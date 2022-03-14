经历了关停 K9 学科培训业务、“营” 转 “非”、“备” 改 “审” 等一个个至暗时刻之后，渡尽劫波的在线教育行业似乎终于雨过天晴，迎来了希望的曙光。

近期三家在线教育概念股给出的财报显示，虽然全年整体表现为亏损，但这些公司在过去的 2021 年第四季度出现了罕见且违背认知的盈利，这种完全出乎意料的业绩表现也促成了中概教育板块久违的普涨。

净利润转正的背后是哪些策略和业务调整，在一众在线教育机构中是否具有普适性，未来该如何维持乃至促成业绩继续向好…… 摆在教育平台面前的现实，可能依然严峻。

扭亏为盈的奇迹

2021 年 12 月底，好未来、新东方在线、高途、网易有道、一起教育等一批在线教育上市公司都积极响应号召，关停或剥离了义务教育阶段的学科辅导业务，走上艰难转型之路。其中，高途、网易有道用于承接 K9 业务的非盈利主体北京途途向上线上学科培训学校、北京志道线上学科培训学校都已开始 2022 年春季班的授课。

与新东方、好未来这些教育巨头相比，教育板块在网易有道的整体业务中占比并不高，因此，剥离 K9 后，其收入甚至较前几个季度都有明显增长。数据显示，剔除 K9 学科培训业务后，2021 年，网易有道总营收 40.16 亿元，同比增长 58.9%。其中课程服务营收 24.41 亿元，同比增长 61.3%；智能硬件营收 9.8 亿元，同比增长 81.6%；在线营销服务净收入 5.94 亿，同比增长 25.6%。全年净亏损 10.3 亿元，同比有所收窄。

四季度，网易有道净收入 10.49 亿元，同比增长 22.6%；其中，智能硬件收入收入 3.18 亿元，同比增长 33.9%。同期净利润为 3100 万元，实现非美国通用会计准则下的首次季度盈利。

一起教育科技 2021 年全年营收 21.85 亿元，同比增长 68.8%。但其 K12 学科培训收入占比 97.4%，而从 2022 年起，这块业务已被剥离上市公司。全年净亏损为 14.42 亿元，同比略有扩大。

四季度，一起教育科技实现营收 5.43 亿元，同比增长 11.5%；在非美国通用会计准则下 (Non-GAAP) 净利润为 1700 万元，首次实现盈利。

相比之下，高途的业务规模更大、营收和亏损也更高。2021 年全年，高途收入 65.62 亿元，同比下降 7.9%；净亏损 31 亿元，是上年同期的两倍多。四季度，高途营收 12.74 亿元，同比下滑 42.4%，但仍略高于市场预期；毛利润 8.88 亿元，实现环比增长；毛利率达 69.7%，实现连续两个季度增长；净利润 2.86 亿元，上年同期亏损 6.27 亿元，实现连续 5 个季度亏损后首次盈利。Q4 利润率达 25.5%，经营利润率达 23.3%，均创历史新高，实现正向的经营现金流 2.46 亿元。

必须承认，“双减” 指令下达前后各家机构及时且大规模的裁员、市场营销的收缩都是业绩指标好转的主要原因之一。这也表明，在线教育行业扩张期的普遍亏损其实也是为追求规模化的取舍。

硬件、软件两开花

教育硬件与校园信息化是各大教育机构在课程培训业务熄火之后主要的转型方向。

在线学习常态化催生了对终端硬件的多样化需求，过去几年中，传统与新兴品类的教育硬件都呈现稳定上升的趋势，除了 PC、平板、学习机以外，词典笔、学习灯等辅助工具也受到家长的青睐。第三方机构数据显示，教育硬件市场年复合增长率 26%，预计 2024 年市场规模将突破 1000 亿元。

网易有道硬件业务的亮眼表现已在上文中有所体现，在 2021 年四个季度中，网易有道的硬件收入分别为 2.019 亿元、2.063 亿元、2.545 亿元、3.18 亿元，处于稳健增长状态中。这其实主要归功于有道词典笔销量的增长，2021 年第四季度，有道词典笔出货量超 50 万支。

有道在财报电话会中表示，今年将是其智能硬件的一个拐点年：其一，2022 年有道将会发布新一代的词典笔和听力宝，将使用更为先进的 AI 技术，融入更多的硬件功能，如为字典笔添加英语写作的相关功能。其二，2022 年有道还将推出有道智能学习灯等更多新产品。

如果说，教育信息化 1.0 时代的主要驱动因素是硬件设施的需求、校园基础设施和网络的建设，那么软件和服务则推动着教育信息化 2.0 时代真正的应用。

去年 12 月，一起教育科技宣布转型为校内教育提供 SaaS 软件服务，这项新业务首度亮相后的表现就令人眼前一亮。

截至 2021 年 12 月 31 日，一起教育科技完全从新业务中获得的递延收入和客户预付款为 2.44 亿元。最新一季度的业绩指引中，一起教育预计其在 2022 年一季度的确认收入将达 2.0~2.1 亿元。超去年同期除去 K12 教培业务后收入的 10 倍，增长明显。同时，一起教育有望在今年一季度延续在非美国通用会计准则下的盈利。

此前，一起教育科技中标了上海市闵行区的智能作业项目，中标价 2698 万余元。据了解，这是对闵行的区域教育云平台教与学数据源缺失的重要补充。整个项目服务期 3 年，项目建设期 7 个月。

一起教育科技表示，公司的 SaaS 产品正在全国范围内普及，通过标准化模块去满足各种个性化的、基于应用的、聚焦教学场景的教育需求，进一步提升区域教育信息化的整体水平。

目前，同样布局教育 SaaS 赛道的还有科大讯飞和猿辅导、掌门教育等公司，其中，科大讯飞的 “因材施教” 解决方案在去年已实现全国新增 20 个区县的落地，收入增长 48%。虽然较之单纯的进校产品，一起教育市区级别的合作项目具备更高的优势。但与科大讯飞这样的技术龙头相比，多少有些底气不足。

稍纵即逝的利润

“双减” 政策发布后，剥离 K9 学科类培训业务、全面转型成人及职业教育已经成为大多数并未暴雷教育机构的基本操作。彼时有一种声音认为，k10~k12 也就是高中阶段的学科培训依然属于刚需，不会被管控。但随着新年的到来，这种幻想也很快被打破。

2022 年 2 月 8 日，《教育部 2022 年工作要点》发布，要求 “各地高中阶段的学科类培训严格参照义务教育阶段进行执行”。也就是说，“双减” 政策的适用范围将不仅限于义务教育阶段，高中阶段同样会被纳入其中。

在这最新的监管要求下，教育机构们还要放弃更多。2 月 16 日，在线教育巨头高途在官网发布公告表示，将在 2022 年 2 月底前停止向高中学生提供与学科相关的辅导服务。目前，学而思、新东方在线的网站也都已看不到高中学科辅导相关课程。

尽管高途的非学科类培训业务收入实现连续三个季度的增长，现金收入更较上季度增长 72.8%，但在 2021 年第四季度，成人、职业教育及其他服务的收入为仅为 1.49 亿元，较上年同期的 2.36 亿元下降 36.8%。而在总收入中占大头的依然是学科辅导业务，财报显示，尽管已较去年同期下降了 43%，但高途四季度在线 K12 学科辅导服务净收入仍高达为 11.252 亿元人民币，在总营收中占比仍达到 88.3%。

这种收入结构显然是危险的，虽然高途教育不无乐观地表示，公司将利用过去 K-12 学科辅导服务积累的资源和专业知识，将重点转向专业教育服务、职业教育服务和数字产品。但预计这项变动仍将对其2022 年及以后的收入产生重大不利影响。

主要原因在于，随着业务重心的彻底转向，成人教育、职业教育、数字教育的竞争也必将加剧，这意味着若要在这些新业务中占据有利地势，就必须走回之前主营学科培训时用营销换规模的老路，也就必将出现亏损。

一言以蔽之，提早布局智慧教育软件和硬件的教育机构已经开始触底反弹；但学科培训业务板块占比较多的教育机构们的水逆期，还没有过去。