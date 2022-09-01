9 月 1 日，2022 世界人工智能大会（WAIC）正式启幕。

在 AI 领域科技风向标、全球瞩目的人工智能科技盛会上，云从科技基于人机协同操作系统 CWOS，聚焦 “人机协同时代的人·车·路·城” 主题，为大众描绘人机协同下的智能网联汽车领域的美好蓝图。

智慧出行新版图：CWOS X 智能网联汽车

在 AI 时代，作为智慧出行领域的先行者，云从的脚步遍布机场、地铁、公交等多个出行体系。

当新一代汽车变革着人们出行方式时，CWOS 如何开拓智慧出行新版图——智能网联汽车。

重磅 1：人车路协同平台

智能网联汽车的智能中枢-人车路协同平台”，以云从人机协同平台为基座建设智能网联汽车能力平台，聚类人机交互 AI 能力、大数据 AI 能力、五大基础平台、人车路协同业务流引擎等，未来服务于智能座舱、单车智能等领域，开拓出行新体验。

重磅 2：车路城一体化解决方案

正如云从立志通过 CWOS 打造落地行业的一个个 “AI 精灵”，在智慧出行新领域——智能网联汽车，云从依托 “人机协同操作系统 CWOS” 构建车路城一体化大脑，输出 “能感知、会分析、可记忆、善思考、有行动” 的系统能力，打破车路信息的数据孤岛，通过人、车、路、城数据的全融合，铸就车路城数字底座，构建车路城一体化大脑，针对海量数据智能化分析处理，以服务民众为核心，打造数字化、智能化的云从车路城智慧化生态应用圈，真正赋能城市治理、社会服务和产业经济。

智能网联汽车小镇大脑亮相，开启 “全知上帝视角”

作为本次展区的核心亮眼展项，云从智能网联汽车小镇大脑以沙盘+投影联动的方式，立体生动地描绘了智能汽车小镇的一天。



从清晨的智慧出行，到午后的便捷就餐，以及夜晚时段的安全守护，“智能联网联汽车小镇大脑” 全天候在线，开启 “全知上帝视角”，通过云端统一调度，以 AI 提升无人驾驶车辆的环境感知能力，全流程作业的无人化，高效全局全时提供着智慧服务。

智能网联汽车小镇大脑以无人驾驶车管控功能为核心，扩展开发智能网联汽车及智慧交通相关的大数据、AI、数字孪生等平台功能，打造面向政府、企业、大众服务的 “大脑”，让 AI 应用真正作用于美好生活日常。

基于 CWOS 构建多 “智 “多彩的 AI 世界

除了备受期待的 “智能网联汽车” 新布局，云从科技本次推出了更多 AI 多彩体验。基于 CWOS 打造智能货柜商品识别方案，依托云从核心算法，高效助力新零售时代下企业的降本增效，未来更将结合智能网联汽车小镇的无人车场景，重构人工智能时代的线下零售场景。

搭载人、车、物体、行为等多种标准算法模块的 “谛格” 边缘智能盒，可为智能网联汽车小镇加油站、充电站等场景提供快速智慧化升级，实现存储、识别、报警、运维等多种功能，规范各场景安全管理。



每一次的 WAIC，云从科技都为行业带来了更多的成果创新，并且不断突破的行业想象力。随着人工智能产业化的拓宽，CWOS 已开启 AI 产业落地的新纪元，而作为智慧出行新版图的智能网联汽车产业，将进一步加速这一进程。作为 AI 平台型企业，云从科技将以 “CWOS+产业落地” 拥抱数字化转型下智能时代，驶向更广阔的星辰大海。