根据 TrendForce 集邦咨询发布的研究报告，2022 年 AR/VR 装置出货量将上修至 1419 万台，年成长率 43.9%，成长动能来自疫情增加远距互动需求，以及 Oculus Quest 2 压价策略，Microsoft HoloLens 2 和 Oculus Quest 2 市占分别在 AR、VR 居首位。

TrendForce 集邦咨询表示，元宇宙（Metaverse）议题带动品牌厂积极布局，刺激产品出货表现，但目前 AR/VR 装置市场并未出现爆发性成长，归因于零部件短缺问题以及新技术开发难度两大因素。此外，考量装置外观与体积，使得光学技术难度较高的 Pancake 设计成为高阶新产品的首选方案，并搭配眼球追踪、6DoF 等各种追踪反馈技术，以提升使用者沉浸式体验，整体皆进一步影响新品开发进程。由于尚未有新品威胁，TrendForce 集邦咨询认为，至少要等到 2023 年才有可能见到其他品牌厂的产品取代目前 Oculus 或 Microsoft 的主流地位。

目前消费市场中，以介于 200-400 美元的 Oculus Quest 2 为大宗，TrendForce 集邦咨询预估 Oculus 在两年内将推出进阶版 Quest 产品，达到 700 美元等级硬件性能，同样采取补贴策略，将产品定价压到约 500 美元，届时高阶消费市场规模有望扩大。商用市场则以千元以上如 3500 美元的 HoloLens 2 为主，由于商用市场更注重硬软件整合效益，故主导商业系统、软件及平台的厂商更具优势，苹果（Apple）也因此成为 AR/VR 装置市场另一焦点。

由于 Oculus 及 Microsoft 产品出货量强劲，将可能迫使 Apple 今年推出相关产品加入竞争。不过 TrendForce 集邦咨询表示，考量硬件性能要求和毛利率，苹果将可能锁定商用市场，并采取同 HoloLens 的定价策略，以千美元的硬件售价搭配每月订阅制的软件方案。整体而言，TrendForce 集邦咨询认为，Apple、Meta、Sony 等今年新品上市时间可能递延，暂不会对整体 AR/VR 市场增添明显的成长力道。