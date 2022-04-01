不再满足于 “云养猫”、“云养狗”，越来越多的年轻人通过领养或购买荣升铲屎官。在单身经济、银发经济的助推下，“毛孩子” 逐渐成为现代人重要的精神寄托。与之相伴的以猫、狗为主的宠物经济正蓬勃发展，也催生和培育了宠物食品、宠物洗护、宠物医疗等细分产业，造就了众多宠物概念股和新兴宠物品牌。

当这些伴侣动物日渐成为家人一般的存在，铲屎官们在吃、穿、住、用之外，更会忧心主子们的身体健康。宠物行业相关报告显示，每年有 50% 的宠物有至少一次就医经历。而由于国内执业的宠物医生资源相对匮乏、宠物检查设备价格高、兽用药物准入门槛高，致使宠物就医费用居高不下，平均医疗花费占据养宠物总花费的 30% 以上，成为仅次于宠物食品的第二大开支。

为缓解宠物看病贵的问题、减轻宠物主的医疗负担，宠物医疗险应运而生。虽然与英国、瑞典、日本等国家相比，我国的宠物保险还处于萌芽阶段，但在多家保险公司的业务探索和 AI 识别等技术推动下，宠物医疗险市场有望继续拓展。

国内宠物参保率不足 1%

国外宠物险市场已经较为成熟。其中瑞典是宠物保险业起步最早也最为发达的国家，宠物投保率高达 40% 以上；英国宠物参保率约为 25%；日本达到 7%；美国的宠物猫狗投保率虽只有 1%~2%，但其宠物保险的产品与服务已经相对成熟。

而我国虽然在 2000 年后就有了针对第三方的宠物责任险，但直到 2014 年，第一个全国性宠物医疗保险体系才真正产生。这一年，中国人保和中国畜牧业协会等机构推出了 “宠乐宝” 家庭宠物健康医疗保险保障计划。

目前，中国人寿、平安、中国太保、阳光保险、大地保险、众安保险等多家保险公司已介入宠物医疗险这一细分领域，微保、支付宝、京东等互联网平台也入局了相关宠物医疗险的销售。

天风证券 2021 年数据显示，我国宠物险市场规模约 3000 亿元，未来 3 年复合年均增长率预计超过 20%。但由于识别难、理赔繁琐等原因，这一险种一直未得到大范围推广，目前在国内渗透率不足 1%。

此外，除了宠物患病后的检查治疗费用以外，消费者更愿意为宠物相关的产品而非服务付费，对于在宠物患病前提前主动为宠物购买保险的认知度则较低，这也使得宠物险在一定时期内难以普及。

最后，我国宠物参保率低还与国内宠物医疗市场现状有关。

尽管宠物医疗已在 2021 年已成长为仅次于宠物食品的第二大细分市场。但眼下，我国宠物医院数量多而规模小，市场集中度较低。

百度地图数据显示，2021 年，全国宠物医院总数为 3.08 万家。但其中 80%-90% 的宠物医院为小规模单店经营或 10 家以下连锁经营，市场较为分散，大规模连锁医院数量占比不足 15%。即使是业内公认的宠物医院龙头新瑞鹏的医院数量也仅占全国宠物医院总量的 7% 左右。

这表明宠物保险的配套设施尚未形成统一化和规模化，医疗资源集中度较低。宠物医院良莠不齐的资质使得消费者为宠物就医的选择与宠物保险所指定的投保医院难以挂钩。宠物医疗险一般都要求在定点医院就医、非定点医院不予理赔；或者定点与非定点医院的报销比例不同。动点科技记者发现，由众安保险和大地财险承保的、在蚂蚁保和微保平台销售的宠物医疗险产品在定点医院和非定点医院的报销比例分别为 60% 和 40%。

险企打造保障闭环

除了不约而同地选择以赠险的方式积极开拓市场，保险公司布局宠物险的道路正与健康险发生重合：即在市场需求及技术的推动下，协同产业链上下游，追求 “医+药+险” 闭环的形成。

2021 年 8 月，动物保健领域龙头企业勃林格殷格翰宣布与新瑞鹏集团和泰康在线达成宠物保险战略合作，这一合作聚集了保险、宠物医疗以及宠物医药等各方的优势，意在优化整个宠物就医流程。同时，三方联合推出了互联网+宠物医疗健康保险 “宠宠安康” 系列的第一代产品 “泰宠保”。

2021 年 11 月，平安产险与新瑞鹏展开宠物医疗生态领域的全方位合作。除了涉及保险报销流程，平安产险还计划联合新瑞鹏推出专属合作保险产品，增加宠物健康管理及疾病预防保障、严选医院体系、专业诊疗等宠物周边服务，试图构建 “保险+医疗” 的宠物生态链条。

此前，平安产险就开始引入国外宠物保险 20 年数据，为宠物保险制定完整的准入标准。此外，平安产险还计划建立宠物常见诊疗数据库，通过宠物鼻纹识别技术、宠物医疗理赔数据的收集和整理，逐步推动宠物医疗行业的标准化发展，与政府携手打造宠物健康管理的生态闭环。

而众安保险在宠物险方面的探索和收入已处于行业前列。

2020 年，众安保险初步试水宠物保险，并利用宠物鼻纹识别等技术建立宠物数据库。如今其宠物险产品经过多次迭代，至今已与超过 8000 余家线下宠物医院对接，覆盖全国主要城市。

众安保险财报数据显示，2020 年，众安保险包括宠物险在内的创新业务收入占比由 2019 年的 4% 提升至 16%；截至 2021 年上半年，众安保险的宠物保险已经服务超过 100 万宠物主，宠物险业务同比暴涨 60 倍；截至 2021 年 12 月 31 日，众安的宠物保险年化保费突破 1 亿元，同比增速超 250%。

“宠物医疗保险很像人的健康险，比较注重服务和体验，因此后端生态系统的搭建尤为重要。” 众安保险宠物险产品经理戚蕙表示，只有后端生态更完善化，业务才能往良性的道路上发展。众安保险管理层透露，目前对宠物险仍处在投入期，将整合更多资源搭建完整的生态已形成长期竞争壁垒。

产品设计与理赔待优化

《2020 年中国宠物医疗行业白皮书》显示，2022-2026 年，我国将有大量宠物进入老年期（8 岁以上）。随着宠物年龄的增长，宠物的发病率和就医需求也会大幅增加。瑞士再保险在 2021 年发布《中国宠物保险发展报告》预测，如从 2023 年开始以 25% 左右的增长率增长，2025 年宠物保险保费规模有望达到 14 亿元左右，宠物保险渗透率有望达到 1.2% 以上。但宠物保险仍有诸多挑战亟待克服，有效路径尚待在实践中探索和检验。

首先在产品设计层面，目前市面上的保险产品类型单一且限制条件过多，影响了宠物主的投保欲望。在售的宠物医疗险主要集中在猫、狗两类宠物，覆盖面较窄。大多数保险还对地域、医院、宠物年龄等方面有所限制。

其次，宠物身份识别深刻影响着风控、理赔等环节。由于基因检测的成本较高、芯片植入技术尚不成熟，都未广泛用于宠物身份识别。2020 年 7 月，支付宝保险平台开放宠物鼻纹识别技术并首次应用于宠物保险，对比现有的 DNA 认证、芯片认证，鼻纹识别具有宠物友好性高、操作体验好、反作弊性强、成本低等优点，识别成功率超 99%，已被多家险企采用。

第三，构建医疗服务能力依然是大部分保险公司经营宠物医疗保险业务的一大门槛，这一现状的缓解有待于配套宠物医疗资源的不断丰富。目前，高瓴资本、瑞鹏集团和瑞派集团旗下的宠物医院正加速整合资源、占领市场，区域宠物医院也在以连锁化运营保持自身优势，借助数字化提高门诊的运营效率。

最后，对于潜在客户的精准营销。目前，90 后是饲养宠物的主流人群。《2019 年中国宠物行业白皮书》显示，2019 年养宠人群中 95 后占比达到 35.6%，90 后较 2018 年增长了 2.2%。其中明确表示不会为购买宠物保险的人群仅占 9.6%；27.3% 的 90 后宠物主表达了明确的宠物险消费意愿；还有 63.1% 以上的人对于为宠物购置保险摇摆不定，这是相关保险机构和销售平台需要加大营销力度的群体。

当前传统保险机构的宠物医疗险定价较高，在互联网平台销售的宠物医疗险已开始具备一定的性价比。当然，复杂的投保须知和理赔申请流程优化服务标准、理赔流程也在一定程度上劝退了养宠人士投保的积极性。未来，宠物医疗险的服务标准和理赔流程还有待进一步优化。