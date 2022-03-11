当前，追求健康的生活环境已成为国家和社会的发展重点，同时随着人们物质生活水平的提升与宏观环境的影响，人们的清洁观念与清洁习惯也在不断进步。戴森近日发布的《全球灰尘研究报告》[1]（以下简称：报告）显示，越来越多的人意识到灰尘带来的健康威胁，而中国受访者家庭的认知水平更是全球领先——82% 的家庭已经意识到室内灰尘可能引发疾病（如哮喘）；约半数中国受访者家庭表示，他们之所以想要清除灰尘，是为了避免家人健康受到灰尘威胁。这两项认知数据均高于全球平均。

报告 [1] 对包括中国在内的全球 11 个国家的 12,309 名受访者进行了调研，揭示了不同家庭的清洁观念和习惯差异，并深入研究了他们对于室内灰尘及其潜在健康危害的理解，为未来针对性地开展室内健康教育、提供更有针对性的深度清洁方案提供了深刻洞察。

戴森 2022 年《全球灰尘研究报告》[1] 揭示中国受访家庭清洁观、清洁习惯与清洁方式的多重矛盾

在对于中国市场的调研中可以发现，受访者家庭在清洁观、清洁习惯与清洁方式上仍然呈现出多重矛盾——一方面，对于灰尘的认知虽然领先于全球，但仍然不够了解灰尘威胁人体健康的根本原因；另一方面，对灰尘的焦虑促使更加频繁地进行居家清洁，却在不知不觉中陷入 “勤而不精” 的怪圈，忽略了 “看不见的灰尘”。

领先性 vs 局限性：中国受访家庭清洁观呈现两面性

尽管中国受访家庭对于灰尘及其危害的认知广度在全球范围内名列前茅，仍有不少被调研者并不了解灰尘构成成分的复杂，对于灰尘主要来源的认知仍然存在较大误区。换句话说，一些中国受访者家庭对于灰尘的认知呈现出了 “知其然而不知其所以然” 的状况。

报告 [1] 数据显示，在中国受访者中，只有 3% 的人认为屋内尘螨的排泄物也是灰尘的主要来源，与此同时，有 36% 的中国家庭对于尘螨排泄物是灰尘的关键成分感到惊讶，这一占比也是所有被调研国家中最高的。

虽然大多数人已经意识到灰尘与疾病（如哮喘）可能存在关联，但他们仍然不了解这些疾病和症状的 “始作俑者”，仅有 23% 的人认识到尘螨的排泄物是可能引发过敏症状的主要诱因之一，而对此认知度最高的则是同为亚洲国家的日本，在日本，这个数字高达 45%。

报告 [1] 显示，对于中国养宠家庭而言，无论是养猫还是养狗，受访宠物主 [2] 对于宠物在床褥上的活动和休息都有严格的限制，仅约两成受访宠物主 [2] 允许宠物在他们的床上活动，成为了众多受访市场中对于宠物限制 “最严格” 的国家之一。另一方面，却有约四分之三（74%）的受访宠物主 [2] 不知道作为常见过敏原之一的尘螨排泄物也会附着于他们的宠物身上，高于全球均值。

报告 [1] 数据显示中国受访宠物主 2 对于灰尘认知尚存局限性

“许多人认为宠物毛发是最大的问题，因为它是最明显的，” 戴森微生物学科学家 Monika Stuczen 表示：“人们没有意识到可能有其他颗粒附着在他们宠物身上，这并不奇怪，因为这些颗粒的大小往往是仅显微镜可见的。” 正因如此，人们往往在家居清洁中容易忽略宠物身上携带的尘螨及其排泄物等可能真正危害人宠健康的根源成分。

“看不见的灰尘”vs“看得见的灰尘”：床垫、宠物窝等成家居清洁痛点

报告 [1] 还显示，人们在日常居家清洁中处于 “被动清洁”——52% 的中国受访者在肉眼看到灰尘时才会打扫清洁，比例较去年 [3] 上涨了 17%。Monika 在解读报告 [1] 时表示：“如果人们只是在发现地板上有明显的灰尘时才进行清洁，这个问题就值得关注了，因为许多灰尘颗粒的大小是仅显微镜可见的，所以事实上当人们在家中发现明显的灰尘时，你的家中极有可能存在尘螨。”

和认知程度相关，当人们不知道灰尘中影响人体健康的具体成分和原因，自然而然也会忽略针对家中这些 “看不见的灰尘” 的清洁，包括沙发、床褥、窗帘等在内的室内软装，作为容易滋生尘螨、积攒尘螨排泄物的 “温床”，依然是大部分中国家庭的清洁盲区。尤其是床垫，尽管人们一生中有三分之二的时间是在床上度过的，但仍有接近七成（69%）的中国受访者在日常清洁中仍然忽略了床垫除尘。

“人类和宠物脱落的死皮细胞是尘螨的主要食物来源”，戴森研究科学家 Joanne Kang 表示，“床垫是我们呆得最久的地方，所以自然而然也是皮屑容易积聚的地方，更是尘螨的主要滋生场所。” 而尘螨的排泄物，正是影响人体健康的重要过敏原之一。

报告 [1] 指出中国受访家庭清洁时存在被忽略的清洁盲区

无独有偶，在报告 [1] 对于养宠家庭的调研数据显示，受访宠物主 [2] 对于 “看不见的灰尘” 的忽视问题同样显著。报告 [1] 显示，在中国受访者中，有 53% 的受访宠物主 [2] 每周至少会为宠物梳理一次毛发；并且约四分之一（27%）的受访宠物主 [2] 使用专为宠物配别的吸尘配件来梳理宠物毛发，这在全球范围内比例最高。但是，仅有不到半数（41%）受访宠物主 [2] 会对宠物窝进行日常清洁，而宠物窝正是尘螨滋生的重要场所之一。

“家庭环境中的屋尘螨及其排泄物微颗粒主要集中于皮肤碎屑较多的床褥、宠物窝、沙发、地毯等处，也可以随空气流动扩散并沉降于家具底部、顶部、墙角、布艺装饰物等。” 中科院生物物理所研究员卫涛涛博士表示，“消除环境中的屋尘螨是降低屋尘螨相关过敏反应发生率的关键步骤，尤其对降低哮喘等相关疾病的发病频率行之有效。”

创新始于生活微末：戴森 30年全方位破题 “看不见的灰尘”

有了对于中国家庭家居清洁观念和行为方式的洞察，那么解决实操过程中的难题便更有针对性——尘螨及其排泄物颗粒集中的床褥、宠物窝、沙发和地毯等软装家居用品，由于不便高频更换且不宜高温洗涤，要想进行有效除尘，难度不小。另一方面，面对包括尘螨在内的肉眼并不可见的灰尘颗粒，人们该如何识别并高效清除它们呢？

戴森的工程师们早就注意到了这一点，并长期钻研于此。伴随着去年戴森 V15 Detect 无绳吸尘器的发布，这一难题显然有了相当出色的解决方案。

搭载于全新 V15 纤巧软绒吸头上的激光技术能在离地 7.3 毫米的高度，以向下 1.5°的精准角度，从刷条的底部照射而出，使灰尘阴影与地面形成鲜明对比，让肉眼不易见的微小颗粒在绿色激光 [4] 的照射下清晰显现，避免用户对于灰尘的遗漏或者反复清洁。而这一成果不仅基于戴森工程师对于家居清洁难点的深刻洞察，其照射角度的设计与绿色激光的选取更是经过了多次试验与测算，相当精巧。要知道，激光，特别是安全等级高、方向性佳、能量大的绿色激光，能够更好地帮助人眼识别细小的灰尘。

除此之外，面对床垫、沙发、宠物窝等软装家具，戴森 V15 不仅拥有持久无损耗 [5] 的 230AW[6] 强劲吸力，其配备的多元化吸头配件，也帮助用户轻松实现覆盖整屋的 “多维立体” 清洁。值得一提的是，戴森 V15 无绳吸尘器搭载的防缠绕 [7] 螺旋形吸头，采用锥状的刷条和特定角度的刷毛，可将吸入的毛发螺旋甩入集尘筒，避免头发缠结在吸头刷条上，同时内置马达，方便床垫、家居织物装饰、和其它特定位置的针对性清洁。

让 “看不见的灰尘” 无所遁形、促使家居清洁更加多维和便捷显然还不足以让戴森的工程师们对自己的 “作品” 足够满意。

基于对 “看不见的灰尘” 的透彻理解，工程师们为戴森 V15 无绳吸尘器配备了五重整机密封 HEPA 过滤系统 [8]，以高标准的 H13 级 HEPA 滤网吸附并锁住 99.97% 小至 0.1 微米看不见的颗粒物 [8]，并排出洁净空气。同时，戴森吸尘器整机各个组件的连接处都有进行整机密封的处理，能够确保在过滤和尘气分离过程中不会有污染气流泄露，有效防止灰尘回到空气中，避免家庭清扫的二次污染。

卫涛涛博士强调道：“鉴于屋尘螨排泄物主要以微颗粒的形式存在，且是主要的屋尘螨相关过敏原载体，为防止二次污染，需选用需具备 HEPA 高效滤网和整体密封的真空吸尘器。”

尾声

真正的创新往往始于生活的微末。而这台 V15 无绳吸尘器，正是戴森一代代工程师们秉承着 “解决他人容易忽视的问题” 的初心，在 30 年潜心研究灰尘的基础上，不断深入调研不同家庭的清洁习惯与清洁行为，从他们对于室内灰尘的理解出发，不断尝试、更新和优化的设计成果。

戴森认为，真正高效率且高质量的深度清洁应当重视家中 “看不见的灰尘”，而对消费者的深刻洞察和技术的不断迭代已经足以让消费者轻松地将深度除尘工作覆盖至家中各个死角，并防止除尘过程中二次污染，让日常清洁更深度、更全面。

科技创新始于生活，也当反馈于生活、引领着生活的积极向善。

注：[1] 戴森 2022 年《全球灰尘研究报告》对全球 11 个国家的 12309 名受访者于 2021 年 11 月 15 至 24 日进行调研，涵盖美国、澳大利亚、日本、中国、韩国、法国、英国、德国、西班牙、意大利和土耳其。其中基于中国 33 个省城地区，如上海、河南、福建、黑龙江、云南等，共 1009 名中国受访者的相关数据所编辑。

[2] 数据源于戴森 2022 年《全球灰尘研究报告》对全球 11 个国家的 12309 名受访者进行调研，涵盖中国 33 个省城地区，如上海、河南、福建、黑龙江、云南等，共 1009 名中国受访者的相关数据所编辑。宠物主为至少拥有一只狗或猫的中国受访者，共 352 位来自中国 33 个省城地区。

[3] 数据源于戴森 2021 年《全球灰尘研究报告》对全球 10 个国家的 10754 名受访者进行调研，涵盖美国、澳大利亚、日本、中国、韩国、法国、英国、德国、西班牙、意大利。

[4] 激光仅搭载于软绒滚筒吸头，适用于硬质地面。激光的效果受环境照明条件、尘垢类型和清洁表面情况的影响。本设备使用根据标准 IEC60825-1：2014 评估的 1 级激光，该标准指出：激光产品在使用过程中是安全的。 此激光设备/功能旨在协助清洁，请勿滥用。 此吸尘器不适用于儿童使用。 请遵循操作手册或咨询戴森客户服务团队。

[5] 基于第三方实验室，根据标准 IEC 62885-4 的条款 8 和 5.9 的要求，在尘筒满载的情况下进行吸力测试。测试过程中，机器处于强效模式下。实验结果体现了产品在一次使用中的结果，制于实验条件，实验结果与实际使用可能会有不同。检测机构：苏州绿创检测技术服务有限公司。报告编号: 0598-21A-02。

[6] 根据标准 IEC 62885-4 的条款 8 的要求，测试过程中，机器处于强效模式下。实验结果体现了产品在一次使用中的结果，制于实验条件，实验结果与实际使用可能会有不同。检测机构：通标标准技术服务上海有限公司。报告编号: V15 Detect Absolute Extra: SHES210300545372。

[7] 根据戴森内部实验，按 IEC 62885-2 CI5.2 方法修改，在强效模式下进行，受制于实验条件，实验结果与实际使用可能会有不同。

[8] 基于第三方实验室，根据标准 ASTM F3150 测试标准，在强效模式下进行的过滤测试。检测机构：通标标准技术有限公司。