近年来，AIoT 万物互联成为了消费电子的下一个增长动力，全方位智能化的产品将成为未来的主流。手机已具备领先优势，将有机会联动其他设备渗透更丰富的应用场景、获得海量的流量和数据，而智能终端品牌和传统家电厂商的合作也使得智能家居的生态平台将逐渐从底层系统进行统一。

随着手机、PC、AR/VR 设备的迭代，加之大屏产品与家电之间的协同更加流畅，我们的生活将进入前所未有的新天地，研发、生产、营销、分享，一切的一切，都需要跟随着技术迭代方向和消费者喜好的转向去改变，那么接下来就跟着动点科技一起了解未来一年消费电子市场的新趋势。

单反市场继续被微单和智能手机等设备侵蚀

佳能不久前刚刚确认，EOS 1D X Mark III 将会是其最后一款旗舰单反。目前佳能关闭了在珠海的相机生产工厂的大部分产线，宣告其相机产能的大幅削减。

传统单反价格高昂而且笨重，携带不便，移动互联网兴起后，手机摄影进一步简化了拍摄操作的难度，手机厂商运用精密硬件加上智能算法来尽可能的提升摄影成像能力，再加上第三方摄影 App 配合，拍照、视频都不在话下，已经成为最流行最轻便的摄影设备。

自媒体和短视频浪潮席卷全国，运动相机开始大受欢迎，因为其更注重人们在极限运动场景中的一些摄影需求，所以运动相机在防抖技术、广角成像、方便携带、耐用防水等方面更有优势。相比普通相机在使用时需要考虑到光圈、快门、曝光等参数，运动相机在多场景随手拍的体验更好。

无人机也是短视频兴起后备受关注的一个摄影器材分支，它能够摆脱传统摄影高度和区域限制，以一种全新的视角看想要拍摄的区域，而且随着技术的发展，画质等细节还在不断提高。

目前，除了少部分深耕专业领域的厂商还偶尔更新单反产品线，受到冲击的大部分相机厂商已经开始大力发展微单相机。可以预见，在未来的相机市场上微单将成为主力，而大部分非专业用户和非摄影爱好者们，还是会非常诚实地走进手机卖场选购影像素质过硬的手机产品。

运动健康类产品持续增长

当代消费主力群体对于健康管理和形体塑造的热情越来越高，加之疫情居家时间变长，这些需求将驱动家庭运动健康场景快速发展，推动新兴设备成长，加速用户进行运动健康品类产品延伸及拓展，并围绕用户的运动健康生活场景提供整套消费科技的商品服务解决方案。

IDC 预计，2022 年家庭运动健康场景相关智能家居设备出货量将同比增长 23%。而挖掘家庭健身场景的核心需求，也成为大厂们的必争之地。目前，百度、科大讯飞、FITURE 在内的诸多厂商均推出了针对家庭运动健身场景的产品，用户可以通过语音控制、触控、动作交互，完成日常健身安排。

而华为更是另辟蹊径，直接将其健身解决方案嵌入智慧屏中，利用屏幕搭载的 “AI 智慧眼” 实现运动监测。不仅如此，相信未来在动作规范监测的同时，这些产品也可以通过与智能手表、手环等穿戴设备协同，完成运动健康领域的全天候监测，以满足不同消费者的需求。

AR/VR 热度不减

近日，有传闻称谷歌正在开发一款全新 AR 头显，谷歌约有 300 名员工正在从事这个绝密项目。谷歌、苹果、微软等美国科技公司都在 AR/VR/XR 领域攻城略地，可预见的未来 AR/VR 硬件产品迭代开始加速，用户体验也将不断完善，行业潜在空间可期。

根据 Crunchbase 的数据，2021 年第四季度有近 19 亿美元的风险资本流入了 AR/VR 软硬件领域的初创企业，比以往任何季度都要多。数据还显示，第四季度风险投资增长帮助 2021 年成为 AR/VR 投资第二高的年份，有近 39 亿美元风险投资进入初创企业，仅次于 2018 年。

虽然关于元宇宙的讨论一定程度上刺激了对 AR/VR 领域的发展，但疫情期间人与人之间仍然渴望线下交流和接触，这种对于身临其境的需求，使得 AR/VR 仍有很多机会。

5G 手机渗透率进一步提高

随着三大运营商都已经将 5G 正式商用，且手机厂商都在主推 5G 手机，越来越多消费者对 5G 手机显示出绝对偏好。

华创证券表示，随着 5G 渗透率提升，运营商转型升级不断深入，个人市场、家庭市场、企业及产业数字化市场均实现高质量增长，收入结构得到进一步优化，发展动能全面增强。

中国信通院数据显示，2021 年国内市场手机总体出货量为 3.51 亿部，同比增长 13.9%。其中，5G 手机出货量 2.66 亿部，同比增长 63.5%，占同期手机出货量的 75.9%。

5G 手机发展势头强劲，国内市场渗透率远高于全球市场。Canalys 指出，2021 年 5G 手机将占全球手机出货量的 43%，在中国手机市场占比高达 75.9%。

折叠屏手机涌现

早期限制消费者购买折叠屏手机的因素在于高昂的价格和并不成熟的技术，随着柔性屏、铰链等技术成熟，折叠屏手机价格已下探到万元以内，并还将持续下探，而且此前只有三星、华为等少数几家厂商推出了折叠屏手机，现在 OPPO、荣耀等厂商也推出了具有代表性的折叠屏手机，大大丰富了市场的选择度。

根据 DSCC 发布的报告，2021 年第三季度折叠智能手机的出货量达到 260 万部出货量，比前四个季度的总和还要大，环比增长 215%，同比增长 480%。2021 年第四季度折叠智能手机的出货量也将创下纪录，预计将按季度再增长 47%，按年增长超过 450%，达到 380 万台。可以看出，虽然目前折叠屏手机的出货量较小，但增速很快。

一个明显的趋势是，2022 年折叠屏手机的市场规模将迅速扩大，行业步入快速成长阶段。

据 CINNO Research 预测，全球市场折叠屏智能手机销量有望达 1569 万部，同比增长 107%。未来随着折叠机成本的持续下降、技术的革新、产品的逐渐丰富以及软件不断升级，市场规模将持续扩大，CINNO Research 认为，2025 年全球折叠屏智能手机销量有望达 5740 万部，年均复合增长率达 66%。

大厂纷纷入局，折叠屏手机也有望推动市场进一步发展，一直有网传观点认为，苹果也在研制一款折叠屏手机，而 2022 年，主流手机厂商或将全部推出折叠屏手机，来迎接这样一个生机勃勃的市场。