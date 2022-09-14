提到 Twitter，相信很多人首先想到的都会是它之于生活中的点滴或者社会热点进行分享交流的社交功能。然而，作为全球最大的公众对话平台，Twitter 在媒体的传播属性层面却也是一种不容忽视的存在。

事实上，可能很少有人会注意到，在各大手机平台的应用商店中，Twitter 的分类会是归属于新闻类别。并且在大多数情况下，它在这一类别中往往都是居于下载榜榜首的位置。

针对这种独特定位，Twitter 把原因归结于用户的 “与众不同”，或者具体来说，是用户 “receptive（善于接受的）” 的特质——如 Twitter 在此前接受本栏目的采访中曾指出的那样：

“很多时候，用户在访问其他社交平台时的心态是 look at me（看我），即会把自己打扮得漂漂亮亮的，然后把图晒到网上，呈现出自己的完美状态。但对于 Twitter 来说，它更多的是 look at this（看这里），吸引大家去看正在发生的事情：你有听说这个事发生吗？或者是你知道这样一个事情正在被讨论吗？··· Twitter 用户并不只是以自我为中心而讨论，同时也会围绕着事件和感兴趣的话题做出反应，进行探讨，话题发酵，最后转发、点赞和传播。”

从这一点出发，这种极具发散性和接受度的氛围不仅极大地促进了 Twitter 用户的活跃程度，对 Twitter 来说，其实时性的反馈特点也为 Twitter 赋予了强有力的传播能力，使得品牌在 Twitter 上进行营销活动时得以取得事半功倍的效果。

而得益于 Twitter 在传播层面上的这种优势以及其庞大的用户规模，目前，在企业出海的层面上，Twitter 已经成为了众多国内品牌的主流选择，从受众洞察、广告活动衡量解决方案、内容营销、品牌策略咨询、合作视频定制等多个方面不断助力品牌制胜海外。

本次，动点出海有幸邀请到了 Twitter 大中华区电商和金融科技行业总经理 Erika Wang 做客《出海时刻》的第六期直播对话节目。并从这场对话中一同领略在企业出海的道路上，Twitter 都见证了怎样的 “What’s happening（此刻正发生）”。

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直播时间 9 月 15 日 20: 00—21: 00 对谈嘉宾 Erika Wang，Twitter 大中华区电商和金融科技行业总经理 对谈主持人 卢刚博士 ，动点科技创始人兼首席执行官 对谈话题 《出海之路，从 Twitter 出发》

关于本期嘉宾

Erika Wang 现任 Twitter 行业总经理一职，负责大中华区电商与金融科技行业，致力于帮助电商全球化及区块链与加密技术的全球布局。曾任职于国际 4A 广告集团麦肯世界 (McCANN) 与盛世长城 (Saatchi & Saatchi)，负责国际品牌在中国的创意营销。后续担任 IHG 洲际酒店集团大中华区市场负责人。

Erika 毕业于美国雪城大学，获有生物与经济学双学位。另外，Erika 还在 Twitter 担任 Twitter Women 及 Twitter Asians 亚太区大使。

关于 Twitter

Twitter 创办于 2006 年 3 月，是提供当下全球实时事件和热议话题讨论的社交服务平台。用户带着分享的心态来到 Twitter 参与实时讨论，每天有超过 5 亿条推文发布至世界各地。Twitter 的用户数量持续增长，截至 2022 年第二季度结束，Twitter 的可货币化每日活跃用户数（mDAU）达 2.378 亿，相比去年同期增长 17%。

Twitter 是进行新品发布活动和连接世界上正在发生的事情的最佳平台。Twitter 将营销人与最具价值和接受度的受众连接起来。他们有影响力，对新观点有较高接受度，同时可以带来商业价值。

Twitter 在大中华地区的业务重点，在于帮助中国出海企业和品牌通过 Twitter 平台，更好地利用广告营销连接全球受众。中国的出海品牌在海外市场，不仅是美国、欧洲和日本市场，并且在东南亚、中东、非洲和拉丁美洲市场等在内的新兴市场，都有巨大的潜力并能够取得成功。