近日，之前轰轰烈烈的传闻终于尘埃落定，小米与徕卡达成独家移动影像战略合作。据悉，双方联合研制的第一款影像旗舰手机将于今年 7 月正式面世。小米董事长兼 CEO 雷军发文称：此次合作将为小米的影像战略，提供强大的助力。双方的合作会从光学设计到调教审美取向，加入更多的创新技术。

然而华为与徕卡的合作珠玉在前，心急高端化的小米还能和徕卡碰撞出更精彩的火花吗？

联名，不得不为

过去两年，vivo 与蔡司的合作，一加、OPPO 与哈苏的合作，目标均直指影像领域。目前来看，vivo 在联名合作中做得较为深入，开始是以人像效果出牌，其次是 X60 Pro 系列的镀膜技术。到了 X70 Pro 这一代，vivo 的影像实力已经开始打出口碑，帮助进一步巩固 vivo 在高端机市场的影响力。

进入工业化时代以来，相机厂商就开始探索光学成像效果，因此在光学成像效果方面的积淀较为深厚。手机厂商正是看中了这一点，才希望借助于和相机厂商的合作机会，进行联合调教，从而提升手机的整体成像水平。

且随着合作内容的深入，不仅从软件上有所合作甚至会延伸到硬件层面，vivo 与蔡司的合作就是一个很好的例子，据了解，目前 vivo 的旗舰机型就采用了蔡司 T*光学镀膜，vivo 声称该搭载了该镀膜技术的镜头有效解决了手机成像中眩光、鬼影等光学问题。

虽然手机厂商和传统相机品牌合作之后，影像能力或许都有一些提升，但是手机内部容量有限，也很难像相机一样采用巨大的感光元件，所以想要螺蛳壳里做道场，大部分还是要靠手机厂商自己的影像部门去调教。

华为之前和徕卡的合作还有一加和哈苏的合作，在宣传方面大部分着眼点都是滤镜风格即色彩科学，对手机成像的帮助其实很有限，也很容易被第三方的调色 app 取代。然而在主流厂商基本取得与传统相机厂商的合作后，拍得更好的心理暗示就成为一种不可或缺的方向参考。

小米心急品牌高端化

小米与徕卡合作，肯定有为了影像水平的提升，但提升强化消费者心中的高端品牌形象认知，也是题中之义。徕卡又恰好是一个与高端形象深度绑定的符号标签，这一点已经被华为验证过。

市场调研机构 IDC 数据显示，与徕卡合作首年，华为手机全球出货量同比增长超过 30%，此后慢慢凭借 P 系列和 Mate 系列坐稳安卓高端机市场宝座，在被美国制裁前一度和苹果分庭抗礼。与徕卡长达六年的合作中，影像技术早已成为华为手机品牌高端竞争力的一环，其他手机厂商也逐渐将影像能力作为核心卖点悉心打造。

反观小米，苦心经营多年，高端化战略也提了两年多了，可小米仍难以在 4000 元以上价位的高端机市场站稳脚跟。如今手机市场不景气，手机硬件同质化越来越严重，除了苹果外，高端机大家都是用着差不多的芯片和屏幕，在硬件上让普通消费者感知明显的升级越来越少。而华为和徕卡合作带来的成功已经开始引起其他厂商的模仿，用高端相机品牌的背书来营造消费者新的认知，将其作为实现自身品牌高端化战略的一部分。

对于小米来说，和徕卡的合作多了一个可以继续在高端化战略上讲的故事。或许能够在对标华为的影像成功下帮助重新建立消费者认知，营销上与其他手机品牌相比也丝毫不会落下风。

手机摄影的未来

一定程度上来说，在各种繁复的光学概念面前，消费者有的只是眼花缭乱。这也是为何各家越来越看重评测效果和各类排行榜的比分名次。目前手机受限于体积与续航，留给摄像头等光学器件的空间并不多，所以各家都已经开始比拼软件和算法。

手机摄影目前的方向是计算摄影，华为很早就开始在光学系统、图像处理和计算摄影的框架下提升手机拍照的实际体验。作为计算摄影的标杆，谷歌也借助其增强的 AI 算力，让 Pixel 6 系列产品的摄影功能变得更加智能，比如其发布会中重点介绍的 “魔法橡皮” 功能，就可以在用户拍摄完成之后，借助算法从照片中删除某些用户不喜欢的事物（背景中突然抢镜的汽车或行人）。其次是对于 “模糊” 的调整，在实际的拍摄中，抓拍运动人物时会遇到 “糊片” 的问题，而拍摄类似车流、水流时，又要适度保留模糊的效果，因此通过机器学习，谷歌赋能 Pixel，使其能对不同的模糊给出不同的调整，比如还原清晰的人脸或水流的动态模糊。

这也是苹果近年来关注的提升方向。近几年随着算力的提升，AI 摄影迎来了新进展。手机借助神经引擎的算力对当前的拍摄场景进行即时分析，然后自动帮助用户优化成片，几乎不耗费什么时间就能让用户得到看上去还不错的照片。同时在人像模式中，AI 也参与到对被摄人物的分析中，技术强的厂商能够在人像摄影中做到更真实自然的浅景深效果。

总结

徕卡作为立足高端的老牌相机厂商，产品价格高昂，消费者看到徕卡标出现在小米手机上，自然而然会提升对小米手机乃至小米品牌的期待。然而挂名只能带来一时的流量，而成像效果的实际提升，仍需要一定技术实力的支撑。因此小米和徕卡的合作，还要看其后续合作的深度和范围。如果空有几个滤镜和徕卡的 logo，恐怕只能带来短时间的话题度。