科技创新和社会影响力始终是 BEYOND Expo 的焦点所在。9 月 21 日上午 8:45-10:00,第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(以下简称 “BEYOND Expo 2022”)开幕式于在 BEYOND Metaverse 中重磅举行。

围绕 BEYOND Expo2022 开幕式主题——“What’s Next?”,组委会邀请到 2006 年诺贝尔奖得主,世界顶尖科学家协会主席,中以海德创始人 Dr. Roger Kornberg ;中国建筑集团有限公司董事长、党组书记郑学选;西湖大学校长,中国科学院院士施一公;宁德时代创始人、董事长及 CEO 曾毓群;高瓴创始人张磊;默克中国总裁、默克电子科技执行副总裁安高博;滴灌通集团创始人、主席李小加齐聚 BEYOND 元宇宙,就行业最新趋势及最前沿科技创新理念及科技在未来生活的世界中的影响等热点话题分享了真知灼见,一同畅谈全球的科技创新未来。

以下是演讲全文:

尊敬的各位嘉宾,女士们、先生们,大家好!BEYOND 国际科技创新博览会是亚洲具规模和影响力的国际科技博览会之一,受邀参加这场科技盛会感到非常荣幸。首先我代表中建集团对本届博览会的召开表示热烈的祝贺!借这个重要的机会向长期以来关心支持和帮助中建集团的各界朋友表示衷心的感谢!

创新是引领发展的第一动力。党的十八大以来,习近平总书记把创新摆在国家发展全局的核心位置,高度重视科技创新提出一系列新思想、新论断、新要求。中建集团坚持把习近平总书记关于科技创新的重要论述作为根本遵循,全面贯彻新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,加快建筑科技创新,着力推动高质量发展。

一是大力攻关建筑领域关键核心技术。工程建造是人类利用自然、改造自然、营造生活的一项重要活动。我们始终将先进建造技术作为立身之本、立业之基,坚持从满足行业急迫需要和长远需求出发,推动关键核心技术攻关,有利塑强企业核心竞争力。我们掌握了全球领先的单体建筑平移、大型屋盖滑移、复杂钢结构生产与施工等建造技术,成功研发出空中造楼机、竖向盾构机、万吨压力机等重大建造设备,率先突破千米级超高层建造技术,自主研发的国产三维工程图像软件实现市场化推广,碳纤维千吨级锚索体系在桥梁工程建设中成功运用。

得益于这些积累,我们投资建设了全球超过一半的 500 米以上超高层建筑、超过 90% 的 300 米以上超高层建筑、3/4 的重点机场和卫星发射基地、1/2 的核电站、1/3 的城市综合管廊,连续 7 年位列 ENR 全球承包商榜首。

二是大力发展新型建筑工业化技术。建筑工业化是建筑行业发展的重要趋势,对建造效率和建筑品质提升有着十分重要的意义。我们将建筑工业化作为重要发展方向提前谋划布局,极具优势资源,充分发挥建筑央企的引领示范作用。研发形成一系列建筑工业化技术体系和产品体系,率先掌握模块化集成建筑(MiC)等国际最新一代工业化建造技术,装配式建筑设计总产能超过 500 万立方每年,可将 90% 以上工序在工厂集成,真正实现 “像造汽车一样造房子”。

在全国上下共同抗击新冠肺炎疫情的过程中,装配式建筑及快速建造技术发挥了关键作用。我们用 10 天和 12 天时间分别建成 1000 个床位的火神山医院和 1600 个床位的雷神山医院,按照永久建筑标准 4 个月完成中央援建北大屿山医院香港感染控制中心项目建设任务,今年在香港以最快速度完成中央援港 10 个抗疫项目建设,3 年间在全国各地累计建设了 700 多个抗疫设施。

三是大力研发绿色低碳建造技术。习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布了中国 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的目标。城乡建设是碳排放主要领域之一,有效降低建筑领域全产业链的碳排放是实现双碳目标的重要一环。我们坚持将 “生态优先、绿色发展” 理念,深度融入投资、规划、设计、建造、运营全过程。牵头编制 10 余项国家和行业绿色建造标准,参与制定了多项政策性文件,研发形成超低能耗、零碳建筑等系列创新产品,在行业内推广 100 多项绿色施工技术,大力推动建筑废弃物减排与资源化利用,基本形成涵盖建造全过程的技术研究体系和全产业链应用服务能力。

近年来,我们在国内投资建设了以雄安市民服务中心为代表的绿色低碳建筑,以西安幸福林带为代表的生态新城;在海外,建设文莱淡布隆跨海大桥项目中,创造了 “不落地” 建造工艺,解决了当地原始森林、沼泽湿地环境保护的难题。

四是大力探索建筑产业化数字化技术。随着新一代信息技术的不断渗透和广泛应用,建筑行业竞争规则可能发生巨大变化,传统建筑企业必须在数字化道路上加速前进。

我们坚持以数字化赋能转型发展,全力建设建筑产业互联网,深入探索大数据、人工智能、3D 打印等技术在建筑领域的集成与创新,实现建筑信息模型 (BIM)、智慧工厂 MES 系统、智慧工地平台实际应用,建成全球首条建筑幕墙数字化生产线、首条重钢结构智能制造生产线。大力推进产业数字化,布局建筑工业机器人、智慧停车、智慧场馆等领域,培育打造的 “云筑网” 电商平台年交易额突破万亿,在同类央企集采业务领域排名第一。

科技引领时代,创新造就未来。在新的起点上,我们将认真学习用好本次博览会的重要成果,聚焦前沿领域,加大创新力度,努力为社会提供更多高质量的建筑产品和服务,全力拓展更加广阔的幸福空间,为经济社会高质量发展贡献中建智慧。

最后,预祝博览会圆满成功,祝各位参会嘉宾身体健康,万事如意!谢谢大家!