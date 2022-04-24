如果说企业出海成为了近年来不可忽视的热门话题，对选择了这条道路的中国移动应用厂商来说，于此所展现出的想象空间或许更为值得外界关注。

聚合数据公司 data.ai 在近日发布的数据中指出，过去的一年中，中国移动应用厂商以 17 家的名额超过此前的榜首常客美国，成功登上 “全球 52 强发行商” 入围数量之首。基于其中的种种表现，data.ai 认为，这一转变见证了中国应用厂商在全球市场中话语权的不断提升，充分体现出其坚定看好中国厂商全球发展前景的理念。data.ai 大中华区负责人郑伟达也表示，“我们为中国厂商过去一年取得的巨大成功感到骄傲，对移动产业来说，2021 年是破纪录的一年，中国已成为全球最发达的移动市场，中国移动厂商也将继续领跑全球。”

其中，根据榜单，国内出海游戏发行商阵营中，在依旧稳坐热门发行商前两把交椅的腾讯和网易之外，米哈游凭借旗下大热手游《原神》飙升了 21 个名次，跃至榜单第 14 名，三七互娱则也通过旗下游戏 Puzzles and Survival 为其带来了 154% 的用户支出增长，成功跻身榜单 25 强。作为这些结果的体现，data.ai 在数据中指出，中国游戏厂商收入前 30 强已经占据了全球游戏市场用户的 21 年总支出份额的 21%。

在移动游戏之外的泛娱乐领域，随着疫情对用户使用行为的加速改变，data.ai 表示，其各个子类别中均呈现出了两位数的用户支出增长。在这样的背景下，以 TikTok、Bigo 为代表的众多国内泛娱乐出海应用也纷纷抓住了此次机遇，并以此同样带来了显著增长，并同样收获了两位数的用户支出增幅、在排行榜上占据并巩固了自身的地位。

不过，data.ai 也强调称，就泛娱乐领域本身而言，其在全球用户支出中占近 50% 的整体表现则也使得它的发展值得出海品牌与发行商格外重视。以其中的 OTT 子类别为例，由于智能设备的普及以及对消费者付费意愿的向好发展，在 IP&原创内容的兴起潮流下，尽管其用户使用时长仅为短视频类别 4500 亿小时总时长的三分之一，但该类别在 21 年的全球用户支出方面达到了 63 亿美元规模，远超包括短视频在内的其他子类别。

另一方面，在有声书子类别，自 2019 年以来，其整体的使用时长已经增长了 45%，达到 40 亿小时。在去年，这里的用户支出更是呈现出了 131% 的增幅。于此，郑伟达解释称，过去两年间，疫情的出现使得人们的生活方式也随之改变。相应的，在此之后，“人们的无效社交的减少跟独处时间的增加，都让用户有更多的时间来阅读、对知识的需求量也逐渐增加···所以从这点来讲，我觉得有声读物可以是中国出海应用厂商未来多多关注的一个方向。”

而他也进一步指出，从市场层面来看，欧洲、中东、非洲、俄罗斯这四个地区中对于有声读物使用时长的增长最为明显，因此，对中国出海厂商而言，这些新兴地区也能够成为其新的着力点，并且并不仅仅只是针对有声读物类别而言——“尤其是中东的沙特为例，他们的人均 GDP 高达 2 万美金，其年龄层的分布也有将近一半的人口都是在 25 岁以下左右。这些年轻的 Z 世代会非常希望在娱乐领域中能有更多相关服务提供给他们。再加上中东地区在应用技术上本来又有一些留白，所以中国的出海厂商可以运用技术优势，结合当地的文化，来产生更多的商机。”