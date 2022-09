近日,Greptime(格睿云)宣布完成数百万美元天使轮融资,本轮由耀途资本领投,九合创投跟投,融资将主要用于产品研发以及公司运营。

Greptime 成立于 2022 年 4 月,总部在杭州,在北京设有分部。随着物联网、车联网、智能制造、金融等行业的高速发展,传统数据库已经很难满足时序数据的存储和分析对成本及性能上的要求,因此 Greptime 将首先切入时序数据处理赛道,为海量数据的存储、提取和分析提供更新更优的解决方案。

近些年,新型数据库在产品形态和商业模式上都有创新,并对老牌厂商造成巨大冲击。典型的如 MongoDB,以开源的方式获取忠实用户,再寻找机会将用户转换成客户,而 Snowflake 更是将 pay as you go 的弹性价格模型做到了极致。

Greptime 计划将两者结合,首先通过开源并不断迭代自研的分布式、高性能、存储计算分离的云原生时序数据库 Greptime DB ,打造一个富有生命力、可持续的开源社区;再者,提供一套基于 GreptimeDB 的 Database as a Service 云服务 Greptime Cloud, 在 pay as you go 的模式上发力,为用户提供更细颗粒度的计价方案,在保障用户获得优质服务的同时,助力用户实现运维成本优化。除此之外,Greptime 也将力争在整合上下游资源的背景下,结合团队多年在智能监控(云原生可观测)、IoT(车联网)、金融等领域的服务经验,为客户提供更深更透的一体化解决方案。

谈及创业初心,Greptime 创始人庄晓丹表示:“核心团队曾从事超大规模监控系统运维工作,面临每天万亿级别的时序数据写入和实时查询分析的挑战,而当时市面上存在的时序数据库都无法满足上述需求。在自研解决业务需求以及对外合作沟通中,发现其他行业也普遍存在这些挑战,所以我们认为其中存在一个巨大的机会。另一方面,从加入软件行业的第一天,我就希望自己能做出一款世界级的基础软件,被全世界广泛使用。希望这是一次创造价值、实现梦想的机会,群策群力,扬帆起航。”

团队方面,Greptime 核心成员主要来自蚂蚁集团、阿里云与滴滴。CEO 庄晓丹曾在蚂蚁集团带领智能监控团队自研超大规模时序数据平台并实践 AIOps 智能运维,CTO 孙宁及技术 VP 冯家纯分别来自滴滴与蚂蚁集团,长期从事面向开发者的产品设计与研发,并担任 SOFAJRaft 等多个知名开源项目的负责人。

天使轮领投方耀途资本表示,“数据基础设施是耀途重点关注和布局的领域,时序数据库在 IT 监控、物联网、金融、制造业等领域有广泛的应用。当前时序数据处理领域正在发生变革,时序数据处理和分析的需求越来越复杂,新一代的时序数据处理产品需要更高的扩展性,更强的复杂分析能力。Greptime 创始团队在头部互联网公司自研过时序数据库,并且在生产系统上经过超大规模监控场景的打磨,在性能、稳定性等能力得到充分验证,我们看好 Greptime 成为开源时序数据库的创新引领者。”

九合创投创始人王啸表示:“电动化、IoT、信息化都驱动着时序数据的大量产生,对便捷和高效处理时序数据的需求越来越强烈,Greptime 团队在该领域积累多年,期待 Greptime 带来架构层面的创新性产品。”

