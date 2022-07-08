在今天举行的上海市政府新闻发布会上，市经济信息化委主任吴金城介绍了上海市促进绿色低碳产业发展、培育 “元宇宙” 新赛道、促进智能终端产业高质量发展三个行动方案相关情况。

据公众号上海发布消息，上海将坚持虚实结合、以虚强实价值导向，发挥上海在 5G、数据要素、应用场景、在线新经济等方面优势，推动元宇宙更好赋能经济、生活、治理数字化转型；力争打造 10 家具有国际竞争力的头部企业、100 家 “专精特新” 企业，推出 50+示范场景、100+标杆性产品和服务，到 2025 年产业规模达到 3500 亿。

在促进产业发展壮大的同时，将严格防范元宇宙领域的金融过度投机、恶意炒作等行为，保障产业健康有序发展。

具体来看，重点实施 “四个行动+八项工程”。四个行动，如产业高地建设行动，重点发力全息显示、未来网络、VR/AR/MR 终端、3D 图像引擎等方面，提升产业供给力；模式融合赋能行动，支持元宇宙+工厂、医疗、文娱、办公等场景打造；还有数字业态升级和创新生态培育行动。八项工程方面，如关键技术突破工程，组织企业揭榜挂帅；数字 IP 市场培育工程，试点上海数交所开设数字资产交易板块，推动数字创意产业规范发展；产业创新载体培育工程，布局一批特色产业园区；还有数字人全方位提升、数字孪生空间、数字空间风险治理等工程。

智能终端产业发展方面：

围绕打造家喻户晓的终端品牌，构建自成体系的终端生态，将大力发展智能网联汽车、智能机器人、虚拟现实交互、智能家居、智能穿戴等智能终端，目标到 2025 年，产业规模突破 7000 亿元，营收千亿级企业不少于 2 家，百亿级企业不少于 5 家，十亿级企业不少于 20 家；打造 10 款以上爆款智能网联汽车，在交通、养老、医疗等 10 大应用场景涌现 100+智能终端产品。

智能网联汽车，将支持传统车企、造车新势力和科技公司紧抓消费趋势，打造具有上海标识度的爆款品牌；加快无人出租车、智能公交、智能重卡等商用终端落地推广，推进测试示范和商业运营发展；加快研发智能驾驶、智能网联和智能座舱核心系统，建设智慧道路，加快车联网发展；培育智慧出行、数据服务，推动整车企业与科技公司、社交平台合作，构建产业新生态；加快智能工厂建设，深化数字赋能，推广智能机器人、数字孪生技术应用；推动传统车企智能化战略转型，大力吸引造车新势力和科技公司在沪布局总部，培育新兴龙头企业。

智能机器人，将推进运动、感知、控制三大系统核心部件攻关；支持高精度、柔性交互等工业机器人发展壮大；拓展清洁、医疗、配送、生活等服务机器人应用场景，推广 “服务租赁+系统集成” 商业模式。

虚拟现实交互，将着力提升硬件成熟度，突破近眼显示、感知交互、网络传输、渲染处理等关键技术，推进终端在游戏娱乐、教育培训、工业检测、远程医疗等场景的应用。

智能家居，将支持发展智能音箱、智能厨电、智能门锁、智能灯泡等家居单品，打造以用户为中心的全场景智能服务。

智能穿戴，将瞄准 “银发经济”，推动适老化穿戴设备、运动器械发展；瞄准 “健康经济”，推动智能手环、智能手表等发展。

着力夯实智能终端软硬件基础支撑体系，推进高性能 CPU、车规级 MCU 等高端芯片，智能网联汽车 “三电”“三智” 核心部件，以及基础软件等突破发展，增强产业链供应链韧性。