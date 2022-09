Our Next Energy (ONE) 是一家位于密歇根州的储能公司,经过 12 个月的成功研发工作,推出了一款 240Ah 棱柱形无阳极电池。该公司相信其无阳极电池是有史以来能生产的能量密度最高的大尺寸电池。

这项突破性技术将使 ONE 的 Gemini 双化学架构商业化,该架构将于今年晚些时候集成到 BMW iX 原型车中。

ONE 的第一代 1007 Wh/L 电池消除了对石墨和阳极制造设备的需求,可大规模实现每千瓦时 50 美元的电池成本。ONE 创始人兼首席执行官 Mujeeb Ijaz 表示:“我们的棱柱形无阳极电池是用当前电池制造设备的大约一半来生产的,具有同等产能,使我们能够大幅降低扩大规模的成本。”

与传统电池相比,无阳极电池的循环寿命通常较低,这使其无法在汽车环境中使用。ONE 的 Gemini 双化学架构通过将循环和峰值功率要求降低 90%,为广泛使用无阳极电池开辟了一条直接的道路。Gemini 将更标准化的 LFP 和无阳极化学物质组合成一个电池组,由该公司专有的 DC-DC 转换器实现。这使得每种特殊化学品都可以专注于不同的功能:用于日常驾驶的 LFP,以及用于延长长距离续航里程的无阳极。这个组合系统预计将提供超过 250,000 英里的终生服务。

ONE 首席技术官 Steven Kaye 博士说:“在不到 12 个月的时间里,将 2 Ah 软包电池扩展到 240 Ah 棱柱形电池 100 倍,这证明了设计的简单性和使用传统锂离子生产设备的能力。” “我们的发展速度比我参与过的最快的研究项目要快。Gemini 将在 2026 年实现量产,通过在包括卡车和 SVU 在内的各种车辆平台上提供 600 英里的续航里程,加速电动汽车的采用。”