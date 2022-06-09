相机公司 Snap 今日成功举办 Snap 2022 全球生态合作伙伴大会中国专场。本届大会聚焦 “重回现实” 主题，发布了一系列围绕 Snapchat 用户、AR 技术、AR 购物以及游戏生态的更新。面向中国合作伙伴，Snap 还分享了全球年轻用户的消费习惯、趋势，以及如何借力 AR 策略与 Snapchat 平台强大的用户生态，解锁出海机遇的新思路。
Snap 全球商务副总裁 David Roter 在活动开场致辞中表示，“目前，Snapchat 在全球拥有超 6 亿的月活用户和 3.32 亿的日活用户。随着 Snap 的不断发展与成长，Snap 将持续深耕中国这个关键市场，赋能中国品牌主，帮助他们触达 Snap 独特且快速增长的全球受众。很高兴能继续与众多优秀的中国品牌及伙伴合作，共同创建一个更加美好的未来。”
Snap 全球商务副总裁 David Roter 在 2022 全球生态合作伙伴大会中国专场致辞
Snap 中国业务负责人张晰也在本届大会上强调，“Snapchat 作为一家相机公司，始终坚持着技术的投入和产品功能的迭代，同时积极培育良好的开发和创作者生态。今年的大会上，我们公布了多个突破性的产品和功能更新，从相机技术到 AR，再到创作者生态，每项更新都为 Snap 平台注入了新的活力，也为社交营销打开了新的格局，更将为中国出海企业带来新的机遇和红利。”
固本创新，持续引领相机和 AR 新格局
Snap 在本届大会上全面展现了其在 “相机 + AR” 领域的深厚实力。Snap 的 AR 技术早已打破现实与虚拟的边界，在 Snapchat 上，AR 从遥不可及的未来科技变成了触手可及的实用工具，用户平均每天在 Snapchat 上使用 AR 滤镜超过 60 亿次。得益于 AR 等方面的创新，Snap 备受下一代年轻群体的青睐：在全球 20 多个核心市场，Snap 平台已经覆盖了超过 75% 的 13-34 岁人群，其中，在美、英、法、荷以及中东核心市场，Z 世代占有率已经超过 90%。
为了向全球用户以及开发者持续提供更好的 AR 体验，Snap 发布了一系列新颖的相机产品：
- 专业级的镜头云服务（Lens Could）为 AR 开发者与创作者提供了无限可能，不仅可以实现远程存储，还支持将 AR 滤镜绑定至真实的地理位置，同时实现多用户交互。
- 全新的光线追踪技术（Ray Tracing）也被引入到 AR 创作平台 Lens Studio，帮助创作者打造 “影院级” 的 AR 效果。
Snapchat 与迪士尼合作推出的巴斯光年滤镜，融合光线追踪技术让用户体验冲上太空的逼真效果
- 会飞的相机 Pixy 精彩亮相，无需手柄控制，简单操作即可起飞并自动跟随，然后将影像自动上传至 Snapchat，随时随地记录精彩现实。
会飞的相机 Pixy 小巧便携，易于操控，时刻捕捉精彩瞬间
升级开发创作生态，助力创作者展现才华
在迈向 AR 新格局的道路上，Snap 还以开放心态拥抱全球合作伙伴，帮助开发者和创作者们在 Snapchat 平台上更好地创作和变现。
Snapchat 是内容创作者的聚集地，他们每天为 Snapchat 社群带来丰富、有趣的原创内容。目前 25 万名才华横溢的创作者们在 Snapchat 上制作了超过 250 万个滤镜，浏览量超过 5 万亿次。全新推出的导演模式，涵盖了绿屏、快慢速剪辑、双模式编辑等全新工具，让创作者可以恣意发挥才华，为用户创造脑洞大开的内容。
Snap Games 和 Snap Minis 是 Snap 此前推出的轻量级游戏和应用平台，目前积累用户超过 3.4 亿，让 Snapchatter（Snapchat 用户） 爱不释手。同时，这两大平台也汇集了大批开发者。今年的大会上，Snap 推出了 Minis 隐私组件系统，为开发者提供了更加安全的开发环境，让 Snap 开发生态进一步升级。
深挖 AR 商业价值，赋能电商和游戏出海
在升级相机产品、完善 AR 生态的同时，Snap 也在持续深挖 AR 的商业价值，用 AR 帮助中国企业树立品牌、触达更多海外消费者。
目前，已有 74% 的 Snapchatter 使用 AR 购物，这些高使用率、强互动性的 AR 购物滤镜，在提升购买意向、实现销售额转化上也表现突出，给品牌们带来了切实回报。AR 购物改变了消费者的心态，让网上购物不再是被动的、未知的，通过互动体验感知产品效果，提升了消费者购买前的信心。数据显示，体验过可购物特效镜头的 Snapchatter 比未体验用户的购买率增加了 2.4 倍；而看过特效镜头的 Snapchatter 相较于仅看视频的用户，会带来 14% 的额外销售额；AR 购物还可以使网购的退货率降低 25%，显著减少因为退货给品牌带来的成本。
今年，Snapchat AR 购物体验再次升级，三大更新不仅优化用户体验，更是降低品牌开启 AR 营销的门槛，让 AR 营销不再费时费力，而是简单快捷。
- AR 创建方面，全新的 AR 购物创建套件（AR Creation Suite）可以让品牌高效制作高质量 AR 试穿试戴滤镜。电商品牌可以将产品 AR 素材批量上传至产品目录，使用 AR Shopping 模版制作滤镜。制作完成后，品牌可在 Snapchat 上进行全方位推广，包括自然流量和 AR 广告等方式；全新的AR 图像处理技术通过深度学习模型，能将品牌已有的 2D 商品图片素材直接转化成 AR 图像素材，品牌无需研究制作 AR 模型，大大提高 AR 制作效率；
AR 购物创建套件能帮助品牌高效制作 AR 滤镜，进行广告推广
- AR 体验方面，AR 图像处理技术还支持用户拍一张全身自拍照，就可以体验多种服装的上身效果，不用一直举着相机拍摄实时画面，试穿体验更简便；
- AR 购物层面，Snapchat 中全新开通的 Dress Up 界面是单独为 AR 购物设置的入口，用户可以在界面中搜索、发现、分享 AR 试穿试戴滤镜。通过这种定制化、互动性高的全新体验，品牌可以掌握用户兴趣和喜好，持续优化 AR 滤镜，这也是品牌不可忽视的 AR 营销自然流量池。
Dress Up 界面能够让用户随心所欲试穿、试戴，线上轻松体验 AR 购物的便利
除了以 AR 购物助力跨境电商品牌出海，得益于 Snap 整体用户在各个年龄段分布均匀，且用户的成熟度、对新鲜事物的接受度，包括对新鲜游戏产品的消费意愿越来越强等因素，Snap 也能够为游戏出海提供有效助力。Snap 正在努力尝试更好地融合 AR 和游戏，例如扮演类、场景植入类这样更易于融合与传播的方式，从而配合游戏品牌营销，为更多游戏企业打开新渠道，创造更多机会与突破点。
聚焦现实，锚定未来，Snap 将持续更新迭代相机功能与产品，以开放共建的心态升级完善 AR 生态。同时，Snap 也将携手全球合作伙伴，为 Snapchat 用户和 Snapchat 平台注入更多创意活水，带给全球用户焕然一新的社交体验，带给中国品牌主互动有趣、效果显著的 AR 策略与营销解决方案，帮助中国品牌讲好出海故事，触达全球用户。