英国电动汽车开发商 Arrival 与 Enel X 合作，在意大利测试其电动巴士。他们将在 Vallelunga 赛道进行测试。如果成功，Arrival 将成为 Enel X 为公共交通提供商提供的产品组合的一部分。Enel X 负责基于内部开发的分析矩阵进行测试。这些测试的成功将是 “Enel 将 Arrival Bus 纳入其产品组合的关键组成部分”。

Enel X 的目标是到 2030 年为超过 20,000 辆电动巴士提供服务，并声称是中国以外全球最大的电动巴士解决方案供应商。该公司运营着超过 3,200 辆电动巴士，并表示其解决方案是模块化和可定制的。不同的商业模式包括租赁选项、完整的端到端交钥匙服务、融资选项、电池租赁（“电池即服务”），当然还有 Enel X Way 提供的充电基础设施解决方案。

Enel X 首席执行官 Francesco Venturini 表示：“Arrival Bus 看起来非常有前景。如果整合到我们的价值产品中，（它们）可能会为运营商和最终用户提供最佳的客户体验。”

Arrival 成立于 2015 年，资历相对较新，它是在 UPS 的大笔订单的支持下首次以电动货车进入市场的。Arrival 总裁 Avinash Rugoobur 表示，该公司于 2020 年推出的电动巴士 “旨在为乘客体验设定新标准，同时降低运营商的成本”。

Arrival 使用当地的微型工厂，并使用低成本材料、更简单的组装过程，最重要的是，据说更小更轻的电池可以显著降低车辆成本。今年五月，他们取得了认证的关键里程碑。他们获得了欧洲整车型式批准 (EUWVTA)，标志着 Enel X 使用 Arrival 巴士在英国和欧洲公共道路上搭载乘客迈出了关键一步。

据报道，First Bus 已经在英国测试 Arrival EV。2021 年 6 月，该公司还在美国取得了第一笔重大交易。阿纳海姆交通网络 (ATN) 选择 Arrival 以价值 200 万美元的 Arrival 电池电动巴士取代液化天然气 (LNG) 巴士。Arrival（纳斯达克股票代码：ARVL）是一家受卢森堡法律管辖的股份制公司。