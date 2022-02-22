动点出海获悉，马来西亚综合汽车电商平台 Carsome 已于近日表示，作为对东南亚二手车市场中日益增长的需求的回应，接下来，该公司将在马来西亚、印尼以及泰国建造更多的二手车翻新中心。

Carsome 相关负责人在虚拟发布会上表示，在东南亚，二手车市场的年交易额可达 600 亿美元规模。随着疫情对全球二手车需求的进一步推动，该公司认为，这一地区的二手车市场将在未来几年内继续健康增长。因此，“我们的目标是将在这三个国家留下更多足迹，从而更好满足客户对二手车的需求。”

据悉，Carsome 已于今日在马来西亚推出了其名为 “Carsome Certified Lab” 二手车翻新中心。据 Carsome 介绍，该翻新中心是东南亚地区中最大的翻新设施，其占地规模超 18.5 万平方英尺，每月可翻新多达 2000 辆的汽车，并可涵盖超 30 个汽车品牌。

目前，尚未有更多关于 Carsome 在上述东南亚三国相应计划的时间或金额部署规划传出。

此外，Carsome 也在近日启动了其培训机构项目 Carsome Academy，以为汽车行业的工人群体提供汽车机修方面的教育培训服务。Carsome 联合创始人兼集团首席执行官 Eric Cheng 指出，于此，“我们可以提高相关技术人员的技能水平，让整个行业的标准变得更加专业。同时，它也可以帮助将用户对二手车市场的认知提升到下一个层次——所有的这些方式都是由数据和技术驱动的，而我们正在将其整合到 Carsome 的实体基础设施中。现在，这种做法已经帮助我们重塑了人们在这个地区购买、销售乃至获得汽车的思考方式。”

成立于 2015 年的 Carsome 是东南亚最大的综合汽车电商平台，致力于为其消费者和二手车经销商群体提供从购买到销售再到对汽车的售前售后服务等一系列的闭环式生态服务。据介绍，除其总部马来西亚外，该平台也已覆盖到了印尼、泰国和新加坡地区。根据 Carsome 此前向本栏目提供的数据，其平台上的二手车交易量已达到每月 1 万辆左右，年交易额有望突破 10 亿美元。

值得一提的是，在去年 7 月份时，Carsome 通过对澳大利亚上市汽车门户网站 iCar Asia 股份的收购成为了马来西亚首家独角兽企业。目前，这笔交易已于本月中旬时达成。

另一方面，Carsome 在今年早些时候宣布完成了其 2.9 亿美元的 E 轮融资（Carsome 在这轮融资中的估值已达到了 17 亿美元），而结合此前的相关消息，这笔融资也很有可能是其上市前融资——去年晚些时候，有消息人士称，Carsome正寻求在 2022 年于美国 SPAC 上市之前进行一轮 2 亿美元规模的 pre-IPO 融资。