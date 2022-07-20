Netflix 的第二季度财报显示，其全球订户数量减少了 100 万，其中仅在 3 月底至六月末美国和加拿大地区的订阅用户数就减少了 128 万。这比上一季预测的全球损失 200 万用户要好，但美国和加拿大的用户缺口是第一季度报告的 60 万的两倍。

Netflix 目前在美国和加拿大、全球分别拥有 7328 万、2.2067 亿付费用户。

近一周前，Netflix 宣布与微软合作推出更便宜的带广告的订阅计划，预计将于明年初推出。在信中，Netflix 强调其目前的计划将保持无广告。Netflix 高管仍然对广告计划的前景持乐观态度，并指出「从长远来看，我们认为广告可以大幅增加会员（通过降低价格）和利润增长（通过广告收入）。」

该公司 Q2 收入同比增长 9%，由 2021 年同期的 73 亿美元跳至本季度的 79.7 亿美元。尽管 Netflix 在最近几个月遇到了几次小问题，包括两次影响数百名工人的独立裁员，但还是有一些好消息。《怪奇物语》第 4 季的使该系列成为该服务上收视率第二高的节目，仅次于《鱿鱼游戏》。

Netflix 的收益报告还披露了该公司收购乐高电影系列背后的动画工作室 Animal Logic 的计划。

广告计划只是 Netflix 正探索以抵消订户下降的途径之一。这也是该公司努力坚持现有产品的一部分。但 Netflix 也希望锁定未付费用户，并将其部分归咎于密码共享导致上个季度用户数的下滑。

Netflix 高管表示，他们正在努力寻找一种「易于使用的付费共享产品」，并计划在 2023 年推出。3 月，Netflix 在智利、哥斯达黎加和秘鲁推出了测试，旨在让用户为主账户持有人家庭以外的用户添加子账户。Netflix 本周加大了打击密码共享的力度，并开始让阿根廷、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和多米尼加共和国的用户购买位于主要家庭之外的额外「家庭用户」，以让多出来的用户可以在所有设备上正常使用 Netflix。