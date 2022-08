上市 13 个交易日暴涨 214 倍,从 7.8 美元发行价一路冲上 1679 美元,市值一度超越科技互联网龙头股阿里巴巴,排名升至全球第 26 位……2022 年过去了一半,今年的妖股之王才浮出水面,它就是 7 月 15 日在纽交所挂牌的的中国数字科技概念股——尚乘数科。

“There was an idea to bring together a group of remarkable people, to see if we could become something more.” 谈到企业使命时,尚乘数科在招股书中引用了《复仇者联盟》中神盾局局长这句台词,格局不可谓不大。

在中概股普遍估值受损、后继无力,国内数字科技公司上市无望的惨淡背景中飙出的一匹 “黑马”,自然在第一时间成为无数聚光灯的焦点。可随着背后的大佬公开撇清关系,尚乘数科中概股超级英雄的面具被打碎,崩溃的投资者也开始用脚投票。这不禁令人深思,如果没有香港首富旗下公司撑场,其主营的数字金融业务究竟价值几何?

尚乘数科是谁?

尚乘数科是一只土生土长的香港独角兽,业务横跨数字金融服务、蛛网生态解决方案、数字媒体、内容、营销和数字投资等多个垂直领域。

2003 年 1 月,长江和记实业有限公司(以下简称 “长和”)和澳洲联邦银行共同发起设立了尚乘集团,最初主要提供保险等金融服务,并于 2016 年、2017 年先后启动了数字投资和蛛网生态系统解决方案业务。

2019 年,尚乘数科成立,之后承接并重组了尚乘集团的数字金融服务、蛛网生态系统解决方案和数字投资业务,并在 2020 年 5 月开始了数字媒体、内容和营销业务。

招股书显示,尚乘数科将新加坡作为战略中心,公司的四块主营业务由注册于新加坡的母公司下设的四个子公司来运营。

数字金融业务方面,尚乘数科已获取香港保险经纪牌照、新加坡数字保险经纪牌照,面向消费者和企业提供保险服务,并正在通过收购或孵化相关金融科技公司、向新加坡金融管理局申请相关牌照等方式在未来提供数字银行、私募融资以及券商等综合性金融服务。

其蛛网生态系统解决方案主要为付费的企业客户提供独家访问 AMTD 蜘蛛网生态系统及其著名的企业成员、杰出的业务主管和合作伙伴的机会。此外,尚乘数科还与行业领袖和学术机构合作,向行业专业人士提供数字领域的最新趋势和知识,业务实质类似于投行智库。目前,香港八家虚拟银行之一的天星银行已成为尚乘数科蛛网生态系统解决方案的客户之一。

尚乘数科还通过创新的内容创作、数字营销平台和尖端技术为客户和生态系统合作伙伴创造有效的营销,已连续四年成为新加坡金融科技展的创始大赞助商,连续三年成为香港金融科技周的唯一战略合作伙伴。此外,上乘数科还参与投资电影制作,目前已参加的项目有《拆弹专家 2》、《扫毒 3》和《咎赎》等。

在数字投资领域,尚乘数科还投资于人工智能、生活方式、在线医疗、金融科技等领域的创新技术公司。

独立国际策略研究院陈佳认为,尚乘数科业务面之深之广几乎可以对标阿里系,但与阿里航母级独角兽的不同在于,尚乘数科尚且只是子公司级别的独角兽。在企业战略和业务架构上,尚乘数科勉强可以对标阿里系的蚂蚁集团、阿里影业等级别的公司。

暴涨暴跌的逻辑

创立以来,尚乘数科已实现盈利。

经修订的最新版本招股书显示,2019~2021 财年,尚乘数科合同收入分别为 1455 万港元、1.68 亿港元、1.96 亿港元;归母净利润分别为 1760 万港元、1.51 亿港元、1.78 亿港元。一家年营收不足 2 亿港元的公司,如何支撑最高时达 3900 倍的市盈率?

除了切合国家经济战略的数字生态讲出的动人故事、与大部分科技权重股相比更强有力的控股方式,尚乘数科实现短期股价高速复合增长的很大一部分原因与其创立背景有关。

据悉,尚乘数科母公司尚乘集团发起方之一的 “长和” 是香港首富李嘉诚旗下的上市公司,因此,尚乘数科也被认定是李嘉诚旗下的公司。作为德高望重的商界巨子,李嘉诚驱动投资标的、提振投资者信心的能力数一数二。而 “长和” 由李嘉诚旗下两大上市企业——长江实业(长实)及和记黄埔(和黄)合并重组而来,足以对尚乘数科形成足够稳定的内部需求支撑。在经济下滑,科技股普遍走低的时期,强大的资金实力和内需市场给了尚乘数科比纯粹的科技公司更多的底气。

但,成也萧何,败也萧何。

正在投资者们认为尚乘数科奇货可居,打定主意火中取栗大赚一笔的时候,长和的一份澄清声明让事态急转直下。

8 月 4 日,长江和记实业在公告中称,旗下公司没有直接持有尚乘数科股权,亦与该公司没有任何业务往来。尚乘数科母公司为尚乘集团,长江集团于接近 10 年前已经出售绝大部分持有的尚乘集团权益,现在仅剩余当时未一并出售的不足 4% 极小量权益,目前正洽谈出售这些股份。

被实力雄厚的背景方划清界限,尚乘数科的投资者们瞬间破防。8 月 3 日起,尚乘数科的股价出现连日下跌,5 个交易日累计跌幅超 163%,市值已经从巅峰期的 3106 亿美元缩水至不到 400 亿美元。

撇开场外风波,值得一提的是,尽管利润率高达 90% 以上,但尚乘数科的两大主营业务增速均已明显放缓。

招股书显示,2022 财年前十个月,尚乘数科数字金融服务业务营收为 1008.8 万港元,而上个财年同期数据为 1037.2 万港元,同比下滑 2.74%,利润同比下滑 18%;同期,蛛网生态系统解决方案业务虽然营收同比增长 3.5%,却增收不增利,当期利润同比下滑 2.5%。

小结

先被捧再被踩,尚乘数科也好,上市 3 天内先大涨 2325% 再暴跌近 90% 的智富融资也罢。在中概股面临系统性抉择的当下,出现个别逆势崛起再顺势崩塌的估值异相不足为奇。

回到尚乘数科业务本身,数字金融的前景和增速优于传统行业,估值方式也会相应较高。且尚乘数科业务立足于海外市场,受国内监管政策影响较小。金融科技研究者仇江鸿认为,在数字金融领域只要走对了路,所带来的相关细分行业升级迭代的价值是巨大的。但越是如此,相关概念股的波动越是剧烈。

因投资者没有提早做到准确的价值发现,尚乘数科前期收获了太多不属于自己的光环,如今正处于二级市场的极速下降通道中,何时止跌还要等投资者从情绪化的恐慌中冷静下来,将尚乘数科这只妖精放回属于它自己的位置。