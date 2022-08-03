动点出海获悉，印尼元宇宙食品科技初创公司 GREENS 近日宣布，获得了由 East Ventures 领投的 Pre-seed 轮融资，具体金额暂未公开。

针对新资金的用途，GREENS 表示计划分两个阶段构筑去中心化的 “互联网+农业” 生态系统，逐步影响人们种植和收获农作物的观念和方式。

据悉，该公司将在第一阶段聚焦于创建可以连接线上虚拟食物与线下食物销售点的网络平台系统，而第二阶段将专注于打造元宇宙农场，让用户有机会获取食物自给自足的体验。

GREENS 由 Andi Sie 和 Geraldi Tjoa 共同创立，是印尼的一家食物科技平台，主要基于 Web3、区块链、人工智能和物联网等技术将线上与线下的渠道相结合来实现虚拟空间与现实世界的融合，进而为用户带来从农作物种子到餐桌上一道菜肴的独特体验。

有消息称，GREENS 计划于今年 10 月份在印尼的雅加达开设第一家实体门店，届时支持用户将平台上的虚拟菜肴兑换成真正的食物。此举将有效降低由于供应链冗长等因素造成的食物浪费和环境破坏，助力当地农业社会的可持续发展。

GREENS 还表示，它的 “超本地化” 模式和一系列元宇宙食物解决方案也为联合国的可持续发展目标（SDGs）做出了一定贡献。用户通过其线上平台种植农作物不仅可以避免使用有害的化学物质，还可以减少真实种植过程中约 90% 的用水消耗和 70% 的土地占用。