中国的汽车市场已经成为世界上竞争最为激烈的一个地方,由于容量巨大,各个消费阶层的人繁多,也让各大车厂,包括传统车企,新能源车企都拿出了许多新车进行份额的争夺,而 8 月份销量对比,可以反映这个惨烈的竞争态势。根据乘联会预计,8 月,我国狭义乘用车零售数据为 188 万辆,同比增长 29.6%,环比增长 3.4%。

特斯拉在中国市场的表现一直是一个重要的参考标杆。乘联会表示,今年 8 月份,特斯拉中国销售了 7.7 万辆中国制造的汽车,环比增长 173%,同比增长 74%。在 7 月份发布的 2022 年第二季度财报中,特斯拉表示,由于上海工厂进行了产能升级,该工厂的年产能已超过 75 万辆,首次成为特斯拉旗下产量最高的超级工厂,并首次超过特斯拉旗下的加州弗里蒙特工厂。

比亚迪

比亚迪 8 月份销量再创新高,达到了 17.4 万辆,较去年同期暴增 155.2%,1-8 月份累计销量高达 98.3 万辆,同比增长 164.03%,显然比亚迪已经在新能源车市场站稳了脚跟。比亚迪之所以能取得如此傲人的成绩同自身永不止步的研发有着密不可分的关系,刀片电池、e 平台 3.0、DM-i 超级混动等行业领先技术助力比亚迪无论是在国内还是海外市场稳步发展。

在市场发展预期方面,王传福认为 2023 年中国整个市场新能源销量预估在 900-1000 万辆,而比亚迪的整车计划是 400 万台起,电池和电机电控半导体都会同步甚至更多。电池外供方面,2023 年主要产能供应内部,相较更少的比例供应外部,2024 年外供比例将明显增大。此外,比亚迪还将在 2023 年上线百万价值品牌,会匹配很多独有的新技术,并达到百万元售价,而第五代 DM-i 系统将于 2024 年推出。

广汽埃安传祺

广汽埃安 8 月销量突破 2.7 万辆,同比增长 132.7%。1-8 月累计销量已达到 152305 辆,同比增长 134.4%。从官方数据看,广汽埃安已经连续四个月,销量突破 2 万辆,多次超过了国内 “蔚小理”、哪吒、零跑等造车新势力的销量。

埃安的销量上涨,主要有赖于旗下两款车型,其中 AION S 八月月销 11683 辆、AION Y 月销 11012 辆,单车效能持续提升。为了丰富车型阵营,8 月,广汽埃安还推出全新 AION V PLUS,首次推出了 7 座版本。

同时,广汽传祺的销量也大幅增长,8 月销量达到 29955 辆,同比增长 66.1%;1-8 月累计销量达到 233880 辆,同比增长 18%,呈现稳步增长态势。依照 “XEV+ICV” 技术路线,广汽传祺陆续推出了第二代 GS8 混动版、全新混动 SUV 影酷(EMKOO)等一系列车型,8 月,影豹混动版和新一代 M8 也正式亮相。

哪吒汽车

哪吒汽车公布 8 月销量数据,哪吒汽车交付 16017 台,再创历史新高,同比增长 142%,实现连续 26 个月同比增长。具体车型上,8 月哪吒 U 车系交付 5781 台,同比增长 189%;哪吒 V 车系交付 10236 台,同比增长 122%,突破万台大关,有望连续 4 个月获造车新势力纯电车型销量冠军。今年 1-8 月,哪吒汽车已累计交付 93185 台,同比增长 176%。截止 2022 年 8 月,哪吒汽车品牌自成立以来,累计交付量 189162 台。

而在新车型方面,哪吒汽车在 7 月底推出了哪吒 S 全新中型轿跑,19.98-33.88 万元,与比亚迪汉、小鹏 P7 等车型高度对标,6 月份,其预售订单就已超过 5 千台,合众汽车 CEO 张勇甚至自信表示,哪吒 S 为 100 万内最好的轿跑。

零跑汽车

零跑汽车目前已推出包括 S01、T03、C11、C01 等四款车型。其中,零跑汽车最新车型 C01 定位中大型轿车,于 5 月 10 日正式开始预售,预售价格区间为 18 万-27 万元,开启预售仅 4 小时,订单就超 2 万台,48 小时订单突破 3 万台。据悉,新车将于 9 月 28 日正式上市,预计今年第三季度向用户交付。8 月销量较好的零跑汽车,为 12525 辆,同比 180% 的增速很亮眼。连续四个月创交付量新高。港交所文件显示,浙江零跑科技股份有限公司通过港交所上市聆讯,拟在主板市场上市。

零跑 C01 共推出 5 款配置,续航里程分别为:500km、606km、630km 以及 717km。整个车身尺寸长宽高分别为:5050mm/1890mm/1503mm,整体车长超过特斯拉 Model S、小鹏 P7、极氪 001。带来更大的座舱空间,除此之外,零跑的 “豪华” 体现在以 8155 芯片打造的 “AI 超级智能座舱”。支持多任务同步处理,解决许多不必要的麻烦。其次,零跑的 “豪华” 体现在智能驾驶上,匹配 23 项高阶功能,支持 L2+级别智能驾驶。全方位的提供给用户最便捷的出行方式,同时也最大程度避免了危险的情况发生。最后的 “豪华” 便是智能动力,采用行业首创的 AI BMS 大数据智能电池管理系统,可以实现超强的故障自诊断。

蔚来汽车

蔚来汽车公布 2022 年 8 月共交付新车 10677 台,同比增长 81.6%。2022 年 1-8 月,蔚来共交付新车 71556 台,同比增长 28.3%。蔚来新车累计交付 238626 台。今年 8 月,搭载 Alder 智能系统的 2022 款 ES8、ES6、EC6 以及蔚来 ES7 陆续开启交付,同时蔚来 ET7 的交付进程也在加快。在即将到来的 “金九银十”,预计将会有更上佳的交付数据。

另外,蔚来 ET5 将于 9 月 9 日开启锁单,预计 9 月 30 日起开启交付,同时展示、试驾车辆将于 9 月陆续到店。蔚来 ET5 售价区间为 32.80-38.60 万元,其将会提供多达 9 种外观颜色供消费者选择,并将会在 9 月 6 日正式公布内饰。

7 月,30 万至 40 万元以上的高端纯电动市场中,蔚来已经占据了 40% 的市场份额;40 万元以上的高端纯电动市场中,蔚来占据了 60% 的市场份额。在这些市场,蔚来的进步空间已经不大了,所以后续必须要有新的车型来补充。

小鹏汽车

小鹏汽车 8 月交付新车 9,578 辆,环比下滑 17%,在国内新势力车企销量榜中,由去年同期的第 2 名滑落至第 5。具体来看,小鹏 P5 交付 2,678 辆,环比下滑 25.8%,小鹏 G3 系列交付 1,155 辆,环比下滑 24%,主力车型 P7 当月交付 5,745 辆,环比下滑 10%。

在市场端的巨大压力下,一向坚持全国统一售价的小鹏汽车也不得不开启降价模式。据小鹏汽车销售透露,目前 P7 和 G3i 现金优惠可达 1 万元,P5 现金优惠在 5000 元左右。即将上市的品牌旗舰级 SUV 小鹏 G9 更受市场认可。该车自预订开启后 24 小时内便收获了 22,819 台订单,后续还需要观察。

小鹏方面表示,明年推出新车型后,相信旧款车型的销量会继续增长,P7 是小鹏的核心产品,明年还将升级改款,相信会吸引更多顾客。

理想汽车

理想 ONE 系列停产,意味着不久前上市的理想 L9 将与 ONE 的继任者 L8 成为公司下一步发展的战略新产品,统一了命名格式。据悉,理想 L9 已于 2022 年 6 月 21 日正式上市,官方售价 45.98 万元。今年 8 月份,理想汽车共计交付新车 4571 辆,较 7 月的 10,422 辆环比跌幅达 55.95%,市场端的疲软也预示着理想 ONE 即将迎来重大更新,帮助品牌重拾竞争力。

理想 L8 定位中大型智能豪华 SUV,将提供六座版和五座 VIP 版两个车型,并且新车将按照智能驾驶辅助系统、智能座舱划分出多款配置,有别于 ONE 的唯一版本销售模式。随着 L8 的上市,理想今年将集齐大五座 SUV、中大型六座 SUV 和旗舰级六座 SUV,进一步扩大 SUV 领域的产品矩阵。

问界系列

重庆小康工业集团旗下赛力斯的 AITO 问界系列 8 月交付 10045 辆新车,首次实现单月交付量破万,同比增长高达 1277.91%,环比增长 28.7%。公司与华为联合打造的高端系列品牌 AITO 问界第二款车型问界 M7 日前完成首批用户交付,全国大规模交付也同时开启。根据计划,下一款新车问界 M5 EV 新车型也已经发布,这也是 AITO 问界品牌的首款纯电动新能源车型。新车将搭载华为鸿蒙 HarmonyOS 智能座舱。动力方面,问界 M5 EV 将搭载由宁德时代提供的磷酸铁锂电池。

吉利汽车

吉利汽车公布,集团于 2022 年 8 月总销量为 122,635 部,较去年同期增长约 39%。其中极氪销量为 7,166 部,今年累计 31,198 部。此外,期间纯电动销量为 28,030 部,同比增长 429%;插电式混动销量为 9,470 部,同比增长 361%。其中,吉利汽车旗下新能源车型 8 月销量达 37,500 台,今年 1-8 月累计销量达 179,238 台;雷神电混系列车型 8 月销量达 11,113 台,并创下单月交付新高,交付量环比上涨约 10%。

从具体品牌及车型来看,吉利品牌 8 月销量达 95,992 台。其中,吉利中国星 · 高端系列车型 8 月销量 22,742 台,累计销量超过 43 万台;几何纯电系列 8 月销量 17,489 台,环比增长 28%,同比增长达 230%。与此同时,几何纯电 G6/M6 也在 2022 成都车展开启预售。领克品牌 8 月销量达 15,098 台,同比增长超 150%。值得一提的是,定位高端智能电混 SUV 的领克 01 EM-P 在 2022 成都车展正式上市;领克概念车 The Next Day 和新款领克 03 也已正式亮相。

极氪品牌 8 月再创单月交付新高,交付量达 7,166 台。截止至目前,极氪 001 累计交付量已达 37,205 台,8 月大定订单也超过 1 万台。另外,8 月 27 日极氪与宁德时代共同宣布,极氪成为麒麟电池全球量产首发品牌,定位豪华纯电 MPV 的 ZEEKR 009 成为麒麟电池全球量产首发车型,并将于 2023 年一季度启动交付。

总结

新造车势力在电动车的上半场,跑得快,似乎形势一片大好。但是,传统车企开始发力,目前的行业形势比起先前更加复杂,竞争更加激烈。不同的厂商带来的产品线和各家的经营特色开始在市场发酵,越来越多的客户开始注重产品的本身,而不是外观,注重口碑,而不是广告。

此外,新的电动车不断推向市场,考验车企运营和售后,使用体验,充电网络的时刻也到了。这些立体的维度也将影响到汽车销售,同时做为市场竞争复杂化的降价策略,也将面临极大的考验。如果没有兼顾好市场和用户的关系,很容易在价格策略上遇到问题。新车和产品的推出节奏,将在未来开始快节奏影响市场销售表现。

另外,电动车从硬件的堆叠也开始进入到软件体验方面,未来基于软实力的投资,将大大影响电动车用户的留存。总之,波澜壮阔的中国电动车市场的大幕,才刚刚开始。