相机公司 Snap 今日成功举办 Snap 2022 全球生态合作伙伴大会中国专场。本届大会聚焦 “重回现实” 主题，发布了一系列围绕 Snapchat 用户、AR 技术、AR 购物以及游戏生态的更新。面向中国合作伙伴，Snap 还分享了全球年轻用户的消费习惯、趋势，以及如何借力 AR 策略与 Snapchat 平台强大的用户生态，解锁出海机遇的新思路。

Snap 全球商务副总裁 David Roter 在活动开场致辞中表示，“目前，Snapchat 在全球拥有超 6 亿的月活用户和 3.32 亿的日活用户。随着 Snap 的不断发展与成长，Snap 将持续深耕中国这个关键市场，赋能中国品牌主，帮助他们触达 Snap 独特且快速增长的全球受众。很高兴能继续与众多优秀的中国品牌及伙伴合作，共同创建一个更加美好的未来。”

Snap 全球商务副总裁 David Roter 在 2022 全球生态合作伙伴大会中国专场致辞

Snap 中国业务负责人张晰也在本届大会上强调，“Snapchat 作为一家相机公司，始终坚持着技术的投入和产品功能的迭代，同时积极培育良好的开发和创作者生态。今年的大会上，我们公布了多个突破性的产品和功能更新，从相机技术到 AR，再到创作者生态，每项更新都为 Snap 平台注入了新的活力，也为社交营销打开了新的格局，更将为中国出海企业带来新的机遇和红利。”

固本创新，持续引领相机和 AR 新格局

Snap 在本届大会上全面展现了其在 “相机 + AR” 领域的深厚实力。Snap 的 AR 技术早已打破现实与虚拟的边界，在 Snapchat 上，AR 从遥不可及的未来科技变成了触手可及的实用工具，用户平均每天在 Snapchat 上使用 AR 滤镜超过 60 亿次。得益于 AR 等方面的创新，Snap 备受下一代年轻群体的青睐：在全球 20 多个核心市场，Snap 平台已经覆盖了超过 75% 的 13-34 岁人群，其中，在美、英、法、荷以及中东核心市场，Z 世代占有率已经超过 90%。

为了向全球用户以及开发者持续提供更好的 AR 体验，Snap 发布了一系列新颖的相机产品：

专业级的镜头云服务（Lens Could） 为 AR 开发者与创作者提供了无限可能，不仅可以实现远程存储，还支持将 AR 滤镜绑定至真实的地理位置，同时实现多用户交互。

为 AR 开发者与创作者提供了无限可能，不仅可以实现远程存储，还支持将 AR 滤镜绑定至真实的地理位置，同时实现多用户交互。 全新的光线追踪技术（Ray Tracing）也被引入到 AR 创作平台 Lens Studio，帮助创作者打造 “影院级” 的 AR 效果。

Snapchat 与迪士尼合作推出的巴斯光年滤镜，融合光线追踪技术让用户体验冲上太空的逼真效果

会飞的相机 Pixy 精彩亮相，无需手柄控制，简单操作即可起飞并自动跟随，然后将影像自动上传至 Snapchat，随时随地记录精彩现实。

会飞的相机 Pixy 小巧便携，易于操控，时刻捕捉精彩瞬间

升级开发创作生态，助力创作者展现才华

在迈向 AR 新格局的道路上，Snap 还以开放心态拥抱全球合作伙伴，帮助开发者和创作者们在 Snapchat 平台上更好地创作和变现。

Snapchat 是内容创作者的聚集地，他们每天为 Snapchat 社群带来丰富、有趣的原创内容。目前 25 万名才华横溢的创作者们在 Snapchat 上制作了超过 250 万个滤镜，浏览量超过 5 万亿次。全新推出的导演模式，涵盖了绿屏、快慢速剪辑、双模式编辑等全新工具，让创作者可以恣意发挥才华，为用户创造脑洞大开的内容。

Snap Games 和 Snap Minis 是 Snap 此前推出的轻量级游戏和应用平台，目前积累用户超过 3.4 亿，让 Snapchatter（Snapchat 用户） 爱不释手。同时，这两大平台也汇集了大批开发者。今年的大会上，Snap 推出了 Minis 隐私组件系统，为开发者提供了更加安全的开发环境，让 Snap 开发生态进一步升级。

深挖 AR 商业价值，赋能电商和游戏出海

在升级相机产品、完善 AR 生态的同时，Snap 也在持续深挖 AR 的商业价值，用 AR 帮助中国企业树立品牌、触达更多海外消费者。

目前，已有 74% 的 Snapchatter 使用 AR 购物，这些高使用率、强互动性的 AR 购物滤镜，在提升购买意向、实现销售额转化上也表现突出，给品牌们带来了切实回报。AR 购物改变了消费者的心态，让网上购物不再是被动的、未知的，通过互动体验感知产品效果，提升了消费者购买前的信心。数据显示，体验过可购物特效镜头的 Snapchatter 比未体验用户的购买率增加了 2.4 倍；而看过特效镜头的 Snapchatter 相较于仅看视频的用户，会带来 14% 的额外销售额；AR 购物还可以使网购的退货率降低 25%，显著减少因为退货给品牌带来的成本。

今年，Snapchat AR 购物体验再次升级，三大更新不仅优化用户体验，更是降低品牌开启 AR 营销的门槛，让 AR 营销不再费时费力，而是简单快捷。

AR 创建方面，全新的 AR 购物创建套件（AR Creation Suite）可以让品牌高效制作高质量 AR 试穿试戴滤镜。电商品牌可以将产品 AR 素材批量上传至产品目录，使用 AR Shopping 模版制作滤镜。制作完成后，品牌可在 Snapchat 上进行全方位推广，包括自然流量和 AR 广告等方式；全新的AR 图像处理技术通过深度学习模型，能将品牌已有的 2D 商品图片素材直接转化成 AR 图像素材，品牌无需研究制作 AR 模型，大大提高 AR 制作效率；

AR 购物创建套件能帮助品牌高效制作 AR 滤镜，进行广告推广

AR 体验 方面， AR 图像处理技术 还支持用户拍一张全身自拍照，就可以体验多种服装的上身效果，不用一直举着相机拍摄实时画面，试穿体验更简便；

方面， 还支持用户拍一张全身自拍照，就可以体验多种服装的上身效果，不用一直举着相机拍摄实时画面，试穿体验更简便； AR 购物层面，Snapchat 中全新开通的 Dress Up 界面是单独为 AR 购物设置的入口，用户可以在界面中搜索、发现、分享 AR 试穿试戴滤镜。通过这种定制化、互动性高的全新体验，品牌可以掌握用户兴趣和喜好，持续优化 AR 滤镜，这也是品牌不可忽视的 AR 营销自然流量池。

Dress Up 界面能够让用户随心所欲试穿、试戴，线上轻松体验 AR 购物的便利

除了以 AR 购物助力跨境电商品牌出海，得益于 Snap 整体用户在各个年龄段分布均匀，且用户的成熟度、对新鲜事物的接受度，包括对新鲜游戏产品的消费意愿越来越强等因素，Snap 也能够为游戏出海提供有效助力。Snap 正在努力尝试更好地融合 AR 和游戏，例如扮演类、场景植入类这样更易于融合与传播的方式，从而配合游戏品牌营销，为更多游戏企业打开新渠道，创造更多机会与突破点。

聚焦现实，锚定未来，Snap 将持续更新迭代相机功能与产品，以开放共建的心态升级完善 AR 生态。同时，Snap 也将携手全球合作伙伴，为 Snapchat 用户和 Snapchat 平台注入更多创意活水，带给全球用户焕然一新的社交体验，带给中国品牌主互动有趣、效果显著的 AR 策略与营销解决方案，帮助中国品牌讲好出海故事，触达全球用户。