。20 世纪 50 年代，华北制药厂选育成功了我国第一株菌种，终止抗生素借由进口菌种生产的历史，让价比金贵的青霉素 “平民化”，结束了我国青霉素、链霉素依赖进口的历史，它也因此被誉为新中国制药工业的摇篮，甚至被亲切地称为 “医药长子”。

然而，一甲子后，华北制药先后遭遇了业绩下滑、集采失信、信披危机。就连现在进军奶茶赛道，创建奶茶品牌 “甄饮子”，也要宣称其产品是 “科技水+五行秘方” 加持。

“医药大佬” 卖奶茶，究竟是不务正业，还是 “另有图谋”？

早在 2021 年 8 月 14 日，首家 “甄饮子” 门店在石家庄长安万达开门试营业，为了和普通奶茶打出差异化，华北制药将其定义为 “国潮新饮品”，试营业期间，到店顾客可进行智能健康体检，机器人体检可测身体 10 大系统、70 项指标。

药企拓展业务无可厚非，但其进入其他领域的胜算究竟几何？

公开资料显示，2020 年，国内即饮茶市场规模达到 1200 亿元，茶饮内部各细分品类包括原叶茶、果茶、气泡茶及咖啡，市场竞争激烈，而且 “养生”“健康” 的噱头，甄饮子不是独一份。2020 年，同仁堂推出满气茶，和甄饮子一样主打养生健康，但是自 2020 年 9 月起，“满气茶” 官方公众号却停止更新。如此形势下，对于消费者喜好的拿捏，甄饮子是否有足够的信心，这也是市场的疑问。

雷军：“最后一次重大创业”

2021 年 3 月，热度维持了七年之久的小米造车传闻终于迎来答案。雷军为小米汽车项目亲自站台，并将其视为 “人生中最后一次重大创业项目”，初期投资 100 亿人民币，未来 10 年预计投资 100 亿美元。更让人意外的是，雷军选择了看似难度更大的全资 “自研自造” 的路径，自行搭建汽车研发团队以及分两期建设年产量 30 万辆的整车工厂。

同时，小米还投资布局了 62 家智能汽车相关企业。对于未来，雷军 “一心二用” 想要同时实现两个 “小目标”：在 2024 年，小米手机销量全球第一的同时，小米汽车也实现量产。

罗永浩：“真还传”

1 月 20 日凌晨，罗永浩在微博上转发网友 “手机圈在老罗离开后真的几乎一点进步都没有。设计感拉垮，体验感没有 high 点，只是堆积硬件” 的观点，称自己年后就回归科技界，只是手机的时代已经过去了，下一代平台见，并特别表示下一代平台不是扎克伯格所说的元宇宙。

“剽悍的人生不需要解释”，2021 年的罗永浩用行动诠释了这句话。曾经的老罗是 “行业冥灯”，但在直播电商行业，他却成了 2021 年笑到最后的人。先是将交个朋友从北京搬到杭州，然后是直播间进入 7×24 小时不断电直播，“罗永浩” 主账号之外，又孵化出多个垂直带货账号……

老罗什么时候开始再创业？“还完债的当天……不，第二天”。2020 年一整年，罗永浩都在为即将还完债务做预告。随后，罗永浩被执行人信息清零。虽然并不代表债已还完，但他已然锁定了下个创业目标。12 月，罗永浩在微博上表示将再一次高科技创业。彼时，罗永浩在与网友互动时透露，重返科技行业后将会从事 VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）类领域。

没人知道老罗的下次创业能不能成功，但没有什么是不可能的？

李子柒：“资本真的是好手段”

在视频平台，顶流网红李子柒（本名：李佳佳）的视频更新停留在 7 月 14 日，在评论区，每隔数分钟就有用户留言 “想你了，姐姐”。

引爆舆论关注的导火线，是 8 月 29 日李子柒账号在社交媒体 “资本真的是好手段” 的回复。

据媒体公开报道显示，李子柒与微念的合作源自 2016 年，双方约定由李佳佳负责创作内容，微念负责运营推广、资金投入。微念在一年多前提出了给李佳佳的股权增发方案，但李佳佳方面未接受提议方案，原因是认为没有必要。

复盘李子柒 IP 矛盾的来龙去脉，这是一场内容创作者与合作机构的纠纷，核心矛盾是在 IP 快速增长下，双方各自诉求无法很好地匹配并适应现实变化。

如果抛开纠纷，李子柒 IP 中的合作双方就商业与内容来讲，都是值得学习的。

对于创作者李佳佳来说，她通过展现中国传统的手工农业生产方式，在短视频时代成功将李子柒 IP 的影响力发挥至新的高度。到 2020 年，李子柒账号在 Youtube 粉丝数突破千万级别，为传统文化的出海提供了全新注脚。《人民日报》对李子柒 IP 给予了极高评价：“我们需要更多的李子柒，从不同角度、不同侧面，向全世界展示一个既富有独特的传统文化内涵，又不断向现代化前行的丰富、多样、精彩的中国。”

对于微念来说，通过保护和孵化开发李子柒 IP，微念实现了自身的发展以及对传统地方美食的赋能。

俞敏洪：“教培时代结束”

11 月 4 日，俞敏洪在朋友圈转发了一篇文章，并附文：“教培时代结束，新东方把崭新的课桌椅，捐给了乡村学校，已经捐献近八万套。” 随着 “双减” 政策落地，新东方股价应声下跌九成，市值缩水 2000 亿，俞敏洪身家锐减 200 亿。

此前，新东方已宣布将逐步关停中小学科业务，且计划裁员超过 4 万人。11 月 7 日，俞敏洪在直播时透露，新东方计划成立一个大型农业平台，自己将会和几百位老师通过直播带货，帮助农产品销售，支持乡村振兴事业。

俞敏洪一定想不到，若干年后，他将在直播带货这个领域，和曾经的新东方老员工罗永浩狭路相逢。只是一个是为了还债，一个是为了转型。轰轰烈烈的 “双减” 从年初预告到年中落地，包括新东方在内的教培企业纷纷踏上转型之路。

在剥离了 K9 业务后，新东方选择创立农产品直播带货平台 “东方甄选”，并于去年底首秀亮相。俞敏洪说，“直播也是不容易的。我知道薇娅、李佳琦一直播就是十几个小时甚至二十个小时，没日没夜地努力，没有一项行业是好做的。” 12 月 28 日晚，俞敏洪直播间当天销售额为 468.9 万元，远不及罗永浩首秀的 1.1 亿元销售额。有网友表示，也许比起他想对标的李佳琦、薇娅，俞敏洪更应该向老下属罗永浩学习。

许家印的 “第一辆车” 终于来了！

1 月 12 日，恒大官宣，恒大汽车恒驰 5 首车已提前下线！消息出来后，当日恒大汽车收涨 3.33%，最新市值为 437 亿港元。比原计划提前 12 天。这是恒大汽车推出的第一款车型，首车下线意味着恒驰进入量产倒计时阶段。

自从恒大 2018 年开始涉及新能源造车产业，每次出手都是大手笔。

一开始，恒大与贾跃亭联手造车，失败后，恒大汽车与 “法拉第未来” 划清界限，许家印则遵循着 “买买买、合合合、圈圈圈、大大大、好好好” 的 “土豪式” 的造车策略，完成了技术、资质、电池、销售、人才等汽车上下游产业链布局，获得了整车制造、底盘架构、动力总成、轮毂电机、动力电池等领域的核心技术。

彼时，许家印在 2019 年 11 月举行的恒大新能源汽车全球战略合作伙伴峰会上表示，恒大目标用 3 到 5 年时间，将恒大新能源汽车打造为全球规模最大、实力最强的新能源汽车集团。

2021 年以来，恒大造车持续提速，先后完成恒驰 1、3、5、6、7 试制车下线，并顺利完成冬季测试、夏季测试、高原测试。

就此，去年 10 月，许家印表示：未来 10 年房地产不再是恒大主业，还将全面实施现楼销售。针对产业调整和转型，许家印表示房地产的销售规模要从去年的 7000 多亿，10 年内要压降到每年 2000 亿左右，并在 10 年里完成由房地产向新能源汽车的产业转型。这意味着，未来恒大将形成新能源汽车为主、房地产为辅的产业格局。

李想：感谢鞭策，继续努力

2021 年 12 月 22 日，李想在社交平台账号中发了张图， 2019 年 12 月，在中大型 SUV 的 “竞技场” 里，国产新势力理想 ONE 被德系大众销量碾压，比人家销量的十分之一还少，2021 年 11 月，理想 ONE 的销量比大众旗下途昂、途锐和纯电 ID.6X 等中大型 SUV 加起来的销量还要高，甚至高出一个 2019 年的 “理想”，不少大 V 纷纷发来贺电，甚至表示，“君子报仇，十年不晚”。

早在 2020 年，李想发布了一条朋友圈：“是不是应该找几个头部的媒体，让理想 ONE 和大众旗下同尺寸的 PHEV 来做三个月的能耗对比？百分之八十的里程是市区上下班，外加每天一次随机的外出办公。百分之二十的里程周末和节假日外出旅游。在北京市区上下班的距离，就选择大众中国 CEO 上下班的距离即可。我查了一下，比较合适的重量和尺寸是奥迪 Q7 的 PHEV。相关的同事，去找头部媒体做吧，咱们用数据说话。

理想与大众就增程式混动车的看法纷争由来已久，对于大众集团来讲，目前他们在新能源领域主推的还是较为传统的 PHEV，即插电混动车型，而对于传统的 HEV（混合动力）或者 REEV（增程式混合动力）他们都是没有涉足的。

从定义上来看，理想 ONE 的确是一台增程式混动车型，但是它却又有传统 REEV 车型所不具备的特点——可充电的大容量电池。增程式混动在海外市场一般是指像日产的 e-Power 这类，只能加油不能充电，但是发动机只负责发电不参与驱动的车型， 而像理想 ONE 这种为了迎合国内牌照政策而衍生出来的带可充电大电池+超长纯电巡航的增程式混动在全球范围内都是十分罕见的。

马斯克：元宇宙更像是一个流行的营销术语而已

有人对元宇宙抱有憧憬，也有人抱有怀疑，互联网大佬埃隆·马斯克曾在采访中表示，元宇宙现在听起来像个营销术语。

谈到对元宇宙的看法，马斯克认为 “元宇宙”，或者说 Web3，基本上还只是一个 “流行营销术语”。该推文是其对一段视频的回复，该视频的创作者将互联网的早期时代与元宇宙时代进行了比较，马斯克表示：“我并不是说 Web3 是真实存在的。在目前看来，Web3 更像是一个营销流行词，而并未成为现实情况。但可以想象 10 年、20 年或 30 年后的未来会是什么样子。”

这不是马斯克第一次 “阴阳怪气”， 11 月 2 日，马斯克在推特及微博上发文：“Humankind，煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。” 一时间，引来全网围观，有 1000 多人对这位世界首富进行了打赏。

董明珠：“位置很重要，但人不一定很重要”

别的企业不愿涉足的领域，她坚持让格力电器死磕；别的企业家避之唯恐不及的话题，她会主动谈及；别的企业家乐于建圈子，她却不惮于到处拆台子。董明珠算是中国企业家里，最具争议又特立独行的一位。

近期，董明珠在接受媒体采访时称：“格力的平台对所有人都是公平的，谁在这上面能够承接（责任），就能干出来。要肯迎难而上、要会解决问题、要有战略思想，实际上我是最放权的一个人——绝对放权，绝对信任。即便是一个最后被换下来的人，在那之前也是有绝对信任的，放弃是因为没有通过考验，承担不了责任”。

外界说（那些人是）我的 “左右手”，如果真的是，我会让他走吗？位置很重要，但人不一定很重要。我给了平台，但行不行不是我说了算，是你自己说了算。