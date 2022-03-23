元宇宙已经成为当下的一个热点词汇，在汽车行业，围绕这个焦点，中外厂商也拿出了不少手段，通过 NFT 来加码营销和品牌赋值。NFT，全称为 Non-Fungible Token，指非同质化代币，也翻译成不可替代代币，是用于表示数字资产（包括图片和视频剪辑形式）的唯一加密货币令牌，可以买卖。NFT 是独特的数字资产，不能被其他东西替代，并且使用区块链技术进行验证和存储，这使得更改、破解或欺骗系统变得困难或不可能。NFT 已在数字艺术品中变得普遍，现在汽车是个新兴领域。预计到 2030 年，NFT 市场价值将达到 2400 亿美元。

海外车厂陆续打造 NFT 概念

预订全新 2023 Acura Integra 的前 500 人可能会很开心，因为与这些车辆一起，他们将获得 NFT。而就实际来说，自 3 月 10 日开放订单以来，已收到超过 500 份预订，获得了极佳的反馈。NFT 将与由瑞典 3D 艺术家 Andreas Wannerstedt 设计的具有超现实纹理和颜色的艺术品相关联。

这是讴歌 Acura 的第一个不可替代的代币 NFT，订购 Integra 的幸运客户有机会获得一个基本图像（如上图所示），该图像将在交付时升级为 Acura 所描述的 “独特的 Integra NFT”，并且匹配到他们的车辆，当然 NFT 是个虚拟的，不过拿到的车会是真实的。同时，Acura 还宣布将开设一家元宇宙经销店，这让那些爱好者们趋之若鹜。

阿尔法罗密欧推出采用 NFT 和区块链技术的新型电动混合动力 SUV Tonale。由 Stellantis（原菲亚特克莱斯勒）拥有的阿尔法罗密欧表示，它声称引入了行业首创的 Tonale NFT，在购买汽车时对汽车进行认证，然后在汽车的生命周期内记录和存储数据。

“数字化是我们转型的关键推动力。Tonale 是第一款拥有区块链、不可替代数字代币的汽车。NFT 基于相同的分布式信息逻辑来保护你的数字资产” 阿尔法罗密欧表示，NFT 将记录车辆数据，生成可用于确保汽车得到妥善维护的证书，对其剩余价值产生积极影响。但是，汽车必须由经过认证的阿尔法罗密欧经销商维修才能记录数据。

意大利高端汽车品牌兰博基尼也于 2022 年 1 月宣布了品牌首个 NFT 系列，只有使用 “太空钥匙” 才能进入。这些稀有的太空钥匙是兰博基尼在 2019 年送往国际空间站的碳纤维复合材料，当时被用于研究。太空钥匙持有者可以获得五件限量版的艺术品。

此外，汽车厂商 Alpine 推出了 GTA 概念车，这是一种虚拟汽车设计，将提供五种不同的涂装，专门作为可收藏的不可替代代币 (NFT)。GTA 概念车最初是设计师 Arseny Kostromin 的个人项目，他曾在雷诺工作过，并且基于 A110 跑车设计。Groupe Renault 性能品牌现已为该车开发了五种特殊涂装，其中一种基于阿尔卑斯一级方程式车队的涂装。每件作品都将以 NFT 的形式转化为单一的数字艺术品，可以参与拍卖。

国内厂商也不断拥抱 NFT 理念

上汽荣威首幅 NFT 数字艺术藏品《荣威元宇宙》NFT 拍卖 100 万元成交。据了解，拍得者不仅获得数字藏品《荣威元宇宙》NFT，还将拥有荣威龙猫 “元定制” 实车一辆，成为荣威首位元宇宙车主，同时她还将免费享受 “高级定制 PLUS” 服务，包含在上汽荣威元宇宙版图中，任职上汽荣威元宇宙鉴品官。 作为中国汽车行业 NFT 的首拍，《荣威元宇宙》NFT 拍卖不仅是上汽荣威在时代变革中的一次全新尝试，更开启了中国汽车行业探索元宇宙的新征程。

此外，比亚迪也在 NFT 领域有所布局，打造了全新的《China-汉》限量 NFT 音乐典藏，由比亚迪跨界联手众多团队打造而成，其中不仅包括音乐艺术家徐梦圆、方锦龙还有视觉艺术家 BBGUN、视觉艺术制作团队 ZJMX。《China-汉》限量 NFT 音乐典藏作为数字艺术藏品，具备天然的收藏属性，并具有不可替代、独一无二等特点，赋予用户在数字领域 “比亚迪 NFT 先锋藏家” 的新身份。NFT 与汉的碰撞，堪称两大领域的梦幻联动，对消费者来说无疑是双重惊喜体验。《China-汉》限量 NFT 音乐典藏将免费赠予前 999 名购买 “5G 丹拿智能音乐座舱” 升级包的汉 EV 用户。

2021 年 11 月 17 日，智己汽车在广州大剧院主办 “METAVERSE 元宇宙探索——智己汽车未来世界座驾”，并同步进行直播。智己汽车成为行业首个在元宇宙进行直播的车企。它的第一个 NFT 计划也于广州车展期间在 IM 智己 APP 启动，艺术家费亦宁携智己用户共创数字影像作品《图腾之森》。以数字世代的人类叙事结合数据贡献的形式，一同畅想原石谷内部的平行世界，耕耘属于自己的物质与非物质未来。除了作品素材之外，用户的头像昵称也将组成为图腾之森的一部分。图腾之森的最终模样将视频形式呈现，并由智己制作成数字藏品上链存证。在艺术家最终的呈现中，色彩斑斓的枝芽与花苞好似夜空中的点点星光，为核心原石赋能，重构一片在虚拟空间中永存的《图腾之森》。

2021 年 12 月 27 日，欧尚汽车官宣 NFT。欧尚汽车和腾讯幻核联合推出的汽车行业首个元宇宙数字藏品也在腾讯生态正式上线，面向所有群体抽取，全球限量 666 枚。抽取到汽车机器人欧尚 Z6 的元宇宙数字藏品的朋友，即获得欧尚 Z6 的优先提车权、与汽车机器人首次见面的机会、超级惊喜提车权益以及有机会获得欧尚 Z6 一年尝鲜使用权。数字藏品不仅是一张独特的身份标识图像，也具有很高的收藏价值。

此外，根据之前多家媒体的消息，上汽集团近期申请了 100 个与元宇宙相关的商标类别，新能源汽车企业小鹏、理想、蔚来也申请了 “小鹏元宇宙”、“理想元宇宙”、“蔚来元宇宙” 商标。去年 12 月，长安汽车已经开启了对 “元宇宙” 赋能的探索：一位虚拟的 “数字员工”，加盟长安汽车。这在国内汽车业界也尚属首次。中国汽车厂商拥抱元宇宙的热情不减。

总结：虚拟的元宇宙虽好，但硬件产品力要够强

自 NFT 热度开启以来，无论是区块链还是互联网圈，数码圈乃至汽车圈，关于元宇宙的概念可谓是此起彼伏。但是回到汽车本身，毕竟汽车是一个物理交通工具，需要在真实的世界里负责把人进行运送。所以，首要任务还是把硬件产品本身打造好，把真实的世界产品做好，这是一个比较核心的要求。

当然，对于新时代的数字消费人群来说，一个车企有 NFT 也不错，也能吸引现在年轻人的关注度，除了物理的移动，新兴的消费群体也希望在虚拟世界开展更多的活动，对于品牌的价值是一个巨大的无形提升。同时，NFT 在未来，随着智能汽车技术的迭代，VR/AR 技术的升级，一定会有它迷人的用武之地。这也是这些新能源车企，乃至于传统车厂趋之若鹜的原因，所以对于用户来说，就是拥抱这个趋势。