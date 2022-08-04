佩洛西窜访台湾一事，已经在海峡两岸乃至全世界掀起巨浪。此前就有人预测其会与台积电高层对话，日前，据台湾 “中央社” 报道，美国众议院议长佩洛西于 8 月 3 日访台立法机构，民进党团总召柯建铭会后受访指出，佩洛西昨日上午跟台积电董事长刘德音谈论了芯片问题。华尔街日报也称，据知情人士透露，佩洛西和台积电董事长刘德音将讨论最近通过的《芯片和科学法案》的执行情况。

目前，台积电是世界上最大的芯片制造商，也是欧美等国相关企业的重要供应商。据半导体行业协会称，它是迄今为止台湾最大的芯片制造商，总共生产了世界上 90% 以上的高科技芯片。苹果公司每年的 A 系列芯片都仰赖于具有先进制程的台积电为其代工。

华尔街日报援引据知情人士的描述，美国在军事装备中使用台积电制造的芯片，包括 F-35 战斗机和标枪导弹，以及美国国家实验室的超级计算机，包括主要消费电子公司也依赖于各种台积电制造的芯片。

2020 年 5 月，台积电同意在美国亚利桑那州建造一家价值 120 亿美元的工厂，这将是美国第一家大规模生产 5 纳米芯片的工厂。然而今年 6 月份台积电董事会成员表示，凤凰城芯片工厂的建设步伐取决于美国国会对 “芯片法案” 的审批速度。这就很值得玩味了。

半导体公司的隐忧

半导体作为周期性非常强的行业，容易受到各种情况的影响。在全球经济下行和新冠疫情的影响下，半导体企业赖以出货的消费电子企业纷纷砍单。另外，由于美国不断加紧对中国大陆半导体行业的制裁，导致国内开始兴起独立自主发展半导体产业的呼声加大，无论是光刻机还是最新制程的芯片研发，都在加速进行，以慢慢摆脱对海外半导体巨头的依赖与牵制。

根据海关总署最新的一份数据显示，2022 年前 4 个月国内集成电路芯片数量为 1860 亿片，与去年同期相比减少了 240 亿片，芯片进口数量下滑 11.4%。这也是国内芯片进口量的首次下滑。

与此同时，月前有传言称，苹果、英伟达、AMD 三大核心客户削减了台积电订单，其中，最大客户苹果削减了 10%，AMD 传闻削减了 2 万片 7nm 及 6nm 晶圆。对此，台积电相关部门回复媒体，不评论市场臆测或传闻。

6 月 30 日，另一大存储芯片巨头美光也发布悲观预测，表示 “中国消费市场的疲软、俄乌冲突以及全球范围的高通胀，导致包括 PC 与智能手机在内的消费电子市场受到冲击”。美光预计，公司下一财季营收远低于此前华尔街分析师平均预期的 91.4 亿美元。这也意味着，在长达两年的全球 “芯片荒” 之后，芯片供应过剩的情况正在加剧。

半导体扩产潮，中国居于潮头

微小的电子元件是为所有现代电子设备提供动力的大脑。由于需求飙升和制造精密零部件所需的工厂在全球近两年来一直短缺，这促使世界各国争相建造更多的制造基地。

今年 6 月，国际半导体产业协会（SEMI）在最新发布的报告中预测，全球半导体厂商将在今年年底前开始建设 19 座新的高产能晶圆厂，并在 2022 年再开工建设 10 座。

从地域分布看，中国处于领先地位。报告预测，中国大陆和台湾地区将各新建 8 个晶圆厂；其次是美洲地区，将新建 6 个；欧洲和中东共有 3 个；日本和韩国各有 2 个。在这 29 座晶圆厂中，有 15 座是晶圆代工厂，月产能为 3 万至 22 万片（8 英寸等效）。

SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 表示，未来几年，这 29 座晶圆厂的设备支出预计将超过 1400 亿美元。“从中长期来看，晶圆厂产能扩张将有助于满足新兴应用（如自动驾驶汽车、人工智能、高性能计算和 5G/6G 通信）对半导体的强劲需求。”

根据海关总署公布的一份芯片进口数据显示，2021 年的国内芯片进口量达到了 6355 亿片，金额可达 4400 亿美元，约合 2.8 万亿人民币，远超进口大豆和原油的总和，成为国内主要的进口产品。

押宝美国工厂，台积电能否得偿所愿

天风证券指出，中国大陆是全球第二大半导体材料市场，同时也是 2021 年市场规模增长最快的地区，同比增长 21.9%，规模达到 119.3 亿美元。中国大陆厂商在半导体材料领域也多有布局，提升国产化率，半导体替代进程有望加速。

而台积电在美国建厂的计划也屡屡遭遇挑战。一方面，根据日经亚洲此前的报道，台积电最初是计划在今年 9 月份开始将其芯片生产设备运进其亚利桑那州工厂，但是因为施工延误，台积电已经告知供应商，该计划将被推迟到 2023 年第一季度。

另一方面，日经亚洲提到由于知名度（与硅谷巨头相比）和薪水更低，这些台积电供应商可能会发现在亚利桑那州为新生产设备配备技术人员变得更加困难。如果台积电供应商的工厂难以启动和运行，这可能会进一步阻碍台积电扩大其美国业务。

在此之下的半导体巨头台积电，尚未拿到美国承诺的相应补贴，且亚利桑那州工厂的建设成本和招聘难度也是横亘在其间的一大难题，面对这样的结果，不知其是否还会继续寄希望于最新的芯片法案，来试图规避一些不可预料的问题。