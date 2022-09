全新梅赛德斯 -AMG C 63 S E PERFORMANCE 迎来全球首发。新车是梅赛德斯 -AMG C 级车家族首款搭载 AMG 自主研发的、源自 F1 赛车的 E PERFORMANCE 混合动力系统的车型,综合输出功率 500 千瓦(680 马力),综合峰值扭矩 1020 牛 · 米的,百公里加速仅需 3.4 秒。

1993 年,作为 AMG 与梅赛德斯 – 奔驰正式奠定合作关系后开发的首款车型,C 36 AMG 为高性能 C 级车称雄细分市场完美开局;2008 年,C 63 AMG 搭载 AMG 独立研发的 V8 发动机横空出世,更在车迷心中留下不可撼动的地位。在 AMG 诞生 55 周年之际,全新 C 63 S E PERFORMANCE 凭借源自 F1 赛车的先进动力技术、诸多引领细分市场的驾控科技和更加运动的性能豪华设计,堪称变局之作。

梅赛德斯 -AMG 董事会主席施惟默 ( Philipp Schiemer ) 表示:” 全新 C 63 S E PERFORMANCE 的问世,为我们开启了品牌历史的新篇章。在过往的 55 年中,AMG 以无与伦比的魄力和坚定不移的信念,不断推出极具革新性的、独一无二的产品。全新 C 63 S E PERFORMANCE 便是这样一款当之无愧的 ‘变局者’。凭借其革命性的理念,全新 C 63 S E PERFORMANCE 在细分市场中开辟了新的技术路径。以纯粹性能引领该细分市场是我们一直以来的不变承诺,凭借 680 马力的最大综合功率,我们在这一代车型上继续履行承诺。而采用 P3 布局的智能混合动力系统,更将使其非凡表现远不止于此。我相信,这款融 F1 赛车技术于血脉之中的车型,必将吸引更多新客户加入 C 63 的大家庭。”

梅赛德斯 -AMG 董事会成员、首席技术官约亨 · 赫曼(Jochen Hermann)表示:” 全新 C 63 S E PERFORMANCE 拥有性能强大的高性能混合动力系统和电动废气涡轮增压器,堪称一件匠心科技巨作,并引领了未来的技术发展方向。电气化的动力系统造就了全新的驾驶体验。瞬时响应的后轴电机、快速的扭矩爆发与迅猛的动力输出,以及可快速补能的高性能动力电池,皆是该系统的亮点所在。此外,全新 C 63 S E PERFORMANCE 还标配主动式后轮转向系统,以及支持漂移模式的完全可变的 AMG 高性能全时四轮驱动增强版,再次彰显 AMG 一贯领先的技术实力。”

外观方面,全新 C 63 S E PERFORMANCE 传承诸多 AMG 经典设计元素,AMG 车型家族标志性的垂瀑式格栅与 A 字型进气口翼片尽显凌厉风范,一眼可知其阿法特巴赫的不俗出身。与此同时,多处颠覆性的革新设计令全新 C 63 S E PERFORMANCE 更绽放耀眼光芒:在全新 C 63 S E PERFORMANCE 的引擎盖上,首次以 AMG 的家族徽章取代了传统的三叉星徽,全新 C 63 S E PERFORMANCE 也是首款采用这一设计的梅赛德斯 -AMG 车型;沿着光辉夺目的阿法特巴赫苹果树徽章向上望去,两条遒劲的跑车筋线,令前引擎盖上全新设计的赛车风格的进气口更加动感非凡;车尾 “C 63 S” 字样采用 E PERFORMANCE 车型独有的红色铭牌,肆意撩拨着驾驶者对于性能的渴望。

全新 C 63 S E PERFORMANCE 提供轿车与旅行轿车两种车型选择,更宽的车身降低视觉重心,营造蓄势待发的姿态。车身长度加长 83 毫米,其中 50 毫米应用于车头,更长的引擎盖令车辆拥有 GT 跑车般优雅运动的车身比例。全新 C 63 S E PERFORMANCE 标配 19 英寸 AMG 锻造轮毂,可选装 20 英寸 AMG 锻造轮毂,性能之上,令个性愈加鲜明。黑色包裹的侧裙板、带有大型扩散器的后裙板、两侧梯形造型的双排气尾管和车尾的扰流板,不仅优化了空气动力学表现,也唤醒了性能爱好者内心潜藏的驾驭激情。

坐于车内,全新 C 63 S E PERFORMANCE 配备的第二代 AMG 高性能座椅采用全新设计的座椅布局和造型独特的对比色缝线,侧边支撑的开口提供更加优异的轻量化和通风效果,在每一次追求极致驾驭的弯道上都为驾驶者提供有力支撑。点亮中控显示屏,MBUX 智能人机交互系统拥有专为 AMG 车型和混合动力车型设计的显示元素,营造浑然一体的运动风格。而在 AMG 的性能世界之中,澎湃声浪必不可少。全新 C 63 S E PERFORMANCE 车身内外、前后均设有扬声器,让 AMG 经典发动机声浪于车身内外轰然作响,令驾驭更加血脉偾张。

自 F1 进入混合动力时代以来,梅赛德斯 -AMG 马石油 F1 赛车的混合动力技术为其创下无数辉煌;从赛道到公路,作为首款搭载由 AMG 自主研发的、源自 F1 赛车的 E PERFORMANCE 混合动力系统的高性能量产 C 级车,全新梅赛德斯 -AMG C 63 S E PERFORMANCE 在这一细分市场的赛道上驶出了 F1 的全新速度。

全新 C 63 S E PERFORMANCE 的混合动力系统由一部位于前轴的纵置 2.0T 四缸涡轮增压发动机、一部位于后轴的双速永磁同步电机,以及阿法特巴赫自主研发的高性能电池系统组成。发动机与电机可独立工作,更可相互配合,以内燃机动力系统与电驱系统的珠联璧合,制胜每一条赛道。由此,全新 C 63 S E PERFORMANCE 迸发出 500 千瓦(680 马力)的澎湃动力,更拥有高达 1,020 牛 · 米的峰值扭矩,瞬时之间便可感受如同在 F1 赛道上竞速驰骋般的快意。

全新 C 63 S E PERFORMANCE 搭载全球性能最强的四缸发动机—— M 139 2.0T 发动机,其秉承 ” 一人一机 ” 理念打造,峰值功率达 350 千瓦(476 马力)。在此基础上,全新 C 63 S E PERFORMANCE 应用了 F1 的电动废气涡轮增压器技术,将电机集成在涡轮增压器中,有效减少涡轮迟滞,即使在怠速状态下涡轮也可快速响应,令动力随叫随到。

后轴搭载的电驱系统由电机、双速变速箱和电控限滑后差速器组成,150 千瓦和 320 牛 · 米的强劲动力可直接作用于后轮,在启动、加速或超车时额外提供助力;当后轴打滑时,也可通过完全可变的全时四轮驱动系统增强版,为前轮输送更多的牵引力;在全扭矩区间内,电机都可提供强劲输出,令车辆在任何条件下都能迅速启动;双速设计保证车辆在高速行驶时拥有更加优异的电耗表现,为激情飞驰提供持续动力。

由阿法特巴赫自主研发的 AMG 高性能电池,其技术理念同样来自 F1 赛车,兼具高功率与轻量化的优势。400 伏高压电池容量达 6.1 千瓦 · 时,以仅为 89 千克的低重量实现了 1.7 千瓦 / 千克的极高功率密度,充分发挥 E PERFORMANCE 系统的强大性能。此外,电池应用了源自 F1 的高压电池直接冷却技术,每一颗电芯均可单独得到冷却,确保在磅礴动力持续输出之时,电池仍能处于稳定的工作温度。AMG 高性能电池的能量管理策略同样源自梅赛德斯 -AMG 马石油 F1 车队,拥有 4 挡能量回收模式,以高效补能的方式确保电池在高频率的充 / 放电中保持出众的高性能输出。

不仅如此,全新梅赛德斯 -AMG C 63 S E PERFORMANCE 率先搭载多项先进驾驶科技,充分发挥强大的动力系统的潜能,带来非同凡响的驾驶体验和酣畅淋漓的驾驶乐趣。

全新 C 63 S E PERFORMANCE 搭载 AMG SPEEDSHIFT MCT 9 速变速箱,提供 ” 纯电 “、” 舒适 “、” 电量保持 “、” 运动 “、” 运动增强 “、” 赛道 “、” 湿滑 ” 和 ” 个性化 ” 共 8 种驾驶模式,从卓越能效到极致动感,造就丰富多样的驾驶体验,无论纯电巡航或是赛道竞速都可肆意驰骋。在 ” 纯电 ” 模式下,全新 C 63 S E PERFORMANCE 支持 13 公里纯电续航里程,在清晨启程或晚间回家,享受车辆安静地穿行于街区之中。在 ” 赛道 ” 模式下,一切设定都只为追求纯粹性能。当全新 C 63 S E PERFORMANCE 启动时,内燃机和电机同时运作,驾驶过程中电机提供的动力最高可达 80%。强大的软件系统应用源自 F1 的能量管理策略,可以精准判断当下车辆的加速逻辑,并根据不同场景作出相应电能释放决策,确保强悍动力源源不绝。

全新 C 63 S E PERFORMANCE 首次搭载完全可变的 AMG 高性能 4MATIC+ 全时四轮驱动系统,可将动力毫无保留地传递至每个车轮;车辆更可开启漂移模式,令性能爱好者尽享驾控乐趣。带自适应可调减振功能的 AMG 行驶控制系统,其悬挂可根据行驶状况动态调节每个车轮的减振,无论赛道之上还是街道之中,均为激烈驾驶提供出色的动态支撑和驾乘舒适性。

全新 C 63 S E PERFORMANCE 首次标配主动式后轮转向系统,最大转向角达 2.5 度。即便当车速高达 100 公里 / 小时,后轮与前轮仍可反向转动,兼具灵巧的操控性与出众的稳定性。标配的 AMG 高性能复合制动系统,包括前轮配备的六活塞固定卡钳和后轮配备的单活塞浮动卡钳,造就极短的制动距离和出色的车辆稳定性。