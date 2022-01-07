据外媒援引知情人士表示，马来西亚综合汽车电商平台Carsome已获得一笔近 3 亿的融资。这笔融资由淡马锡旗下投资机构 65 Equity Partners、SeaTown 以及卡塔尔投资局（QIA）领投。消息人士称，Carsome 有望在今年晚些时候于美国进行 IPO。

65 Equity Partners 是淡马锡于去年 10 月末时成立的一家专注于股权及结构性股权投资的全资子公司。根据本栏目的报道，该机构旗下管理着共计 45 亿新元（约合 34.4 亿美元）规模的基金，其主要投资对象为市值在 10 到 50 亿美元之间，且希望在某一个区域或者国际市场有所抱负的成熟企业。

去年晚些时候，我栏目曾指出Carsome 正在寻求明年于美国上市之前进行一轮 2 亿美元规模的 pre-IPO 融资。结合本次融资来看，本次的动作似乎与这一计划相符。

另一方面，在这一 2 亿美元融资消息之前，在去年 9 月份的 Carsome D2 轮融资中，Carsome 的首席财务官称透露该公司正考虑在未来一年内于美国上市，并正在与一家空白支票公司的保荐人进行谈判。有消息指出，在这一 SPAC 上市计划中，Carsome 的期望估值约在 20 亿美元左右。

成立于 2015 年的 Carsome 是东南亚最大的综合汽车电商平台。除马来西亚外，该平台也已覆盖到了印尼、泰国和新加坡地区。不过，该公司的目标并不止于此。Carsome 创始人及 CEO Eric Cheng 在接受本栏目采访时曾表示，他更希望能够把 Carsome 打造成一个闭环的生态系统，成为东南亚最大的数字化汽车集团——“无论购买、销售、还是对汽车的售前售后服务，用户都能够使用我们的产品，而 Carsome 是作为一个品牌来满足这些需求。”

去年 7 月份时，Carsome 通过对澳大利亚上市汽车门户网站 iCar Asia 股份的收购成为了马来西亚首家独角兽企业。随后，至 9 月份，该公司又宣布获得一轮 1.7 亿美元规模的 D2 轮融资。此轮融资后，Carsome 的估值从 10 亿美元提升到了 13 亿美元。

根据 Carsome 此前向本栏目提供的数据，其平台上的二手车交易量已达到每月 1 万辆左右，年交易额有望在 2021 年突破 10 亿美元。