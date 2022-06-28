全电动 eActros LongHaul 长途卡车将成为梅赛德斯-奔驰卡车在今年 9 月于汉诺威举行的 IAA 运输展上的亮点。制造商在 2020 年发布了 40 吨卡车，并在两年后首次展示了 “概念原型”。将在 IAA 上展示的 eActros LongHaul 提供了量产车设计主题的预览。

第一个原型已经在进行密集测试，今年 eActros LongHaul 将在公共道路上进行测试。来年，接近量产的原型将交付给客户进行实际使用测试。系列准备工作计划在 2024 年进行。单次电池充电后，eActros LongHaul 的续航里程约为 500 公里。电动卡车将实现高性能充电——或所谓的 “兆瓦充电”。

除了 eActros LongHaul，梅赛德斯-奔驰卡车还将在 IAA 上展示更多新的电池电动卡车。自 2021 年 10 月以来，用于重型配送运输的 eActros 已在 Wörth 工厂进行批量生产。用于市政用途的 eEconic 将于 7 月推出。梅赛德斯-奔驰卡车的目标是到 2030 年将欧洲本地二氧化碳中和新车的比例提高到 50% 以上。

梅赛德斯-奔驰卡车首席执行官 Karin Rådström 表示：“重型长途运输的电气化是我们实现二氧化碳中和道路上的下一个里程碑。eActros LongHaul 是一款电池电动汽车，计划为我们的客户提供经济可行性。我和我的团队期待在 9 月份向我们的客户和公众展示这款创新卡车。”

作为 IAA 发布前沟通的一部分，梅赛德斯-奔驰卡车发布了 eActros LongHaul 概念原型的第一张预告图片，并宣布了为量产车计划的进一步技术规格。eActros LongHaul 中使用的电池采用磷酸铁锂电池技术（LFP）。最重要的是，它们的特点是使用寿命长和可用能源更多。在输出功率约为 1 兆瓦的充电站，电池可在 30 分钟内从 20% 充电至 80%。一次充电的长续航里程与兆瓦充电相结合，使总续航里程与传统卡车相当，因此可以实现两班倒操作。该车辆还具有特别平衡的动力传动系统，可提供非常愉快的驾驶体验。此外，eActros LongHaul 还具有制造商的众多安全创新。梅赛德斯-奔驰卡车电池电动长途运输概念的核心是为客户提供包括车辆技术、咨询、充电基础设施和服务。在盈利能力、可持续性和可靠性方面，eActros LongHaul 应该是客户的正确选择。

戴姆勒卡车的目标是到 2039 年仅在欧洲、日本和北美提供驾驶时二氧化碳中和的新车。两款电池电动车型梅赛德斯-奔驰 eCitaro 和梅赛德斯-奔驰 eActros 分别于 2018 年和 2021 年开始量产。梅赛德斯-奔驰 eEconic、FUSO eCanter 和 Freightliner eCascadia 将在今年晚些时候推出，其他本地二氧化碳中和车辆也已在计划中。在这十年的下半叶，该公司的目标是在其车辆系列中增加采用氢燃料电池驱动的系列生产卡车。到 2050 年实现二氧化碳中和的交通运输是最终目标。