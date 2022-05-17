自 SHEIN 在上个月带着 1000 亿美元的估值在各大新闻头条中轮番露面后，零售行业的定义也似乎正在被人们重新认识。

作为一家此前并不为外界所 “熟知” 的初创企业，或许很难有人能想象到 SHEIN 身上的诸如 157 亿美元年营业额和全球下载量第二购物应用等一系列的闪耀光环。然而在这些之外，真正让我们感到惊讶的或许却会更多在于它所揭示的事实——在早已被 Zara、H&M、GAP、优衣库等 “传统巨头” 所盘踞殆尽的时尚零售领域，通过其背后的数字化方式，这里仍存在着足够多的可能。并且，随着 “SHEIN” 们不断交出的更多答卷，一场久违的颠覆也有望于此呼之欲出。

根据一份由伦敦发展促进署（London & Partners）和 Dealroom.co 联合发布的数据显示，在过去的一年中，英国以 398 亿美元的规模占据了欧洲融资领域的榜首位置。而其中，共有 255 亿美元的部分在伦敦发生。体现在数字零售领域，伦敦也随着其创纪录的水平成为了全球第四大数字零售产业投资中心。于此，无论是获得 3 亿英镑融资的在线汽车销售平台 Carzoo 还是斩获 1.8 亿美元 H 轮融资的外卖巨头 Deliveroo 以及选择在伦敦交汇的 SHEIN 与 Klarna···越来越多的活跃身影都在指向这样的一个事实：在这场变革之路上，伦敦正在成为数字零售企业推进自身发展时的一大首选之地。

当然，如果把时间线继续拉长，可以发现这并非是一种偶然。欧洲风投机构 Highland Europe 负责人 Helena Prokhorenko 向笔者表示，就网上购物行为的渗透率而言，英国历来都是领先于其他欧洲国家。作为结果，这种坚实的在线消费倾向无疑催生出了一大批具有创新精神和享誉全球的数字消费&零售企业，“如 Farfetch、Depop、Deliveroo、MatchesFashion···并且它们都把总部设立在了伦敦。”

有数据指出，2020 到 2021 年期间，伦敦数字零售企业的整体价值从 890 亿美元增长到了 1190 亿美元。并且现阶段，伦敦已经拥有了 21 家数字购物独角兽企业，使得其获得了全球排名第四、欧洲排名第一的位置。Dealroom.co 预测，接下来，这一趋势仍不会呈现出放缓的迹象——到明年时，伦敦预计将会再出现 3 家新的数字零售独角兽企业。

在这样的背景下，随着越来越多的风投资金和企业向伦敦投来更多的筹码，这里的竞争无疑会随之变得更加激烈，Helena 却认为，由此而产生的机遇显然会大于挑战。“得益于庞大资金资源的注入，包括数字零售/零售科技在内，所有的行业都将因此受益，其中的企业能够加速自身增长以及加快产品的研发投资。”

另一方面，在收获了更多的数字零售企业之后，企业之间的协同互补效应也将会随之加强、新技术的出现将有利于推动相关产业链中企业的发展。她随后举例表示，“以知衣科技为例，这是一家来自中国的企业。它（基于人工智能的图像识别技术）能够为（时尚零售）品牌提供更加具有可行性的洞察，让企业充分掌握哪些款式、颜色、材料或者图案是在当下为时装秀或者网红所主推的。由此，这一技术也就可以帮助品牌方更为快速准确地打造出迎合消费者喜好的产品。”

据介绍，目前，Highland Europe 已经在其投资组合中迎来了 Zwift、Wolt、Huel、Matchesfashion 等 DTC 数字消费初创企业，并且该机构也成为了 DTC 时尚奢侈品品牌 ME+EM 的领投机构。虽然从表面上来看，这些企业所折射的只是一种阶段性的印记，Helena 强调称，无论是 Highland 还是这些被投企业甚至是整个伦敦的消费零售行业，其中的长期发展可能始终是维系这一关系的纽带。

“创始人在挑选投资者时往往会有很多需要考虑的因素。但其中最关键标准会在于双方在理解层面的相性——尤其是创始人是否能看到自己与投资者展开长期合作的可能···尽管数字零售行业正在成为一个风口行业，我们也在一如既往的专注于为那些优秀企业提供长期支持。虽然我们会不时收获一些超额回报，但我们投资策略的立足点始终是在于它的可持续性···未来，随着伦敦数字零售领域的不断完善，我们也将看到越来越多的参与者转向以可持续性和循环发展为重心。”