提到 Twitter,相信很多人首先想到的都会是它之于生活中的点滴或者社会热点进行分享交流的社交功能。然而,作为全球最大的公众对话平台,Twitter 在媒体的传播属性层面却也是一种不容忽视的存在。

事实上,可能很少有人会注意到,在各大手机平台的应用商店中,Twitter 的分类会是归属于新闻类别。并且在大多数情况下,它在这一类别中往往都是居于下载榜榜首的位置。

针对这种独特定位,Twitter 把原因归结于用户的 “与众不同”,或者具体来说,是用户 “receptive(善于接受的)” 的特质——如 Twitter 在此前接受本栏目的采访中曾指出的那样: