从 2022 年开始，“降本增效” 被越来越多耳熟能详的企业提到台前，从国内到全球，更多企业通过 “降本” 的方式寻求企业的长久发展。近期，动点科技对话企业学习平台 UMU 创始人、董事长兼 CEO 李东朔，向他了解了 UMU 如何通过学习的手段，帮助企业实现真正的降本增效。

UMU 成立于 2015 年，专注打造以效果学习为导向的学习平台，为企业学习提供一站式解决方案。基于学习科学与 AI，构建新型智能化的学习场景，UMU 互动学习平台打通 “教、学、练、测、用” 各个环节，帮助学员跨越从 “知道” 到 “做到” 的鸿沟，提升员工生产力和绩效。对于企业增效，李东朔如何看待？UMU 如何帮助企业实现？动点科技为你一一揭开答案。

销售能力提升是真正的增效

传统的培训模式往往将企业学习等同于 “培训”，又将 “培训” 等同于 “上课”。而李东朔认为，培训只是手段，并不是目的。重复、大量、低效的培训活动和课程，对于员工来说是无效的。员工参与完线下培训课，可能就将知识抛诸脑后，或者在上班时间自动播放课程视频以完成任务。传统的培训和课程模式不仅没有实现学以致用和绩效提升，还造成了员工工资成本和时间的严重浪费。随着越来越多注重自我价值、希望贡献更多工作结果的新世代员工成为职场主体，低效、走过场式的培训必将式微。

UMU 开创了一种新的学习方式，通过 AI 技术提供 “视频练习、AI 辅导与反馈”，员工通过重复、间隔练习，根据 AI 反馈持续优化和提升自己的表现，形成肌肉记忆，从而应用到工作场景中，打破了传统培训与业务场景脱节的困境，真正实现学以致用，同时大量节约了企业讲师的生产力。

有过全球出色的讲师经验并成长于 Google 的李东朔告诉动点科技：“过去所有的培训都是一对多的标准化形式，如果要满足个性化的培训需求，一对一的方式很好但成本高昂。现在通过 AI 就可以很好地平衡成本与效果的问题，让每个受训者都能获得个性化、结构化的即时反馈，这是学习有效非常重要的一点。”

UMU AI 目前广泛应用于销售、经理人授权、辅导、反馈，客户服务等诸多指向生产力提升、业绩改变的关键场景。在绩效提升最容易衡量的销售培训领域，全球众多领先企业都在使用 UMU 提升销售能效，例如全球前 20 的药企中有 18 家是 UMU 的付费客户。某全球 TOP 药企使用 UMU 培训，将新员工入职培训时间从 90 天缩短到 45 天，业绩进行 A/B Test 发现通过 UMU 及 UMU AI 训练的医药代表的业绩增长了 45%。

李东朔表示：“降本不是把企业归零，而是企业依然要在现有环境下实现生存。增效之后就意味着降本，这是二阶的降本。UMU 希望被越来越多的企业使用，想要全面、系统、立即提升销售额的企业，都应该使用 UMU。”

成为中国公司全球化新范式

UMU 的客户遍布全球 200 多个国家与地区，医药、教育、零售、制造、金融等行业的高生产力领头企业都在使用 UMU。李东朔表示：“ UMU 从创立第一天起就是一家全球化公司。我们 2015 年分别在美国、中国和日本发布了产品，同时获得了全球多个市场的客户的订单，今年已经开设了独立的欧洲站点，以更好地服务欧洲市场的客户。”

李东朔认为做全球市场最重要的一点，就是合规。UMU 在第一天就将不同市场的数据做严格隔离，并符合了包括 GDPR 在内的各项严格标准。某国际保险公司的客户在选择供应商的第一个门槛，就是合规。UMU 是少有的在各个方面都符合客户要求的公司，在第一道门槛筛选后，客户即在满足合规要求的几家供应商中寻找可以合作的伙伴。

在出海过程中，UMU 在全球范围都是同一个产品与技术版本，以完全标准化的方式提供产品。截至目前，UMU 的客户遍布全球 200 多个国家与地区，拥有超过 7000 万用户；公司超过 60% 的收入来自于美国、日本等海外市场；世界 500 强企业中有超过 100 家在使用 UMU 的产品与服务。

“在全球企业服务市场竞争，无法靠关系或者其他耍小聪明的手段，只能靠好用的产品、有价值的产品去赢得客户。” 李东朔表示，“ UMU 希望成为中国企业在全球市场的新范式。我们完全合规，不断打磨产品，为企业用户提供好用、有效的产品，为企业创造增量价值。”

相信 SaaS 模式的未来

UMU 作为一家 SaaS 公司，按照账户数收费，按年订阅，每年续费。2021 年，UMU 交出了客户金额续费率 202% 的惊人成绩，这在全球都是非常突出的数据。

李东朔希望 UMU 是具有 PLG 基因的，只有这样才能证明产品的高价值。从 2020 年开始，国外创投圈开始热议 PLG 这一概念，PLG 全称是 Product Led Growth（产品驱动增长），是指企业把产品做好，产品本身会带来用户与销售额的持续增长。

“我觉得 PLG 首先要实现 PMF（Product Market Fit，产品和市场的匹配度），你的产品要在市场上有一个很好的契合，没有契合的时候才需要很多人去游说或者去兜售；第二点就是在用户的生命周期路径上，从注册到增购、续费的整个价值链条需要不断进行打磨，实现无缝的使用体验；第三点在于产品是否能真正抓住用户的关键需求和痛点，这都是我们看重的地方。”

李东朔认为 SaaS 行业正在繁荣发展，这个过程中企业、资本、人才、客户是互动关系。这个互动关系显著地促进了中国企业服务市场的健康增长，促进了中国企业服务被投企业的快速增长，也促进了更多人才向这个行业流动，同时也带来了很多新的课题。

“SaaS 企业看到的更多是未来的生意，而不只是眼前的生意。把产品打磨好，持续地为企业创造价值，企业会持续付费。在这个长赛道上，要保持耐心，坚持长期主义。”