bp 公布了在英国投资高达 5000 万英镑（约合 6000 万美元）的计划，在英国新建一个最先进的电动汽车电池测试中心和分析实验室。bp 此前曾宣布打算在 2030 年底前向英国的能源系统投资高达 180 亿英镑；这项额外的新投资是 bp 对该国承诺的又一例证。

新设施计划于 2024 年底开放，将位于 bp 现有的嘉实多业务全球总部，位于伯克希尔 Pangbourne，并将支持今天在那里的技术、工程和科学职位。该基地已经承担了燃料、润滑油和电动汽车油液的研发工作，旨在成为英国领先的流体技术和工程中心。

新设施将有助于推进混合动力和纯电池电动汽车领先流体技术和工程的开发，旨在使该行业更接近实现主流电动汽车采用的关键临界点。Castrol ON 先进的电子液体管理电池内的温度，从而实现超快速充电并提高效率，这有助于电动汽车在一次充电时走得更远，并延长动力传动系统的使用寿命。

此外，先进的电子流体技术和工程可应用于其他行业，例如需求呈指数增长的数据中心的热管理流体。全球大部分互联网协议 (IP) 流量都通过数据中心，自 2010 年以来，全球互联网用户数量翻了一番，而全球互联网流量增长了 15 倍，这一趋势预计将在未来十年持续下去。

嘉实多打算利用新设施继续与汽车制造商和供应商合作，共同设计未来的电池技术和相关的热管理液。它还将寻求开发未来所需的技术，以帮助实现支持 bp pulse 增长战略的超快速充电。