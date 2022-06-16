伴随社会经济发展、数字技术驱动以及疫情刺激，消费场景加速向线上转移，传统零售行业不断迈入以数字化为特征的 “智慧零售” 时代。为帮助传统零售企业更好、更高效地实现数字化转型，中国连锁经营协会联合微盟共同开展研究，于 6 月 16 日正式对外发布《2022 零售连锁品牌数字化运营研究及策略报告》（以下简称《报告》）。

《报告》基于数字化服务商微盟多年服务国内头部零售品牌的经验指出，2022 年成为零售行业数字化业务的重要分水岭，零售数字化正由以 “渠道构建” 和 “业务数字化” 为主的 1.0 时代向聚焦 “数字化业务运营”、“全面提效” 的 2.0 时代升级。这其中，“数字基建、总部角色、导购角色、关键运营指标” 四大维度成为零售数字化 2.0 阶段的核心内涵和升级方向，企业和品牌方需要更加关注私域用户的差异化触达和精细化运营，以挖掘用户的生命周期价值。

数字化带来零售行业 “分水岭” 效应

近年来，伴随居民生活水平提高、消费升级尤其是 Z 世代渐成消费主力、线上购物成为全民习惯等，国家出台了一系列政策推动零售行业数字化发展。在宏观政策、技术普及、平台互通和疫情刺激等共同影响下，通过数字化升级布局数字商业，成为零售企业应对不确定性的标配能力之一和驱动增长的核心动力之一。

《报告》显示，尽管疫情对零售行业整体造成一定影响，但是一批已经在 2018 年提前布局数字商业的零售企业却实现逆势增长，在营收增速这一维度上数字化转型领军企业与其他企业的差距进一步扩大，数字化带来的行业 “分水岭” 效应明显。

与此同时，在流量红利见顶、拉新获客成本高企的情况下，“私域” 成为品牌在布局数字商业时性价比较高的选择。《报告》数据显示，微盟 “零售企业私域经营现状调研” 中 58% 的受访企业已开始布局私域，21% 的受访企业计划布局私域。在已经布局私域的零售企业中，约 43% 的企业选择与 SaaS 服务商合作。这一中国零售行业 “私域” 供给侧的趋势，与此前 QuestMobile 报告及《2021 中国私域营销白皮书》提到的 “私域触点在中国消费者中渗透率高达 96%，且消费者平均每天花费在私域触点上的时间近 1.5 小时” 这一 “消费侧” 趋势十分吻合。

值得一提的是，此次《报告》对零售数字化发展阶段做出了清晰界定。零售数字化 1.0 时代即零售企业实施全渠道基建阶段，零售数字化 2.0 阶段的核心则在于企业从完善数字化基建升级到公私域精细化运营，从拓展数字化渠道到开始要求系统管理整合提效，从制定数字化战略到重视用户资产沉淀，从统一数字化认知到开始以数据驱动经营决策。

零售数字化未来：多系统打通和提效成为关键

目前，零售数字化 2.0 升级，已经在众多头部零售品牌身上得到验证。来酷科技 CEO 周铭表示，“零售业态已从以 ‘场’ 为王，进化成以 ‘人’ 为王的智慧零售，这种转型和变革向企业提出了新要求，其核心和关键是效率。” 百丽集团鞋业首席客户运营官罗征指出，“‘数字经济’ 框架下，电商和实体、私域和商场等渠道之间的界限将越来越模糊，组织之间的关系越来越紧密。共生已经是必然的道路，而其融合的核心就是 ‘客户’。而以客户为视角的运营，将资源的再汇聚，管理的再融合、组织的再变化变得更加清晰有效。零售数字化 2.0 的提出正当其时。”

结合众多数字化领先品牌的实践探索，《报告》最后指出了未来零售企业数字化转型四个关键趋势，从全渠道数字化建设，到私域价值释放和数据中台反哺经营，再到提升用户终生价值，四大趋势均指向提升零售企业整体经营效率。

值得一提的是，《报告》指出微盟在 2022 年 3 月公测的 WOS 新商业操作系统，作为面向 “去中心化” 时代的新商业基础设施，通过连接商家、开发者以及生态伙伴，将不仅为商家提供体验优异的 SaaS 应用平台，为开发者提供高效的 PaaS 平台，也将为生态伙伴提供企业服务价值共创平台。对企业数字基建升级而言，微盟 WOS 的最大价值在于夯实企业数字化业务高速发展商业力，助力企业持续增长。

最终，随着多业务系统的打通与融合，数据反哺经营决策将得以真正实现，用户运营成为企业经营价值核心，而这将驱动零售商业真正迈入智慧时代。