2006 年，谷歌在搜索引擎大会上第一次提出了 “云计算” 的概念。同一年，亚马逊首次对外发布了一系列 AWS 产品，正式步入云计算市场。

过去 16 年间，云计算的高速发展推动传统行业数字化转型不断深入，企业 IT 建设所依赖的基础资源也经历了从服务器到云化资源的发展历程，正在快速进入云原生阶段。作为诞生于云计算时代的新技术理念，云原生正逐步成为企业加速数字化转型、实现高效创新的最佳方案。

企业数字化的下一站

数字经济时代，为提高资源利用率、灵活调用资源，企业纷纷将业务上云。云原生正是一套指导企业如何在云计算时代基于云架构设计和开发应用，并将应用向云端迁移的一套技术体系和方法论。它简化并加速了应用程序开发的流程，减轻了开发与运维的负担，最大程度地发挥了云的价值。

企业数字化转型的云化阶段，云计算厂商从 IaaS（基础设施即服务）层向 PaaS（平台即服务）层迁移，从纯粹的资源层向提供多样化的服务层能力转变。云原生就诞生于 PaaS 层的最新技术体系演进，2013 年，基于 PaaS 的应用容器引擎 Docker 开源，拉开了云原生的序幕。

2015 年，谷歌牵头成立了云原生计算基金会（CNCF），旨在推广孵化和标准化云原生相关的技术，推动云原生计算的可持续发展。

据 Gartner 预测，部署在云原生平台上的数字工作负载将由 2021 年的 30% 增长至 2025 年的 95%，以容器、微服务、DevOps 为代表的云原生技术已在金融、电信、互联网等多个行业得到实践和验证，正在为企业提供具有弹性、韧性及拓展性的用户体验。

细分来看，云原生技术可分为内核技术（容器、微服务、DevOps 等）和外延技术（云原生网络、存储、芯片、数据仓库、大数据、数据库等）两类。

其中，容器云是实现云原生最主要的底层技术要素，它具有轻量、高可迁移性、高弹性等优势，为云原生的快速发展奠定了基础。IDC 数据显示，2020 年中国容器基础架构软件市场的规模达到 1.89 亿美元。2021-2025 年，容器云市场年复合增长率将超过 40%。Gartner 报告指出，到 2022 年，将有 75% 的全球化企业将在生产中使用云原生的容器化应用。目前，阿里云、AWS 并列成为全球容器产品最完善的云服务厂商。

此外，微服务将应用程序构造为一组松散耦合的服务，提高了业务的敏捷性。DevOps 是云原生架构 “自动化” 价值的体现，目前已成为主流的软件开发交付模式。

外延技术中，云原生存储/云原生数据库等领域下游应用广泛。据 Gartner，2020 年全球企业数据库市场规模达 648 亿美元。其中，90% 的企业数据库市场规模增量来自云原生数据库，2020 年云原生数据库市场规模增长率超 50%，已在海外孕育出 Snowflake 等优秀公司。

国内发展格局渐明

随着云生态不断壮大，国内外众多不同类型的厂商也跟随谷歌、AWS 的步伐进军云原生市场。而 CNCF 也从最初 10 多家创始成员发展至将近 828 个会员，涵盖微软、苹果、阿里巴巴、华为等国内外知名 IT 厂商，发展十分迅猛。

虽然起步比欧美晚了将近 5 年，但中国正在成为全球云原生市场中的一支有生力量。据中国信息通信院统计，2019 年我国云原生产业市场规模已达 350.2 亿元。IDC 数据显示：当前互联网行业云原生使用率已达到 70%，传统大企业为 10% 左右。

官方数据显示，截至 2021 年末，已有 84 家中国企业加入这个全球顶级开源社区，占比约 10.5%，其中包括蚂蚁金服、百度云、浪潮云、金山云、软通动力、京东云、OPPO、浦发银行、腾讯云、中兴通讯等。在全球 11 名技术委员会成员中，中国代表占据了 2 个席位。

目前，国内云原生市场的主要玩家包括综合公有云厂商、创新厂商及 IT 服务供应商。其中，生态布局全面的大厂商主导了国内云原生的产业格局，创新及 IT 服务商目前市场占比及体量相对较小。

以阿里云、腾讯云、华为云为代表的综合公有云厂商规模大、市占率高，提供全栈技术方案及全方位产品体系，多以通用型、标准化产品为主，下游应用领域全面覆盖政务、文旅、金融、教育、互娱、游戏、交通、能源、医疗、产业互联网、电商和本地服务等场景，采用加速器、合作伙伴模式加快成长，此类厂商的核心竞争力在于技术竞争力、产品完善度及生态的建设。

以信服云、浪潮云、网宿科技为代表的 IT 服务厂商深耕容器、分布式应用架构、DevOps、高可用和安全多个垂直领域，以提供定制化产品为主，此类厂商的核心竞争力在于其在 B/G 端深厚的市场积累和渠道优势。

以时速云、灵雀云、道客云等创业企业为代表的创新厂商专攻细分领域产品，目前多集中于容器及编排管理等底层架构领域，数据服务或成未来新风口。目前初创公司实现产品标准化较为困难，仍处于大量定制化服务阶段，在下游应用方面通过深耕部分垂直行业以实现突破，此类厂商的核心竞争力在于差异化的竞争策略。

资本追捧、多点开花

2020 年，云原生数据库厂商 Snowflake 上市，仅当天市值就突破 700 亿美金，一举成为软件史上最大的 IPO。当年，全球 103 家开源初创企业完成融资，总融资额超过 29 亿美元。开源社区是云原生技术的创新根据地，目前云原生领域的大部分关键技术都来自于开源社区。

自那时起，国内云原生市场热度就处于稳步上升态势，云原生融资也十分火爆。除容器、微服务、DevOps 等云原生核心技术领域外，底层存储/网络技术、编排及管理技术、安全技术、监测分析技术以及场景化应用等云原生技术生态的众多分支上也涌现了一大批优质创新企业。

据动点科技不完全统计，自 2021 年至今，国内云原生领域共完成融资 64 笔，融资轮次涵盖了种子轮、天使轮、A 轮到 B 轮，融资规模从数百万美元到 3 亿元不等。机构中，红杉资本出手 12 次，将偶数科技、悬镜安全、涛思数据、太极图形等一众初创企业收入囊中，GGV 纪源资本、红点中国、顺为资本紧随其后，布局创新企业数量均在 5 家以上。企业中，雅克云、青藤云安全、Kyligence、观远数据等表现突出，融资轮次已达 C 轮以上。

据了解，云原生领域的初创公司主要采用自主研发模式，部分创新企业也会通过加入前文中阿里云、腾讯云、华为云等大厂商的合作伙伴和加速器计划以加速成长。

Kyligence、StreamNative 等 38 家云原生企业入选了腾讯云首期原生加速器项目，总估值超 250 亿。袋鼠云、谐云等 31 家企业入选阿里云首期云原生加速器项目，总估值超 338 亿元。华为云在过去 3 年里积累了超 3.4 万名合作伙伴，已提出在云原生 2.0 时代下建立客户、伙伴、云服务厂商间共生共赢的生态关系。

预计未来，大型云计算巨头与创新型云厂商将发展出良性的生态共生模式：凭借在平台、技术、研发等方面的优势，大型厂商将继续维持云原生市场的主导地位；数据安全背景下，系统可控性更强的混合云比例有望持续提高，创新云厂商将凸显这一领域的优势，并拓展制造、政府、电信、能源等垂直行业的发展空间。