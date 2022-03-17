根据马来西亚综合汽车电商平台 Carsome 今日发布的声明表示，公司已经收购了新加坡二手车经销和平行进口平台 CarTimes Group 51% 的股份。

目前，尚未有关于这笔收购交易规模的官方信息传出。但有媒体表示，这笔交易的价值约为6000 万美元，且由现金和股权的形式构成。而在完成收购后，CarTimes 剩余的 49% 股份则被其创始人 MD Eddie Loo 所继续持有。

CarTimes Group 成立于 2001 年，是一家新加坡综合汽车经销平台，提供新车/二手车售卖、租赁、借贷、保险、维修、保养等一系列的汽车相关的服务。

成立于 2015 年的 Carsome 目前则是东南亚最大的综合汽车电商平台，致力于为其消费者和二手车经销商群体提供从购买到销售再到对汽车的售前售后服务等一系列的闭环式生态服务。在去年 7 月份时，Carsome 通过对澳大利亚上市汽车门户网站 iCar Asia 股份的收购成为了马来西亚首家独角兽企业。

针对本次收购，Carsome 在一份声明中表示，该举措将加强其在东南亚地区的市场领导地位，并有利于进一步推动公司生态系统的扩张——如 Carsome 创始人及 CEO Eric Cheng 在接受本栏目采访时所表示，他更希望能够把 Carsome 打造成一个闭环的生态系统，成为东南亚最大的数字化汽车集团——“无论购买、销售、还是对汽车的售前售后服务，用户都能够使用我们的产品，而 Carsome 是作为一个品牌来满足这些需求。”

与此同时，Eric 也在本次收购中指出，“很高兴能够与 CarTimes 建立合作伙伴关系，该团队在汽车行业拥有超过 20 年的经验。这种伙伴关系将使我们加深 Carsome 在新加坡汽车市场的足迹，提升我们为客户带来的信任、选择和透明度。”

在今年早些时候，Carsome 宣布完成了其 2.9 亿美元的 E 轮融资（Carsome 在这轮融资中的估值已达到了 17 亿美元），且该公司也已在上月时完成了对 iCar Asia 的收购。另一方面，Carsome 也在不久前新任命了其并购和生态系统战略负责人 Digbijoy Shukla。而作为这些动作的背景，自去年以来，Carsome 一直在为其于美国的上市计划积极准备。据了解，这一上市计划很有可能在今年下半年时达成。