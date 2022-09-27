根据 Sensor Tower 发布的最新报告，2019 年以来，超休闲手游已连续 4 年成为全球下载量最高的手游品类。2022 年全球超休闲⼿游下载量较 2021 年有所下降，而游戏内购收入却保持增长态势，2022 年前 8 个月累计收入逼近 1.6 亿美元。

以下为详细内容：

超休闲游戏依然是全球下载量最大的手游品类

近年来，因游戏玩法简单、受众广泛以及广告变现模式清晰，超休闲手游在全球移动游戏市场中的热度逐年攀升，自 2019 年开始已连续 4 年成为全球下载量最大的手游品类。2022 年 1-8 月，超休闲手游下载量达到 87.3 亿，占全球手游总下载量的 30%。

随着新冠疫情对手游市场的影响逐渐消退，2022 年超休闲手游下载量有所放缓。尽管如此，随着开发商对内购方式的逐步探索，超休闲手游应用内购收入持续增长，2022 年前 8 个月累计收入逼近 1.6 亿美元。

亚洲和拉美市场超休闲手游增长显著

在亚洲市场，超休闲手游下载量份额逐年上升，2022 年贡献了全球的 38% 下载量，依旧是超休闲游戏最大市场，同时也是主要的增长市场之一。相比之下，近年来北美和欧洲超休闲手游下载量份额持续下滑。

超休闲手游下载量在亚洲市场的增长主要源自印度尼西亚、越南、菲律宾等东南亚国家，2022 年同比增幅均超过 15%。美国、巴西、俄罗斯、英国等国家超休闲手游市场遇冷，其中美国和俄罗斯市场的下载量同比下降 15.3%、20.4%。

超休闲手游市场变化迅速、竞争激烈

Homa Games 旗下新游《Merge Master》问鼎 2022 年全球超休闲游戏下载榜榜首，同时 Take-Two Interactive 推出的新游《Fill The Fridge》跻身榜单第 3 名。超休闲手游市场变化十分迅速，2021 年下载量排名前 10 的超休闲游戏中，已有 6 款跌出 2022 年榜单前 10。

市场的迅速变化也让年轻的超休闲手游发行商获得崭露头角的机会。其中，与 ironSource 完成合并的超休闲手游发行商 Supersonic Studios，以近 7.7 亿下载量登顶本期超休闲手游发行商下载榜，旗下两款超休闲游戏《Bridge Race》和《Going Balls》分别位列 2022 年全球超休闲游戏下载榜第 2、4 名。

创意视频广告助力超休闲手游获取用户

广告投放对于超休闲手游获取用户至关重要。2022 年 AppLovin、Unity 和 ironSource 等平台是超休闲手游主要的广告投放平台，其中 AppLovin 平台贡献了全球超休闲手游广告总和的 37%。

视频广告是超休闲手游广告的主要类型，约占超休闲手游广告总和的 60%，占比 22% 的可试玩广告主要投放在 ironSource 和 AppLovin 平台。

超休闲手游视频广告通常采用快速展示游戏核心玩法、展示失败案例激发用户情绪、采用号召性文案吸引用户，以及增加音乐动效提升用户体验等广告策略，提升广告效果。