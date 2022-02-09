从不被认可到不被定义，在过去的一年中，东南亚创投领域用前所未有的发展水平让外界对这里不断寄以更高的期待。接下来，我们或许会在这片区域的数字经济中见证更多可能。当然，无论这种增长速度还能延续多久、甚至是否还能在今年之后继续书写，在这个过程中，那些已经或者即将投身其中的参与者们也都在通过自身的举动让东南亚的剧本变得更加丰满——尽管这些注解并不会被所有人所需要，但有了它们之后，它所承载的目光才会不仅仅只是一种单向的产物。 回到正题。针对当下摆在我们面前的最大疑惑，即接下来东南亚科创生态会展现出怎样的变化，本次，笔者也希望通过引入一些来自当地的观点来让帮助我们更好理解这一问题。

有人说，现在是东南亚创业生态的最好时代。而对在这一地区中拥有最多人口数量和正在迎来中产阶级爆发潮的东南亚最大经济体印尼而言，这种说法或许会更加成立。

对此，印尼风投机构 AC Ventures 创始人兼管理合伙人 Adrian Li 表示，印尼的庞大市场规模和其中的相应潜力正在让它成为东盟地区中最引人注目的独家投资市场。

他在采访中向我方指出，“作为最大但又显得较为落后的东盟成员国，印尼市场所代表的始终都是东南亚的惊人投资潜力。而这一点已经从诸如 GoTo、Traveloka、Bukalapak、Akulaku 等成功独角兽企业的不断出现，以及像 SEA、Grab、Lazada 等的东南亚巨头对印尼的日益拥抱方面得到充分体现。”

AC Ventures 成立于 2019 年，由印尼的 Agaeti Venture Capital 和 Convergence Ventures 两家风投机构合并而成。目前，在 AC Ventures 的早期投资组合中的 Xendit 和 Carsome 两家公司已经成为独角兽。另一方面，包括 Shipper、Stockbit、Ula、Aruna、Buku Warung 和 Colearn 等其他 AC Ventures 投资企业也正在不断接近独角兽企业的 10 亿美估值大关（这类企业通常被称为半人马企业/Centaurs）。

去年晚些时候，AC Ventures 为其第三只基金（Fund III）完成了超 2.05 亿美元的超额认购资本承诺，使得公司管理的资产达到了超 3.8 亿美元。当时，AC Ventures 透露称，该基金将延续其战略目标，继续聚焦以印尼为重点市场的早期技术型初创公司及企业创始人。

而在 AC Ventures 之外，仅在去年第四季度期间，我们也同样能够见到如 Intudo Ventures 和 Alpha JWC Ventures 等聚焦印尼市场的风投机构在此不断加码。据统计，三者已在其中为各自的三期基金筹集了共计 7.53 亿美元的资金规模。

这些融资动向也正值印尼海内外机构对已进入蓬勃发展阶段的当地科技生态大举关注之际。

如我们在过去一年中所见，2021 年间，印尼出现了 7 家独角兽企业，且该地的数字经济规模有望在此期间达到 700 亿美元，以近 40% 的份额在东南亚地区总数字经济规模中成为贡献最大的参与者。根据谷歌、淡马锡以及贝恩联合发布的一项报告显示，至 2025 年，印尼的数字经济规模或将达到 1460 亿美元，实现近 20% 的复合年增长率。

体现在更具体的方面，Adrian Li 指出，在疫情对数字消费模式的大力推动下，这一方式正在被更多消费者所接触。未来，人们将见证数字技术融汇到印尼的每一个商业领域。也正因此，电商、金融科技、中小微企业以及那些基于数字化传媒方式的传统行业（如医疗、教育、娱乐）中也将会继续释放出巨大提升空间。

他在随后指出，例如，2020 到 2021 年的这段时间里，印尼的电商和物流行业实现了大幅增长。因此，其中已经走向成熟的消费者和基础设施将为如社交电商和百货类的垂直电商等的新模式开辟出差异化发展的机遇。

“在金融科技领域——尤其是借贷业务，一种以监管为推力的趋势正呈现在传统银行和技术领域之间，不断促使二者构建出诸如数字银行（Neo Bank）这样的产物。而对印尼的中小微企业来说，在疫情出现之前，它们对数字经济的拥抱向来不甚积极。但随着这一黑天鹅事件的不断席卷，由于数字化解决方案能够对成本和生产销售效率起到有效改善，这些企业也在积极向数字化的方式转型。”

而在这些领域之外，他也认为，仍有一些成熟模式在产品和市场方面展现出了强大的契合度，但它们却并未在印尼有着太大的发展。因此，“我们也将看到 B2B 电商、健康&保健、房地产、保险科技以及移动出行等行业为我们带来一些惊喜。”

注：本文原文来自动点国际（TechNode Global）发布文章《AC Ventures’ Adrian Li says Indonesia’s the most compelling market to invest in ASEAN》，原作者为 YIMIE YONG。动点出海经整理编译后发布。