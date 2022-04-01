印尼最大科技集团GoTo Group已于本周四时表示，公司计划在接下来的 IPO 中募资 11 亿美元，并将于当地时间 4 月 11 日在印尼证券交易所（IDX）登陆上市，其股票代码将为 “GOTO”。

根据 GoTo 目前所提供的 IPO 发行价格（每股 338 印尼盾的上限区间），该公司的市值约在 280 亿美元。而基于这次的 11 亿美元募资，GoTo 此次的 IPO 规模也将成为今年内亚洲的第三大以及全球的第五大 IPO。

据了解，GoTo 本次 IPO 所需的公开发售期正于 4 月 1 日至 7 日中进行。

上月中旬，我栏目曾援引消息指出，GoTo 正计划通过 IPO 筹资 12.5 亿美元并将于当地时间 4 月 4 日上市。根据这一消息，IPO 后，该公司的市场估值有望达到 262 到 288 亿美元之间。而在去年晚些时候，GoTo 曾完成了一笔13 亿美元规模的 IPO 前融资。在这笔融资中，该公司的估值约为 285 亿美元。

在这次上市公告中，GoTo 首席执行官 Andre Soelistyo 表示，GoTo 能够在当前条件下（全球市场和宏观环境的波动）进入公开市场，这证明了其业务的长期潜力，“作为印尼地区的市场领导者，我们的生态系统可以覆盖当地三分之二的家庭消费问题···”

作为背景，目前，印尼是东南亚地区最大的经济体，其国内生产总值（GDP）已超 1 万亿美元，占东南亚 GDP 总量的 35.2%。其人口达 2.74 亿，是东南亚人口最多的国家和世界人口第四大国。

而就 GoTo 而言，在截止去年 9 月 30 日的 12 个月份内，GoTo 生态系统中共有 5500 万 ATU 用户（年度交易用户）进行了 20 亿次交易，涉及金额达 289 亿美元。

另一方面，如本栏目于去年晚些时候强调，根据当地的一项调查研究显示，2021 年间，仅 Gojek 生态系统的经济产值就能在印尼 GDP 中的占据 1.6% 的部分，并较上年呈现出 60% 的提升。

GoTo 是印尼共享出行巨头 Gojek 与当地另一家独角兽巨头 Tokopedia 于去年 5 月份合并而来的一家实体。Gojek 在合并时曾表示，GoTo 将承载双方的的既有业务优势，即 Gojek 在共享出行、按需配送、金融服务以及 Tokopedia 的电商业务，成为一个全球唯一且高度互补的生态系统。

值得一提的是，基于上述两家企业的合并和后续融资活动，GoTo 的投资者中也包含阿里、腾讯、京东、众为资本等众多国内的互联网企业和投资机构。